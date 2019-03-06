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 Политика Украины
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 Если президентом Украины станет кто-то из популистов, то это приведет к разрушению экономики, - экс-посол США Хербст

Популизм – явление очень опасное, особенно для страны, находящейся в состоянии войны. Поэтому, если украинские избиратели выберут президентом популиста, это приведет к разрушению экономики, которая лишь сейчас начала демонстрировать положительный эффект от реформ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал во вторник в эксклюзивном комментарии Укринформу бывший посол США в Украине, ныне директор Евразийского центра "Атлантического Совета" Джон Хербст.

"Популизм отражает серьезное и законное беспокойство относительно благополучия граждан", - отметил эксперт.

В более широком смысле, популизм отличается от страны к стране, и он является упрощенным взглядом на то, чего возможно достичь, добавил он.

"И когда такие упрощенные взгляды продвигают нереалистичную политику, это опасно. И это справедливо в случае с Украиной", - подчеркнул бывший высокопоставленный дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сравнивать Зеленского с Рейганом некорректно, - бывший чиновник администрации Рейгана, экс-посол США в Украине Хербст

Как наиболее яркий пример, он привел обещания популистов снизить цены на газ.

"Величайшее достижение Революции Достоинства на Майдане и руководства Порошенко –это проведение реформ в сфере газоснабжения. Они устранили большую часть коррупции, а также сняли прямую зависимость от России. Но после этого могут прийти популисты, и в этом есть опасность", - отметил Хербст.

Отвечая на вопрос, что же будет, если в Украине президентом станет кто-то из популистов, эксперт подчеркнул: "Если они действительно будут такими догматичными, это приведет к разрушению экономики".

Экс-посол США отметил, что в таком случае Украина заплатит высокую цену, особенно учитывая то, что она находится в состоянии войны. Отмена реформ создаст хаос в то время, как экономика Украины сейчас только начинает функционировать как надо, отметил бывший посол США.

Источник: https://censor.net.ua/n3115150
 
   
 Топ комментарии
 
Величайшее достижение Революции Достоинства на Майдане и руководства Порошенко -это проведение реформ в сфере газоснабжения. Они устранили большую часть коррупции, а также сняли прямую зависимость от России. Но после этого могут прийти популисты, и в этом есть опасность", - отметил Хербст.

Прямим текстом про Йулю!
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А если кто-то из клоунов? вон один еврей недавно заявил, что Украина нуждается в миллионах клоунов, но зачем?
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Неможливо зруйнувати те що вже повністю зруйноване.
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Ага, лучше страну развалить, лишь бы угодить *****
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Комік-головнокомандувач України? Якщо президентом України стане хтось із популістів, то це призведе до руйнування економіки, - екс-посол США Гербст - Цензор.НЕТ 8937


Ясна річ, що всі українці будуть невдахами, якщо надзвичайно недосвідчений і політично неосвічений комік візьме кермо українського державного корабля, пише Олександр Мотиль для "Atlantic Council", повідомляють Патріоти України. Оскільки економіка прямує у штопор, корупція процвітає, а президент Росії Володимир Путін гострить зуби, всім українцям буде значно гірше, ніж сьогодні.
Але кому буде гірше за всіх?
Як не дивно, це будуть прибічники Зеленського серед молоді та на південному сході. І все завдяки Путіну.http://patrioty.org.ua/politic/komu-bude-naihirshe-vid-peremohy-zelenskoho--atlantic-council-269261.html
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Не знаю как популиста,но вора мы выберем точно. У нас другого не дано.
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У нас всі злодії, одні менші, другі більші. Совок виховав:Україна рідна мати, що вкрадеш, то будеш мати (прислівя часів СРСР)
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У нас був єдиний шанс- В'ячеслав Чорновіл. І нас цього шансу позбавили.
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Как вы зрадоботы не можете понять что если они не будут красть то путин нападёт!
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Надо понимать,что те сволочи рано или поздно нападут.Дело времени.
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Величайшее достижение Революции Достоинства на Майдане и руководства Порошенко -это проведение реформ в сфере газоснабжения. Они устранили большую часть коррупции, а также сняли прямую зависимость от России. Но после этого могут прийти популисты, и в этом есть опасность", - отметил Хербст.

