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 Политика Украины, Общество
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Все про:должность (79) Гандзюк (264) Мангер (73)

 Суд на месяц отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета

Шевченковский суд Киева отстранил от должности председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства активисты Екатерины Гандзюк. Мангер отстранен на месяц, до 6 апреля.

Как сообщает "Громадське", таким образом суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Обвинение просило отстранения на 2 месяца, подчеркивая, что пребывая на своей должности Владислав Мангер может осуществлять давление на действующих и потенциальных свидетелей по делу, в частности работников Херсонского областного совета. Также прокуратура отметила, что, находясь в должности, Владислав Мангер может уничтожить доказательства и препятствовать следствию.

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Адвокаты Мангера отрицали удовлетворение соответствующего ходатайства, отмечая, что прокуратура не имеет достаточного количества доказательств причастности Владислава Мангера к убийству Гандзюк. Они утверждают, что все усилия прокуратуры были изначально направлены на снятие Мангера как представителя оппозиционной силы с должности перед выборами в Украине. Адвокаты также заявили, что ни один из сотрудников областного совета не является свидетелем по делу, а должность подозреваемого предусматривает только организацию работы 30 человек депутатского корпуса.

Сам подозреваемый отметил, что дело политически мотивированное, а свидетелей, о которых говорит прокуратура, он не знает и не может на них влиять.

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Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

Источник: https://censor.net.ua/n3115160
 
 
 Топ комментарии
 
То будет после выборов и то если Петя пролетит.
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Мудрі у нас судді. На місяць. А то Юля переможе.
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А теперь пусть потрясут Гордеева и шушеру...
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Тепер ще чекаємо відсторонення губернатора Гордєєва з заступниками і арешт всіх замовників!
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То будет после выборов и то если Петя пролетит.
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Петя это уже бывший президент,вчерашний день
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А хто Петру буде перемогу кувути? Суд на месяц отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета - Цензор.НЕТ 1293
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"Блажен, хто вірує!" (с). Хоча, якщо ключовою вважати фразу "на місяць відсторонив", то цілком може бути
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так сразу расстрелять!!! ибо, так Картавый сказал... ?
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его уже сняли а вот о полетах, то время и доказательная база существуют.
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А теперь пусть потрясут Гордеева и шушеру...
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не Гордеєв пороху за должность заносив ,його трогати не можна , а мангер виборний та ще й від юльки
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тогда вам в свидетели или вы уже там заявлены..
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Что-то давно Луценко не слышно по этому делу. А ведь с пеной у рта доказывал, что все доказательства есть, кроме одного квадратика....
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можно и вышиванку это бронежилет от всех обвинений
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шановні ну трохи здорового глузду:
затримали виконавців замаху на гандзюк, потім слідство вийшло на помічника депутата від бпп, а далі багатомісячна пауза і потім слідство робить "сальто з переворотом" і виходить на "замовника" від представника "батьківщини". в інших випадках нападів на активістів замовників не знаходять. здається у нинішньої влади, що в справах нападів на активістів, що щодо підкупу виборців є тільки дві опції або немає замовників або представники тимошенко
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Есть сомнения в законности отстранения. Должность как бы выборная. Совет отстранять его отказался (была попытка). Улик на Мангера ноль. Есть только хотелки прокурватуры.

Таким способом можно вообще всех неугодных "отстранить" при помощи карманных судов.
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На Мангера нема нічого. Зовсім. Головна провина Мангера, що він депутат від партії Батьківщина. А це - смертний гріх. Всі інші вбивці і садисти - ангели, у порівнянні з таким гріхом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд на месяц отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета
 
 
 
 
 
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