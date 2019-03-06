 Верховный Суд оставил в силе разъяснение ЦИК о выплатах участвующим в агитации лицам, кроме одного абзаца

Верховный Суд Украины отменил решение Шестого апелляционного административного суда от 1 марта по иску кандидата в президенты Анатолия Гриценко о признании противоправным и недействительным постановление ЦИК от 22 февраля, которым разъясняются аспекты расходования средств избирательного фонда кандидатов в президенты при ведении предвыборной агитации, в частности, на основании безвозмездных договоров с физлицами-агитаторами, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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В отмененном абзаце речь идет о том, что если привлечение физических лиц не связано с использованием их труда на условиях трудового договора или в соответствии с гражданско-правовыми договорами, то юридическое лицо, которое предоставляет услуги по проведению предвыборной агитации, в соответствии с законом не является плательщиком единого социального взноса.

В своей апелляции ЦИК указывала, что "заключение безвозмездных договоров нельзя рассматривать как основание непрямого подкупа избирателей". По мнению комиссии, Шестой апелляционный административный суд принял ошибочное решение о том, что заключение таких договоров является непрямым подкупом избирателей.

Представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий в комментарии изданию отметил, что теперь штаб будет следить за тем, как отдельные кандидаты будут использовать средства избирательного фонда, применяя легализованное судом разъяснение ЦИК по компенсации затрат при проведении предвыборной агитации.

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Напомним, 22 февраля ЦИК утвердила разъяснение, в котором говорится, что участие избирателей в осуществлении предвыборной агитации, в том числе на основе неоплачиваемых договоров на ее проведение, гарантировано Конституцией Украины и не может быть ограничено.

В ЦИК указали, что привлечение избирателей к осуществлению агитации возможно только на безвозмездной основе. При этом договоры с ними могут предусматривать возмещение расходов на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления агитации в другом населенном пункте.

При этом средства, уплаченные кандидатом на пост президента по такому договору, должны быть отображены в отчете о поступлении средств на счет избирательного фонда кандидата и их использовании по коду статьи расходов "Другие расходы на предвыборную агитацию".