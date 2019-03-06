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Все про:парламент (816) Шотландия (43) Brexit (152)

 Парламенты Шотландии и Уэльса проголосовали против предложенного Мэй соглашения о Brexit

Парламент Шотландии и Национальная ассамблея Уэльса на заседаниях 5 марта официально выступили против соглашения о Brexit, предложенного британским правительством и ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэй заявила, что не планирует уходить с должности после Brexit

В Шотландии уверены, что сделка премьер-министра нанесет серьезный и долговременный ущерб уровню жизни, негативно скажется на уровне жизни и государственных службах.

Решение парламентов, уверены в издании, еще усилит внутренние трения в Великобритании по поводу выхода из Европейского союза, официальной датой которого должно стать 29 марта.

Однако голосования парламентов Шотландии и Уэльса не будут иметь никакой обязывающей силы, выступая скорее средством кристаллизации оппозиции нынешнему британскому правительству. Само же соглашение о Brexit должен поддержать только общий британский парламент в Лондоне, а соответствующее голосование запланировано на следующую неделю.

Также читайте: Brexit могут отложить до 2021 года из-за ирландского вопроса, - The Guardian

Напомним, премьер-министр Тереза ​​Мэй заявила, что депутаты смогут провести окончательное голосование по Brexit до 12 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3115147
 
 
 Топ комментарии
 
Гриценко на ICTV («Свобода Слова»): - власть борется с инакомыслием, затыкая рты неугодным, не допуская оппозицию ни в одно СМИ. *спустя пару минут* - за этот месяц я посетил сотни теле- и радиоэфиров.
П - п̶и̶з̶д̶о̶б̶о̶л̶ последовательность. Парламенты Шотландии и Уэльса проголосовали против предложенного Мэй соглашения о Brexit - Цензор.НЕТ 6056
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Мокша, раб Трофима, ты бухаешь?
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Гривна безжалостно растёт, полностью проигнорировав факт выплаты Украиной части госдолга в размере 444 миллиона долларов день назад.

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Так і Велика Британія скоро може пережити свій "Брейкбріт" - поділ на Англію, Шотландію, Уельс та Північну Ірландію. Хотіли бути найхитрішими, а воно он як трапилось...
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Кароч. Бути другому терміну Петра Олексійовича.
Можу навіть достроково привітать. Парламенты Шотландии и Уэльса проголосовали против предложенного Мэй соглашения о Brexit - Цензор.НЕТ 2464
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Ответ сына гладковского набрал 1.1 млн просмотров.
А "расследование" ватника переживающего за ******* - мокшанина бигуса 450 тыс. Прикол.
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Юридично буде достатньо рішення загального парламенту в Лондоні, але Шотландія та Уельс зможуть заключити спеціальні угоди з ЄС, а деякі громадяни вже отримали паспорти Кіпру. Тому Велика Британія вже наробила багато дурниць із цим брекзітом🤔
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Прикол в том, что крупные английские компании торгующие с Евросоюзом и США уже меняют английскую регистрацию на ирландскую, дабы не утратить сертификацию своих товаров в этих странах!
А это что значит?
Правильно - налоги пойдут мимо английского бюджета...)))
Там походу ещё толком и не раздуплились "что такое Брексит " для них самих...
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Володя сцыкун. приходи (третий месяц зовем) - Янина Соколова

https://www.youtube.com/watch?v=b6AApsyZFRI
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Тебя там обо что так головонькой приложило-то?
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Ты точно в курсах что шотландские налоги идут мимо английского бюджета? Парламенты Шотландии и Уэльса проголосовали против предложенного Мэй соглашения о Brexit - Цензор.НЕТ 3955
Ответь, ты за ВаЗелина будшь голосовать?
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Главное, чтобы африканские беженцы "прошли мимо британского бюджета".
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Гриценко на ICTV («Свобода Слова»): - власть борется с инакомыслием, затыкая рты неугодным, не допуская оппозицию ни в одно СМИ. *спустя пару минут* - за этот месяц я посетил сотни теле- и радиоэфиров.
П - п̶и̶з̶д̶о̶б̶о̶л̶ последовательность. Парламенты Шотландии и Уэльса проголосовали против предложенного Мэй соглашения о Brexit - Цензор.НЕТ 6056
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Вспомним про Уитни Хъюстон.

My Name Is Not Susan
www.youtube.com/watch?v=ZjAuDQ1-79U
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Вы что социалку за месяц вперед получаете?
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Нет. Точнее не знаю когда они ее получают. Однако этой падле я ее плачу ,из своих налогов
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Нахера нам смотреть на твою Уитни, когда у нас есть девченки которые легко перепоют всяких Netta Barzilai. Парламенты Шотландии и Уэльса проголосовали против предложенного Мэй соглашения о Brexit - Цензор.НЕТ 69
https://www.youtube.com/watch?v=*********-o&
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Терезу Мей можна зрозуміти. Євросоюзівські інституції у всій "красі" показали свю "швидку" і головне "адекватну" реакцію на глобальні загрози, особливо щодо оцінки і реагування на агресію росії щодо України. Де для того, щоб ввести санкції, потрібно упрошувати і торгуватися з рашколюбами Австрією, Німеччиною, Італією і ще декількома членами ЄС. Те ж відбулося після солсберійської атаки кацапів на саму Великобританію. Мей добре усвідомлює, що ЄС потрібно реформувати. Але в умовах теперішнього розбрату всередині ЄС, зокрема щодо Північного потоку - 2 цього домогтися неможливо. Тому для захисту власних інтересів і особливо для можливості швидкого і адекватного реагування на зовнішні загрози і було прийнято рішення про Брекзіт. Це я утрирував. Насправді там причин більше і вогни глибші, але суть саме у тому.
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Британия напоминает чела, наступившего на кучу и не способного оттуда выбраться
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НАЙБАГАТШІ ЗА ВЕРСІЄЮ FORBES: У РЕЙТИНГ ПОТРАПИЛИ 7 УКРАЇНЦІВ

https://www.5.ua/suspilstvo/***********-za-versiieiu-forbes-u-reitynh-potrapyly-7-ukraintsiv-187854.html

А "барига Порох" не потрапив Парламенты Шотландии и Уэльса проголосовали против предложенного Мэй соглашения о Brexit - Цензор.НЕТ 9944
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Дык он же все время жертвует, беднеет, мля....
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У мене питання до тих, хто постійно з випученими очима верещить, що Порох краде: Куди дівається вкрадене? Форбс опублікував статки 7 найбагатших людей України. От "чесний" Коломойський, чиєю маріонеткою є Зе, у списку є, а "крадія" Пороха немає. То може, панове, ви брехуни?
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Гривна безжалостно растёт, полностью проигнорировав факт выплаты Украиной части госдолга в размере 444 миллиона долларов день назад.

Купівля 26.6 (↓-0.2150)
Продаж: 26.63 (↓-0.2150)
(link: http://minfin.com.ua/currency/mb/usd/) minfin.com.ua/currency/mb/us…
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Зубожієм щодня. Вчора дочка купила ноутбук Apple MacBook Парламенты Шотландии и Уэльса проголосовали против предложенного Мэй соглашения о Brexit - Цензор.НЕТ 8226
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПарламенты Шотландии и Уэльса проголосовали против предложенного Мэй соглашения о Brexit
 
 
 
 
 
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