 Враг за сутки 7 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 122-мм артсистемы, 120- и 82-мм минометы, ранены 2 украинских воинов, уничтожен террорист, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял позиции украинских сил:

- из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Лебединское;

- из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи села Водяное;

- из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - возле села Широкино;

- дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Пески;

- из стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял подразделение украинских войск из минометов калибра 82 мм в районе села Крымское.

"В результате обстрелов двое наших защитников получили ранения", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что ни один обстрел подразделений Объединенных сил со стороны террористов не остался без адекватного ответа огнем из дежурных огневых средств.

По данным разведки, один оккупант был уничтожен, еще двое ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций укранских войск не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.