 США пересмотрят аспекты военного сотрудничества с Турцией в случае приобретения ею российских ЗРК С-400, - Госдеп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом завил представитель американского Госдепартамента Роберт Палладино журналистам.

"Мы совершенно четко предупредили Турцию, что потенциальное приобретение С-400 приведет к пересмотру ее участия в программе F-35 и рискам, касающимся передаче ей вооружений в будущем", - сказал он на брифинге.

Он добавил, что это также может вылиться в применение США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

В конце февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не откажется от сделки с Россией по ЗРК С-400.

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"О том, чтобы отступить, даже речь не идет", - сказал он в эфире телеканала NTV.

По словам президента, Россия предложила хорошие условия по С-400, на которые Анкара согласилась.

Р.Т.Эрдоган отметил, что Турция также готова рассмотреть закупки американских ЗРК "Патриот". Он добавил, что соответствующие ведомства Турции и США продолжают переговоры, турецкая сторона даже готова выступить с разъяснениями в американском Конгрессе, и выразил надежу, что Вашингтон отойдет от жесткой позиции в вопросе закупок российских ЗРК.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал контакт на поставку Россией С-400 "состоявшейся сделкой".