Прямим текстом про Йулю!
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а какое отношение слово ДОСТОИНСТВО имеет к Барыге Алексеевичу?
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Я не сомневался, что после такого заявления замелькает у особо "умных" людей Юля в комментах.
Ты лучше расскажи, в каком месте устранили "большую часть коррупции"? Вот реально куда интереснее.
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Частину корупції знищили а залишок - очолили. Хіба не ясно?
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Вот мне и интересно узнать, что это за "частина": имена, фамилии, должность и т.д.
Потому что за 5 лет я не увидел ни одного решения суда, кроме КСУ, который сказал: "Всем спасибо - все свободны".
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Да ты не переживай, при йуле будет проще таким как ты, коррупция будет не «частина» а как положено - полностью, как при яныке или премьерстве этой бедной бабки.
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Курица, с головой набитой опилками - РАССУЖДАЕТ.
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Если президентом Украины станет кто-то из популистов, то это приведет к разрушению экономики, - экс-посол США Хербст - Цензор.НЕТ 5664 леха косой

Курица, с головой набитой опилками - РАССУЖДАЕТ.
Если президентом Украины станет кто-то из популистов, то это приведет к разрушению экономики, - экс-посол США Хербст - Цензор.НЕТ 3633
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Татьяна, зачем так самокритично о себе высказываться то?
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Таня - курица, это твой автопортрет или двойник?
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Кацапські тролі завжди переходять на особистості! А по темі нема чого сказати?
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Так в тебе, мабуть, не тема.. А план.. Заборістий ядрьоний план і ти єго куріш=))
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Татьяна, вам ни кто не говорил, что вы похожи на Тимошенко? Только вид дурнуватый, наверное, Господь в фотошопе, над вами пошутил.
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А покупка Фуксом и Ко 10 газовых месторождений тоже достижение?
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ну-уу, це в стилі Американців, згадайте Буша-старшого,
як він за совок агітував?!
вважаю. хто би не прийшов до влади, законно!!, це буде вибір Українців,
буде потрібно займатися економікою, знищенням олігархату, а не піяром!
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А если кто-то из клоунов? вон один еврей недавно заявил, что Украина нуждается в миллионах клоунов, но зачем?
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У вас прям при слове "Зеленский" пуканы у всех рвет, как у российской ваты при слове "бандеры".
Совпадение?
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Да, Юлю они, в своих влажных мечтах уже победили, намалевали необходимый соц опрос. Сейчас подготавливают почву под новый соц опрос, "Пэтя в переди", а чуть позже, " Пэтя в адинтур."
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Они могут малевать уже что угодно. Петя на финишной прямой обосрался.
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- во всем виноваты эти евреи! В гибели "Титаника" тоже виноваты евреи!
- Ты что??? Какие такие евреи???
- Лоцман, Боцман и Штурман. А больше всех - Айсберг.
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Неможливо зруйнувати те що вже повністю зруйноване.
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Влажные мечты кремлядя. Ты живешь на улице из-за обстрелов? У тебя нет денег? Автобусы, поезда не ходят? В магазинах продают только соль и спички? Хлеб выдают по 200 грамм на человека в сутки? Что "повністю зруйноване"?
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и не поспоришь ...

Если президентом Украины станет кто-то из популистов, то это приведет к разрушению экономики, - экс-посол США Хербст - Цензор.НЕТ 1694 ℳγr 🌐tvorets.center 🇺🇦‏ @myrotvorets_ 9 ч.9 часов назад
ГРАМАТИКА ДЛЯ ЗеКоMанди
Слово ПреЗЕрватив пишеться через ЗЕ, а слово ПреЗИдент - через ЗИ.
Причому, що українською мовою, що російською ці слова пишуться однаково.

