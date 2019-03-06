 Парламенты Шотландии и Уэльса проголосовали против предложенного Мэй соглашения о Brexit

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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В Шотландии уверены, что сделка премьер-министра нанесет серьезный и долговременный ущерб уровню жизни, негативно скажется на уровне жизни и государственных службах.

Решение парламентов, уверены в издании, еще усилит внутренние трения в Великобритании по поводу выхода из Европейского союза, официальной датой которого должно стать 29 марта.

Однако голосования парламентов Шотландии и Уэльса не будут иметь никакой обязывающей силы, выступая скорее средством кристаллизации оппозиции нынешнему британскому правительству. Само же соглашение о Brexit должен поддержать только общий британский парламент в Лондоне, а соответствующее голосование запланировано на следующую неделю.

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Напомним, премьер-министр Тереза ​​Мэй заявила, что депутаты смогут провести окончательное голосование по Brexit до 12 марта.