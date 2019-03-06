 США ужесточат санкции против КНДР в случае ее отказа осуществить ядерное разоружение, - Болтон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом 5 марта в интервью Fox News заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"В свете решения президента (Дональда Трампа) не идти на плохую сделку с Северной Кореей в Ханое мы ожидаем немало потенциальных решений со стороны Северной Кореи по поводу того, серьезно ли они настроены на дальнейшие переговоры, готовы ли они возобновить их и − что самое важное − привержены ли они обещанию сдать свои ядерные арсеналы и все, что к ним относится", − отметил Болтон.

По его словам, если КНДР не согласится на денуклеаризацию, то "послабления от сокрушающих экономику санкций" не будут реализованы.

"На самом деле эти санкции будут поступательно ужесточаться", − предупредил Болтон и добавил, что президент США "совершенно недвусмысленно говорил о подобных последствиях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пообещал тоталитарной Северной Корее "невероятное, прекрасное экономическое будущее"

Также администрация Трампа рассчитывает на активное посредничество Китая в вопросе убеждения Северной Кореи отказаться от ядерных вооружений.

Напомним, 27-28 февраля в Ханое проходил второй саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Переговоры завершились досрочно без подписания соглашений и договоренностей.

По итогам встречи Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын хотел снятия всех санкций в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако это предложение не устроило американского лидера.