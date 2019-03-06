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Все про:КНДР (500) санкции (7281) США (14721) ядерное оружие (591) Болтон (47)

 США ужесточат санкции против КНДР в случае ее отказа осуществить ядерное разоружение, - Болтон

Вашингтон ужесточит режим санкций в отношении КНДР в случае ее отказа осуществить ядерное разоружение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом 5 марта в интервью Fox News заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"В свете решения президента (Дональда Трампа) не идти на плохую сделку с Северной Кореей в Ханое мы ожидаем немало потенциальных решений со стороны Северной Кореи по поводу того, серьезно ли они настроены на дальнейшие переговоры, готовы ли они возобновить их и − что самое важное − привержены ли они обещанию сдать свои ядерные арсеналы и все, что к ним относится", − отметил Болтон.

По его словам, если КНДР не согласится на денуклеаризацию, то "послабления от сокрушающих экономику санкций" не будут реализованы.

"На самом деле эти санкции будут поступательно ужесточаться", − предупредил Болтон и добавил, что президент США "совершенно недвусмысленно говорил о подобных последствиях".

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Также администрация Трампа рассчитывает на активное посредничество Китая в вопросе убеждения Северной Кореи отказаться от ядерных вооружений.

Напомним, 27-28 февраля в Ханое проходил второй саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Переговоры завершились досрочно без подписания соглашений и договоренностей.

По итогам встречи Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын хотел снятия всех санкций в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако это предложение не устроило американского лидера.

Источник: https://censor.net.ua/n3115151
 
 
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Краще з санкціями,та ядерною зброєю,чим з папірцем і війною як Україна.
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"... сокрушающих экономику санкций"- судя по тому что КНДР продолжает производить ЯО, санкции для них оказались пшиком. Притом что и раньше они небогато и замкнуто жили, санкции на них никак не влияют.
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на кацапів такі санкції треба би було би накласти,
а то це вибірковий підхід?! США ужесточат санкции против КНДР в случае ее отказа осуществить ядерное разоружение, - Болтон - Цензор.НЕТ 5102
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША ужесточат санкции против КНДР в случае ее отказа осуществить ядерное разоружение, - Болтон
 
 
 
 
 
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