Если президентом Украины станет кто-то из популистов, то это приведет к разрушению экономики, - экс-посол США Хербст - Цензор.НЕТ 6652
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какпорошенко не пиши, а Порошенко гандон,
как и его кум Ющенко
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Чиновники США, скоро паломничество в Украину устроят, что-бы за мзду потролить за Порошенко. Надеюсь, что народ у нас мудрый, даст правильный ответ.
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Действительно кандидатов много, однако хербст уже определился - поросенок один Если президентом Украины станет кто-то из популистов, то это приведет к разрушению экономики, - экс-посол США Хербст - Цензор.НЕТ 7264
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У США сильно цікавились тим що думають Українці кого американцям обирати?
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Они уже у себя выбрали. Я думал хуже Буша Младшего не выберут никогда. Я пипец как ошибался.
И если так выбирают в США, то что говорить про Украину...
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короче недвусмысленно сказали что зеля и юля = жопа
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Головне, що про БойкоВілкулМураєвих мовчать, голосуйте за партнерів ПО.
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мистер явно далёк от реалий Украины..
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Він бачив життя в україні,через застілля у Петруся.
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Давно уже США надо было ввести внешнее управление в Украине, а не играть в демократию.
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"Величайшее достижение Революции Достоинства на Майдане и руководства Порошенко -это проведение реформ в сфере газоснабжения. Они устранили большую часть коррупции, а также сняли прямую зависимость от России. Но после этого могут прийти популисты, и в этом есть опасность", - отметил Хербст. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА УКРАИНЫ.

Экс-посол США отметил, что в таком случае Украина заплатит высокую цену, особенно учитывая то, что она находится в состоянии войны . А ВОТ ЭТО УЖЕ ПРЯМАЯ УГРОЗА.
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а если останется однотуровый, то она расцветёт, ога!
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Уже стал. Уже разрушена. Половина активного населения уже свалила. Еще один его срок - и свалит вторая половина. И на стране можно будет ставить крест
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господин посол поддерживает шэфа свинарчука ?
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Так она уже разрушена полностью, кроме агро-сектора и монополий Ахметова, Зеленого Тарифа, ни хера прибыли не дает, промышленной производство из года в год в пике, максимум что может произойти это дефолт и списание долгов МВФ...
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Общие фразы и никакой конкретики. Кто слышал о реформах в газовой сфере? "Ротердам+" это реформа? Облгазы вернули государству или их работа стала прозрачной?
Газовые реформы это согласие стран ЕС продавать нам свой газ?
Устранил коррупцию? Сколько газовых коррупционеров задержано?
Украинские газовые месторождения отдали Фуксу прозрачно?

Порохоботы дайте хоть какую то зацепку на наличие "газовых реформ"
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Читаємо поміж рядків. ЗеВона = гайки.
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Або Хербст порохобот і сидить на шоколадній зарплаті або каже правду.
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"бывший высокопоставленный дипломат" Если президентом Украины станет кто-то из популистов, то это приведет к разрушению экономики, - экс-посол США Хербст - Цензор.НЕТ 7761 сегодня открыто агитирующий за "всенародно обожаемого". Хоть бы нацию не позорил
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"Величайшее достижение Революции Достоинства на Майдане и руководства Порошенко -это повышение цен на газ". Блин, я конечно не люблю Задорнова, царство ему Небесное, но он явно не упустил бы возможности интересно обыграть этот гербстовский "перл".
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Вам, дегенератам уже экс послы США пытаются намекнуть, чтобы мозгов набрались. Хотя, если мозга нет, то ему неоткуда появится.
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"Если президентом Украины станет кто-то из популистов, то это приведет к разрушению экономики, - экс-посол США Хербст" - чтобы всякое говно не лезло в президенты, всего-навсего нужен быстродействующий закон про отзыв любого с выборной должности.
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Поддерживаю Хербста.
Я не определился еще с выбором, поэтому хочу узнать, уточнить, почему не слышно самого "рейтингового" кандидата - Зеленского? Почему во всех роликах, рекламе за него говорят другие люди, где сам Зе, почему он не общается с людьми, он в заложниках?

Я понимаю чаяния людей к переменам, улучшению жизненных стандартов. Но, мало кто говорит как он будет это делать.

