 Верховный Суд оставил в силе разъяснение ЦИК о выплатах участвующим в агитации лицам, кроме одного абзаца

Верховный Суд Украины отменил решение Шестого апелляционного административного суда от 1 марта по иску кандидата в президенты Анатолия Гриценко о признании противоправным и недействительным постановление ЦИК от 22 февраля, которым разъясняются аспекты расходования средств избирательного фонда кандидатов в президенты при ведении предвыборной агитации, в частности, на основании безвозмездных договоров с физлицами-агитаторами, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В отмененном абзаце речь идет о том, что если привлечение физических лиц не связано с использованием их труда на условиях трудового договора или в соответствии с гражданско-правовыми договорами, то юридическое лицо, которое предоставляет услуги по проведению предвыборной агитации, в соответствии с законом не является плательщиком единого социального взноса.
В своей апелляции ЦИК указывала, что "заключение безвозмездных договоров нельзя рассматривать как основание непрямого подкупа избирателей". По мнению комиссии, Шестой апелляционный административный суд принял ошибочное решение о том, что заключение таких договоров является непрямым подкупом избирателей.
Представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий в комментарии изданию отметил, что теперь штаб будет следить за тем, как отдельные кандидаты будут использовать средства избирательного фонда, применяя легализованное судом разъяснение ЦИК по компенсации затрат при проведении предвыборной агитации.
Напомним, 22 февраля ЦИК утвердила разъяснение, в котором говорится, что участие избирателей в осуществлении предвыборной агитации, в том числе на основе неоплачиваемых договоров на ее проведение, гарантировано Конституцией Украины и не может быть ограничено.
В ЦИК указали, что привлечение избирателей к осуществлению агитации возможно только на безвозмездной основе. При этом договоры с ними могут предусматривать возмещение расходов на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления агитации в другом населенном пункте.
При этом средства, уплаченные кандидатом на пост президента по такому договору, должны быть отображены в отчете о поступлении средств на счет избирательного фонда кандидата и их использовании по коду статьи расходов "Другие расходы на предвыборную агитацию".
Где ещё такие предвыборные компании проходят? Трудно представить сколько партий будет осенью. Американцам, англичанам и немцам вполне хватает пару партий, а у нас гетьманом каждый второй себя считает.
Давайте партию "Цензор.нет создадим, а Бутусов будет "Гетьманом", без ботов не так уж и много членов наберётся.😉😁🤣
Вот эта:
Madonna - Vogue (Official Music Video)
www.youtube.com/watch?v=GuJQSAiODqI&list=RDGuJQSAiODqI&start_radio=1&t=153
Ничё так.
А ещё и Шер.
Cher - "Dov'è L'Amore"
www.youtube.com/watch?v=rKoeE00WuN0&list=RDGuJQSAiODqI&index=2
- Иван!
Крепостной Evgeny Trofimow в это время стирает портки
- Я здесь, ваше благородие!
- Иван! Иб@ться хочу!
Кацап Evgeny Trofimow портки спускает, раком
наклоняется...
- Жениться вам пора, барин....
К сожалению, некоторые украинцы носят губительные идеи следующего характера;
- Украина самодостаточная страна,
- Украина может существовать сама по себе
- Нам не нужна ни Америка ни Россия и мы можем обойтись и без этих стран.
Отгородится от всего мира, это прервать все связи с миром. Прервать экономические связи, прервать дипломатические связи, прервать взаимообмен современными технологиями - Это катастрофа.
В итоге мы получим отсталость - в медицине, в образовании, в экономическом развитии и в развитии современных технологий. Это называется замораживание государства в сегодняшнем состоянии на затяжной период времени.
Это Дно! Это Северная Корея!
В итоге, Украину сможет завоевать любой, ибо в замороженном состоянии, страна беззащитна.
В современном мире, все благополучные страны зависимы друг от друга.
Экономический успех, зависит от экономического взаимо-сотрудничества. Обмен современными технологиями, предоставляет наилучшие технологии - в медицине, космической, военной и других отраслях. Страны обмениваются идеологическим опытом, что позволяет добиваться наилучших результатов для благополучия граждан. Именно взаимо-сотрудничество, является главной причиной передовых позиций США, Канады, Японии, Южной Кореи, стран ЕС, Великобритании, Австрии. Взаимо-сотрудничество на дипломатическом уровне, делают эти страны неуязвимыми для кремлевского агрессора.
Националистический популизм, является одним из основных барьеров между Украиной и успешными странами. И этот барьер, ставят лидеры националистических партий. К примеру Тягнибок, лидер партии Свобода, прекрасный оратор, тем не менее, служил в КГБ, поэтому ораторское искусство, мог получить именно в структурах врага. Поэтому, Тягнибок прекрасно знает что и для чего он делает.
Состояние Украины, можно описать аналогией. Если человек подпадает под влияние криминалитета, он ведет себя точно так же, как и Украина. Мысленно, воспитанный человек видит и понимает что рядом, находится дружественная к нему компания и разум подсказывает, что ему лучше и безопаснее будет возле этой компании, которая поможет в трудный момент, поддержит и защитит в случае опасности.
Для Украины, эта дружественная компания, состоит из таких стран как - США, Канада, Великобритания и страны ЕС.
С другой стороны, человека удерживает криминалитет, которым является Россия.
Как только Украина поворачивает голову в сторону дружественной компании, криминалитет при помощи националистического популизма, тут же начинает манипулировать сознанием целой страны - Да зачем они тебе нужны? Ты сильная, независимая и все сможешь делать самостоятельно. От меня ты получишь больше, вспомни старые времена и как обычно, криминалитет использует Украину чтобы утолить свой голод ничего не давая взамен.
Именно поэтому, Украина должна разорвать многовековую связь с популистическим национализмом и объединится с дружественными странами, чтобы раз и навсегда уйти от России.