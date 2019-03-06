 Суд на месяц отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета

Как сообщает "Громадське", таким образом суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Обвинение просило отстранения на 2 месяца, подчеркивая, что пребывая на своей должности Владислав Мангер может осуществлять давление на действующих и потенциальных свидетелей по делу, в частности работников Херсонского областного совета. Также прокуратура отметила, что, находясь в должности, Владислав Мангер может уничтожить доказательства и препятствовать следствию.

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Адвокаты Мангера отрицали удовлетворение соответствующего ходатайства, отмечая, что прокуратура не имеет достаточного количества доказательств причастности Владислава Мангера к убийству Гандзюк. Они утверждают, что все усилия прокуратуры были изначально направлены на снятие Мангера как представителя оппозиционной силы с должности перед выборами в Украине. Адвокаты также заявили, что ни один из сотрудников областного совета не является свидетелем по делу, а должность подозреваемого предусматривает только организацию работы 30 человек депутатского корпуса.

Сам подозреваемый отметил, что дело политически мотивированное, а свидетелей, о которых говорит прокуратура, он не знает и не может на них влиять.

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Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.