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 Враг за сутки 7 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 122-мм артсистемы, 120- и 82-мм минометы, ранены 2 украинских воинов, уничтожен террорист, - штаб

5 марта российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, шесть раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял позиции украинских сил:

- из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Лебединское;
- из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи села Водяное;
- из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - возле села Широкино;
- дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Пески;
- из стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял подразделение украинских войск из минометов калибра 82 мм в районе села Крымское.

"В результате обстрелов двое наших защитников получили ранения", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что ни один обстрел подразделений Объединенных сил со стороны террористов не остался без адекватного ответа огнем из дежурных огневых средств.

По данным разведки, один оккупант был уничтожен, еще двое ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций укранских войск не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 7 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 122-мм артсистемы, 120- и 82-мм минометы, ранены 2 украинских воинов, уничтожен террорист, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3115149
 
 
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Козлорожі вгамовуються лише тоді, коли отримують належну відсіч. І дякувати Богу сьогодні є чим і кому.. Добрий кацап - мертвий кацап.
Одужання пораненому воїну.
Слава Україні!
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Одужання пораненим воїнам України!!! смерть расіянським окупантам!!!! гори кремль, гори масква!!!!
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Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 7 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 122-мм артсистемы, 120- и 82-мм минометы, ранены 2 украинских воинов, уничтожен террорист, - штаб
 
 
 
 
 
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