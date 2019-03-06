 Если президентом Украины станет кто-то из популистов, то это приведет к разрушению экономики, - экс-посол США Хербст

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал во вторник в эксклюзивном комментарии Укринформу бывший посол США в Украине, ныне директор Евразийского центра "Атлантического Совета" Джон Хербст.
"Популизм отражает серьезное и законное беспокойство относительно благополучия граждан", - отметил эксперт.
В более широком смысле, популизм отличается от страны к стране, и он является упрощенным взглядом на то, чего возможно достичь, добавил он.
"И когда такие упрощенные взгляды продвигают нереалистичную политику, это опасно. И это справедливо в случае с Украиной", - подчеркнул бывший высокопоставленный дипломат.
Как наиболее яркий пример, он привел обещания популистов снизить цены на газ.
"Величайшее достижение Революции Достоинства на Майдане и руководства Порошенко –это проведение реформ в сфере газоснабжения. Они устранили большую часть коррупции, а также сняли прямую зависимость от России. Но после этого могут прийти популисты, и в этом есть опасность", - отметил Хербст.
Отвечая на вопрос, что же будет, если в Украине президентом станет кто-то из популистов, эксперт подчеркнул: "Если они действительно будут такими догматичными, это приведет к разрушению экономики".
Экс-посол США отметил, что в таком случае Украина заплатит высокую цену, особенно учитывая то, что она находится в состоянии войны. Отмена реформ создаст хаос в то время, как экономика Украины сейчас только начинает функционировать как надо, отметил бывший посол США.
Ясна річ, що всі українці будуть невдахами, якщо надзвичайно недосвідчений і політично неосвічений комік візьме кермо українського державного корабля, пише Олександр Мотиль для "Atlantic Council", повідомляють Патріоти України. Оскільки економіка прямує у штопор, корупція процвітає, а президент Росії Володимир Путін гострить зуби, всім українцям буде значно гірше, ніж сьогодні.
Але кому буде гірше за всіх?
Як не дивно, це будуть прибічники Зеленського серед молоді та на південному сході. І все завдяки Путіну.http://patrioty.org.ua/politic/komu-bude-naihirshe-vid-peremohy-zelenskoho--atlantic-council-269261.html
Прямим текстом про Йулю!
Ты лучше расскажи, в каком месте устранили "большую часть коррупции"? Вот реально куда интереснее.
Потому что за 5 лет я не увидел ни одного решения суда, кроме КСУ, который сказал: "Всем спасибо - все свободны".
Курица, с головой набитой опилками - РАССУЖДАЕТ.
як він за совок агітував?!
вважаю. хто би не прийшов до влади, законно!!, це буде вибір Українців,
буде потрібно займатися економікою, знищенням олігархату, а не піяром!
Совпадение?
- Ты что??? Какие такие евреи???
- Лоцман, Боцман и Штурман. А больше всех - Айсберг.
ℳγr 🌐tvorets.center 🇺🇦 @myrotvorets_ 9 ч.9 часов назад
ГРАМАТИКА ДЛЯ ЗеКоMанди
Слово ПреЗЕрватив пишеться через ЗЕ, а слово ПреЗИдент - через ЗИ.
Причому, що українською мовою, що російською ці слова пишуться однаково.
как и его кум Ющенко
И если так выбирают в США, то что говорить про Украину...
Экс-посол США отметил, что в таком случае Украина заплатит высокую цену, особенно учитывая то, что она находится в состоянии войны . А ВОТ ЭТО УЖЕ ПРЯМАЯ УГРОЗА.
Газовые реформы это согласие стран ЕС продавать нам свой газ?
Устранил коррупцию? Сколько газовых коррупционеров задержано?
Украинские газовые месторождения отдали Фуксу прозрачно?
Порохоботы дайте хоть какую то зацепку на наличие "газовых реформ"
Я не определился еще с выбором, поэтому хочу узнать, уточнить, почему не слышно самого "рейтингового" кандидата - Зеленского? Почему во всех роликах, рекламе за него говорят другие люди, где сам Зе, почему он не общается с людьми, он в заложниках?
Я понимаю чаяния людей к переменам, улучшению жизненных стандартов. Но, мало кто говорит как он будет это делать.
Пытаюсь найти какую то информацию о программе от основных кандидатов в президенты, но нет конкретики, в том числе и у Зеленского. Все, что написано на сайте это грубо говоря очень расплывчатые фразы и цельный девиз - Я против всего плохого и за все хорошее. Где конкретика? Я, как избиратель и гражданин Украины, хочу услышать какие конкретно шаги и реформы предлагает Зеленский, его команда (о которой так же информация очень обрывиста), какие конкретно действия, кого он видит генеральным прокурором, министром МВД, кто будет министром иностранных дел Украины, министром обороны?
Какие конкретно будут предприниматься шаги во внешней политике (это прерогатива президента), какой будет уровень партнерства с ЕС и США? Какие пути решения освобождения оккупированных Россией территорий Украины (АР Крым, отдельные части Донбасса) видит Зеленский и его окружение, команда?
В Украине парламентско-президентская республика, соответственно, допустим, ставши президентом, сам Зеленский не сможет ничего продвигать без поддержки Верховной Рады, ее коалиции. Даже, допустим набрав высокий рейтинг на парламентских выборах этой осенью партией Слуга Народа, и завев в Раду свою команду у него не будет большинства, ему нужно, даже необходимо будет объединятся с кем то, идти на уступки и вести переговоры о создании коалиции с другими партиями которые будут выдвигать свои требования, в том числе и на кандидатуру премьер министра Украины. Каким образом все это будет происходить? Хочется услышать ответы на эти вопросы, по ТВ, радио, в сети интернет, откуда угодно, от самого кандидата в президенты - Зеленского, а не его пиарщиков и непонятных мне людей. Лучше всего собрать пресс конференцию, пригласить различные СМИ, журналистов и ответить на волнующие людей вопросы.
Такие же вопросы хочу задать остальным основным претендентам на место президента Украины. Найду в сети их группы и такие же вопросы задам.
Призываю думать людей, быть пофигистами, идти на выборы, голосовать за своих кандидатов осмысленно и осознанно.
И да, еще - зашел на официальную страницу "Зе команды" в фейсбуке, так как хочу хотя бы какую то информацию узнать о главных кандидатах, что то узнать... так вот, более половины комментариев под постами в официальной группе Зеленского, в его поддержку, от ботов (купленные или украденные или просто созданные страницы-пустышки). Такое же и у Тимошенко...