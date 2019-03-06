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 США пересмотрят аспекты военного сотрудничества с Турцией в случае приобретения ею российских ЗРК С-400, - Госдеп

США намерены пересмотреть договоренности об участии Турции в программе создания истребителей F-35 в том случае, если Анкара не откажется от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом завил представитель американского Госдепартамента Роберт Палладино журналистам.

"Мы совершенно четко предупредили Турцию, что потенциальное приобретение С-400 приведет к пересмотру ее участия в программе F-35 и рискам, касающимся передаче ей вооружений в будущем", - сказал он на брифинге.

Он добавил, что это также может вылиться в применение США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

В конце февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не откажется от сделки с Россией по ЗРК С-400.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пригрозил "экономически истощить Турцию", если после вывода войск США будут атакованы сирийские курды. Анкара уверяет, что "борется с террористами"

"О том, чтобы отступить, даже речь не идет", - сказал он в эфире телеканала NTV.

По словам президента, Россия предложила хорошие условия по С-400, на которые Анкара согласилась.

Р.Т.Эрдоган отметил, что Турция также готова рассмотреть закупки американских ЗРК "Патриот". Он добавил, что соответствующие ведомства Турции и США продолжают переговоры, турецкая сторона даже готова выступить с разъяснениями в американском Конгрессе, и выразил надежу, что Вашингтон отойдет от жесткой позиции в вопросе закупок российских ЗРК.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал контакт на поставку Россией С-400 "состоявшейся сделкой".

Источник: https://censor.net.ua/n3115157
 
   
 Топ комментарии
 
А много других кандидатов ты видел в зоне АТО...да еще и под обстрелом？
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Святослав Стеценко
3 березня о 20:56 ·

Я бачив в АТО і ООС лише одного кандидата на посаду Президента, заради якого ворог припиняв обстріли.
Його прізвище Порошенко.
Іншим Путін такої люб'язності не робив.
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Не удивительно...в паРаше картинки рисуют...а наши полезные идиоты их на украинские ресурсы тянут...
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Совет форумчанПравила форума
 
как это касается Турции или Америки? И как это комментируется повышением % помощи Украине именно в оборонке?
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читайте тему. Хотите сенсация по оборонке Украины идите в блог.
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Ьвот вы кинули пост хер пойми кого,сомневаюсь что перед передачей бэтэров их не проверяли.
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Если бы Турция не выявила желания купить российские системы американцы так бы и не продавали им свои.
А теперь сами лезут со своими патриотами.
Эрдоган нашел правильную пимпочку за которую надо их дергать.
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амеры не продали бы участнику НАТО системы ПВО которые в это самое время продают остальным ? США переглянуть аспекти військового співробітництва з Туреччиною в разі придбання нею російських ЗРК С-400, - Держдеп - Цензор.НЕТ 6690
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Да.
Они забрали те американские системы которые были в Турции,тогда турки захотели эти системы купить,а им сказали - болт.
После чего пошли заявления что они купят в раше.
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ух ти, знову санкції, цікаво чим закінчаться, а Європі санкції не грозять за "потік-2"?
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І таки переглянуть. І напевне замість Туреччини їм знадобиться інша база в цьому регіоні.І можливо. це будемо ми. Хоча... Штати - це не Пуцин. Навіть Ердоган з його сталевими горішками послати не наважиться.
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плохо он закончит - это факт - но на востоке всегда амбиции мешают разуму - все хотят быть султанами
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А надо позволить раздербанить свою страну на Турцию и Курдистан и рашистским военным самолетам летать в небе Турции как у себя дома.
Обама забрал из Турции американские системы после того как турки сбили самолет раши.
Учитывая что Турция это союзник США и контролер проливов спонсирование курдов и действия по этому самолету это сдача интересов США в интересах раши.
Когда Мюллер займется этим ,а не каким то мифическим сговором Трампа тогда станет очевидно что США имеет устойчивую систему.
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надо всегда договариваться - а член НАТО не может сидеть на двух стульях - это как мы раньше - к чему привела, наша внеблоковость , все знают - и вы очень сильно перекручиваете и насчет ПВО и насчет курдов на территории Турции - такого нет и не может быть - вы вообще в курсе сколько беженцев сейчас в лагерях на территории Турции - если нет поинтересуйтесь - удивитесь - там целый клубок проблем которые надо решать - а позиция султана Эрдогана (один дворец который он построил - чего стоит и в прямом и в переносном смысле) показывает его всего ,не ну это долгий разговор - лира у них упала - экономика в пике - турки не довольны,те кто зарабатывает деньги - так шо сценарий - плохо закончит - вопрос времени
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И беженцы.
Их больше чем в ЕС.
И про курдов и системы ПВО я не перекручиваю.
Американцы поддерживали курдов в их стремлении создать Курдистан.
А когда турки сбили рашистский самолет Обама заявил что нужно договариваться с рашей.
Хотя это был не случайный залет на чужую территорию,а системный и преднамеренный.
После этого Обама забрал системы ПВО.
Это как на Украину было наложено эмбарго на продажу оружия,которое снял Трамп.
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снял и - ? еще раз - Тамп ему уже обвалил экономику - я за экономический кризис - с кредитами - и пообещал добавить, а он все не наиграться - его вынесут военные, как это уже было, не раз - а о чем мы с вами спорим - я не понимаю
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Да снял.
Если при Обаме Турции отказали в продаже патриотов,то теперь наоборот.
Плюс Трамп отказался от поддержки курдов.
Это победа Эрдогана.
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от чего Трамп отказался - от курдов))) не ну тогда вы очень далеки от этой темы ,извините ,дальше без меня - это просто смешно)))
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Там же написано от чего.
От поддержки курдов в их стремлении создать государство Курдистан в том числе на части территории Турции.
Что ты не понял?
Слышал звон,но не знаешь где он)))
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Когда и кто "поддерживал курдов в их стремлении создать государство Курдистан в том числе на части территории Турции", простите?
Вы случайно ничего не путаете с Иракским Курдистаном (Эрбиль)?
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Для гражданина, что курды Турции что курды Сирии, что Ираксий Курдистан - все едино
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А чем они отличаются кроме того что живут в разных государствах?
У них больше общего .
Они хотят государство Курдистан.
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Каких конкретно курдов?
Их несколько племен вообще-то, и друг с другом курдские плема не очень то и ладят.
Иракский Курдистан - это одно, Сирийский Курдистан - совсем иное.
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Погано закінчують всі - помирають. Інша справа, що смерть у кожного різна. Розумні і чесні помирають у своєму ліжку. Дурні і злодійкуваті - біля розстрільної стінки та ще й значно швидше, ніж відпущено природою.
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он просто не умрет своей смертью - вопрос времени и терпении армии - а так будет как всегда в Турции и других государствах с той же моделью построения государства
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В Єгипті щось подібне - останнє слово за армією
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Святослав Стеценко
3 березня о 20:56 ·

