 США пересмотрят аспекты военного сотрудничества с Турцией в случае приобретения ею российских ЗРК С-400, - Госдеп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом завил представитель американского Госдепартамента Роберт Палладино журналистам.
"Мы совершенно четко предупредили Турцию, что потенциальное приобретение С-400 приведет к пересмотру ее участия в программе F-35 и рискам, касающимся передаче ей вооружений в будущем", - сказал он на брифинге.
Он добавил, что это также может вылиться в применение США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
В конце февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не откажется от сделки с Россией по ЗРК С-400.
"О том, чтобы отступить, даже речь не идет", - сказал он в эфире телеканала NTV.
По словам президента, Россия предложила хорошие условия по С-400, на которые Анкара согласилась.
Р.Т.Эрдоган отметил, что Турция также готова рассмотреть закупки американских ЗРК "Патриот". Он добавил, что соответствующие ведомства Турции и США продолжают переговоры, турецкая сторона даже готова выступить с разъяснениями в американском Конгрессе, и выразил надежу, что Вашингтон отойдет от жесткой позиции в вопросе закупок российских ЗРК.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал контакт на поставку Россией С-400 "состоявшейся сделкой".
А теперь сами лезут со своими патриотами.
Эрдоган нашел правильную пимпочку за которую надо их дергать.
Они забрали те американские системы которые были в Турции,тогда турки захотели эти системы купить,а им сказали - болт.
После чего пошли заявления что они купят в раше.
Обама забрал из Турции американские системы после того как турки сбили самолет раши.
Учитывая что Турция это союзник США и контролер проливов спонсирование курдов и действия по этому самолету это сдача интересов США в интересах раши.
Когда Мюллер займется этим ,а не каким то мифическим сговором Трампа тогда станет очевидно что США имеет устойчивую систему.
Их больше чем в ЕС.
И про курдов и системы ПВО я не перекручиваю.
Американцы поддерживали курдов в их стремлении создать Курдистан.
А когда турки сбили рашистский самолет Обама заявил что нужно договариваться с рашей.
Хотя это был не случайный залет на чужую территорию,а системный и преднамеренный.
После этого Обама забрал системы ПВО.
Это как на Украину было наложено эмбарго на продажу оружия,которое снял Трамп.
Если при Обаме Турции отказали в продаже патриотов,то теперь наоборот.
Плюс Трамп отказался от поддержки курдов.
Это победа Эрдогана.
От поддержки курдов в их стремлении создать государство Курдистан в том числе на части территории Турции.
Что ты не понял?
Слышал звон,но не знаешь где он)))
Вы случайно ничего не путаете с Иракским Курдистаном (Эрбиль)?
У них больше общего .
Они хотят государство Курдистан.
Их несколько племен вообще-то, и друг с другом курдские плема не очень то и ладят.
Иракский Курдистан - это одно, Сирийский Курдистан - совсем иное.
Святослав Стеценко
3 березня о 20:56 ·
Я бачив в АТО і ООС лише одного кандидата на посаду Президента, заради якого ворог припиняв обстріли.
Його прізвище Порошенко.
Іншим Путін такої люб'язності не робив.
Но в одном ты прав...куратор из паРаши у тебя вряд ли поменяется....😀
Вернее устал от того что эти не приятные сюжеты им показывают по телевизору.
Хочется изменить программу телепередач.
Переключить на комедию.
Поэтому зе так популярен.
и тока нынешнего харанта путенг уважает и дает приказ полной тишины во время фотосессии безальтернативного за пару километров от передовой...
так выходит, что время фотосессии Гаранта в зоне ООС согласовуется с путенгом?
що має 5ж в реалі)))- США тільки в наробках)))...
а тепер Турки - купують кацівський с-400 і мериканський Ф-35,
зрозуміло, шо буде перетікати інфа до кацяпів ! отож!!!
у гитлера были красные знамена, как и у Сралина
у гитлера была социалистическая партия рабочих. В пр инципе как и у сралина
у обоих были красные знамена
тока он считал, что это у него социализм правильный, а у Сталина извращенный социализм
сралин считал что это у него социализм правильный, четко по Марксу, а у гитлера извращенный
Вся предидущая американская политика по развалу Турции была в интересах раши по превращению черного моря в российскую лужу.
Не видят этого только слепые и Мюллер)))
3 березня о 18:13 ·
Тут один лицедій заявив, що нікого з кандидатів в Президенти він не бачив на фронті, за винятком Порошенка.
Те, що він погано бачить, то звичайно його особиста проблема.
А те, що маніпулює і бреше, то погано.
Передайте цьому порохолюбу і порохолизу, що кандидат на посаду Президента України - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України полковник Сергій Кривонос зробив на фронті набагато більше за Порошенка і на відмінність від головного мародера бізнес на крові не робив, стаків не заробляв.
Але що з порохолюбів взяти?
Марк Твен
5 марта в 16:38
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4 марта в районе Шейх Наджар в Алеппо иранцы напали на асадитов и русских. В результате обстрела убиты 4 асадитов из так называемой военно-воздушной разведки режима Асада и 2 русских из т.н. «военной полиции».
Результатом этого нападения стало резкое обострение отношений между иранцами, русскими и асадитами в Алеппо.
Напомним, что после захвата Алеппо Иран перебросили в этот город десятки тысяч иранцев с целью изменения демографического положения Алеппо.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
Среднеевропейский?
Как овчарки.
Несправедливыми льготами Трамп называет когда америка кому то что то дает,а взамен ничего полезного для америки не получает.
Если Меркель откровенно дружит с рашей против америки в своих интересах,то Эрдоган просто не доверяет америке после откровенного кидалова Турции при Обаме.
Доверие зарабатывается годами и столетиями,а теряется за один раз.