Пытаюсь найти какую то информацию о программе от основных кандидатов в президенты, но нет конкретики, в том числе и у Зеленского. Все, что написано на сайте это грубо говоря очень расплывчатые фразы и цельный девиз - Я против всего плохого и за все хорошее. Где конкретика? Я, как избиратель и гражданин Украины, хочу услышать какие конкретно шаги и реформы предлагает Зеленский, его команда (о которой так же информация очень обрывиста), какие конкретно действия, кого он видит генеральным прокурором, министром МВД, кто будет министром иностранных дел Украины, министром обороны?

Какие конкретно будут предприниматься шаги во внешней политике (это прерогатива президента), какой будет уровень партнерства с ЕС и США? Какие пути решения освобождения оккупированных Россией территорий Украины (АР Крым, отдельные части Донбасса) видит Зеленский и его окружение, команда?

В Украине парламентско-президентская республика, соответственно, допустим, ставши президентом, сам Зеленский не сможет ничего продвигать без поддержки Верховной Рады, ее коалиции. Даже, допустим набрав высокий рейтинг на парламентских выборах этой осенью партией Слуга Народа, и завев в Раду свою команду у него не будет большинства, ему нужно, даже необходимо будет объединятся с кем то, идти на уступки и вести переговоры о создании коалиции с другими партиями которые будут выдвигать свои требования, в том числе и на кандидатуру премьер министра Украины. Каким образом все это будет происходить? Хочется услышать ответы на эти вопросы, по ТВ, радио, в сети интернет, откуда угодно, от самого кандидата в президенты - Зеленского, а не его пиарщиков и непонятных мне людей. Лучше всего собрать пресс конференцию, пригласить различные СМИ, журналистов и ответить на волнующие людей вопросы.

Такие же вопросы хочу задать остальным основным претендентам на место президента Украины. Найду в сети их группы и такие же вопросы задам.

Призываю думать людей, быть пофигистами, идти на выборы, голосовать за своих кандидатов осмысленно и осознанно.
И да, еще - зашел на официальную страницу "Зе команды" в фейсбуке, так как хочу хотя бы какую то информацию узнать о главных кандидатах, что то узнать... так вот, более половины комментариев под постами в официальной группе Зеленского, в его поддержку, от ботов (купленные или украденные или просто созданные страницы-пустышки). Такое же и у Тимошенко...
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не популисты- это пенсия 50 дол газ к осени 14200и это 500дол
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как это не печально, но реально страна и народ стоят перед выбором - от чьей руки хотят они умереть (((
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А вот кабмин считает, что лучше от супркн Якщо президентом України стане хтось із популістів, то це призведе до руйнування економіки, - екс-посол США Гербст - Цензор.НЕТ 5336
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Это было напоминание, что МВФ давать денег популистам не будет. Ваш ход, фанаты Зе и Юли? Где деньги будут брать ваши красавцы?
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Причём кабздец наступит резко и сразу - нет транша - нет пенсий - нет бюджетных зарплат. Все в шоке, частная сфера подтянется чуть попозже.
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Скорость вымирания нашего народа может замедлиться. Это очень беспокоет ублюдочного господина посла.
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Популизм плохо мародерство плохо И что нам делать ума не приложу Может какой марсианин подскажет. Здравый смысл и логика подскажет Это петух просто так кукарекает а политологи на содержании как и шаманы у сильных мира сего
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Еще одна морда которая расказывает про успешные реформы а сама живет за рубежом! СЛЫШЬ ТЫ МОРДА ЕСЛИ У НАС ТАКИЕ УСПЕШНЫЕ РЕФОРМЫ ПРИЕЗЖАЙ К НАМ НАСЛАДИСЬ ОХЕРЕННЫМИ И ПРОДВИНУТЫМИ РЕФОРМАМИ УРОД!!! Особенно смешно про побежденную корупцию, после последних скандалов просто прет от того что кто то расказывает нам как в Украине победили корупцию! Или читать не умеют (посление новости) или глаза баксами залипили и нихера не видят!!
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А какие реформы были проведены в сфере газоснабжения, пробачте?
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ОООО, мереканец сказав!!!!!!!! Как будто среди мереканцев не может быть продажных ублюдков. Порохоботы вознесли американцев в ранг Богов????? У вас, там чего, зашквар моска???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли президентом Украины станет кто-то из популистов, то это приведет к разрушению экономики, - экс-посол США Хербст
 
 
 
 
 
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