Я бачив в АТО і ООС лише одного кандидата на посаду Президента, заради якого ворог припиняв обстріли.
Його прізвище Порошенко.
Іншим Путін такої люб'язності не робив.
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А много других кандидатов ты видел в зоне АТО...да еще и под обстрелом？
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Не удивительно...в паРаше картинки рисуют...а наши полезные идиоты их на украинские ресурсы тянут...
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Их не так много как тебе кажется...просто этих дурачков кто то очень грамотно расставляет...что создается впечатлегие их массовости...
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И шо？Я должен поверить и в этот бред？А с какого булуна ты решил что я поверю？
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😀 То что ты сам по себе под большим сомнением...
Но в одном ты прав...куратор из паРаши у тебя вряд ли поменяется....😀
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а шо, расейский бизнес таки не работает у нас в тилу?))
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Ватан, в современном мире даже террористические государства не могут себе позволить убить и даже ранить президента другой страны. Твоя любимая старушка в ботоксе, лузер онотоле и жалкое ничтожество ЗЕлупенский боятся посетить зону ООС.
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Мне кажется не потому что боятся,а потому что их электорат устал от войны.
Вернее устал от того что эти не приятные сюжеты им показывают по телевизору.
Хочется изменить программу телепередач.
Переключить на комедию.
Поэтому зе так популярен.
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ЗЕлупенский делает ставку на ватный лохторат йулерыгов, да и сам в силу своего не совсем развитого ума желает лружить и сотрудничать с **********.
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значит из их лохотрата никто не был на войне
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Зеленский сотни раз был на фронте, можешь спросить у фронтовиков, не бреши тут,
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😀 В Краматорске..и Мариуполе....это не на фронте...
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И не сотни раз....и даже не десятки раз...а несколько раз...😀
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а, я понял, ті утверждаешь, что Йулька и ЗЕ боятся посетить зону ООС потому что путенг сразу начнет артобстрел в попітке их ликвидировать?
и тока нынешнего харанта путенг уважает и дает приказ полной тишины во время фотосессии безальтернативного за пару километров от передовой...

так выходит, что время фотосессии Гаранта в зоне ООС согласовуется с путенгом?
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да да, туранчокс, Качинскому об этом расскажешь, когда кони двинешь
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інформаційне))) суспільство)))) Американці щимлять)) ******))), китайську компанію,
що має 5ж в реалі)))- США тільки в наробках)))...
а тепер Турки - купують кацівський с-400 і мериканський Ф-35,
зрозуміло, шо буде перетікати інфа до кацяпів ! отож!!!
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Порівнюючи Пєтю з Ердоганом, і стає сумно. Ердоган захищає національні інтереси Туреччини, а Пєтя захищає лише корупцію і казнокрадів.
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Ну у Ерджепа - сказ. А інші турки? Хіба вони мустять теж йти до Шайтана?
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Турция "не приобретёт" С-400 также как не буден построен Крымский мост, Турецкий поток и СП-2. Всё окончится уже привычным бла-бла-бла.
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Ватник, ты уже даже не скрываешь свою любовь к ***** и паРаше.
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вам то что кацапам перепадает от "Крымског моста, Турецкого потока, СП-2 и С-400..."?
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Рад, что никто не возражает. Похоже ощущение реальности потихоньку возвращается к людям.
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Пуйло пообіцяв Ердогану посаду шаха-еміра-султана-Властелина і Південне серце Ерджепа розтануло США пересмотрят аспекты военного сотрудничества с Турцией в случае приобретения ею российских ЗРК С-400, - Госдеп - Цензор.НЕТ 4753
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гитлер, кстати. был социалистом и ярым поклонником Маркса. как и Сталин
у гитлера были красные знамена, как и у Сралина
у гитлера была социалистическая партия рабочих. В пр инципе как и у сралина
у обоих были красные знамена
тока он считал, что это у него социализм правильный, а у Сталина извращенный социализм
сралин считал что это у него социализм правильный, четко по Марксу, а у гитлера извращенный
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И зачем этих обезьян приняли в НАТО? Мечутся, нё зная что выбрать: ананас или банан.
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они не мечутся, они ведут свою политику. и с ними считаются.. не то что с нашими мыролюбцями
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Этих обизян приняли в НАТО потому что они контролируют проливы.
Вся предидущая американская политика по развалу Турции была в интересах раши по превращению черного моря в российскую лужу.
Не видят этого только слепые и Мюллер)))
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Святослав Стеценко
3 березня о 18:13 ·

Тут один лицедій заявив, що нікого з кандидатів в Президенти він не бачив на фронті, за винятком Порошенка.
Те, що він погано бачить, то звичайно його особиста проблема.
А те, що маніпулює і бреше, то погано.
Передайте цьому порохолюбу і порохолизу, що кандидат на посаду Президента України - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України полковник Сергій Кривонос зробив на фронті набагато більше за Порошенка і на відмінність від головного мародера бізнес на крові не робив, стаків не заробляв.
Але що з порохолюбів взяти?
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Никогда не спорьте с порохоботами-дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом!
Марк Твен
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Похоже пиндосы в этом вопросе пролетели ,как фанэра над Парижем.
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как ты ошибаешься - но это не удивительно - вы же стали жить намного лучше ,ну после 2014 года,да?)))))))
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РАЗБОРКА. Сирия: В районе Шейх Наджар в Алеппо иранцы напали на русских и асадитов

5 марта в 16:38

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4 марта в районе Шейх Наджар в Алеппо иранцы напали на асадитов и русских. В результате обстрела убиты 4 асадитов из так называемой военно-воздушной разведки режима Асада и 2 русских из т.н. «военной полиции».
Результатом этого нападения стало резкое обострение отношений между иранцами, русскими и асадитами в Алеппо.
Напомним, что после захвата Алеппо Иран перебросили в этот город десятки тысяч иранцев с целью изменения демографического положения Алеппо.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Эрдоган это типичный среднеазиатский диктатор. Хорошо, что Трамп это понял. Bloomberg: Трамп объявил о планах покончить с «несправедливыми» льготами для Турции
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А Меркель какой диктатор?
Среднеевропейский?
Как овчарки.

Несправедливыми льготами Трамп называет когда америка кому то что то дает,а взамен ничего полезного для америки не получает.
Если Меркель откровенно дружит с рашей против америки в своих интересах,то Эрдоган просто не доверяет америке после откровенного кидалова Турции при Обаме.
Доверие зарабатывается годами и столетиями,а теряется за один раз.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША пересмотрят аспекты военного сотрудничества с Турцией в случае приобретения ею российских ЗРК С-400, - Госдеп
 
 
 
 
 
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