 Парламенты Шотландии и Уэльса проголосовали против предложенного Мэй соглашения о Brexit

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
В Шотландии уверены, что сделка премьер-министра нанесет серьезный и долговременный ущерб уровню жизни, негативно скажется на уровне жизни и государственных службах.
Решение парламентов, уверены в издании, еще усилит внутренние трения в Великобритании по поводу выхода из Европейского союза, официальной датой которого должно стать 29 марта.
Однако голосования парламентов Шотландии и Уэльса не будут иметь никакой обязывающей силы, выступая скорее средством кристаллизации оппозиции нынешнему британскому правительству. Само же соглашение о Brexit должен поддержать только общий британский парламент в Лондоне, а соответствующее голосование запланировано на следующую неделю.
Напомним, премьер-министр Тереза Мэй заявила, что депутаты смогут провести окончательное голосование по Brexit до 12 марта.
Можу навіть достроково привітать.
А "расследование" ватника переживающего за ******* - мокшанина бигуса 450 тыс. Прикол.
А это что значит?
Правильно - налоги пойдут мимо английского бюджета...)))
Там походу ещё толком и не раздуплились "что такое Брексит " для них самих...
https://www.youtube.com/watch?v=b6AApsyZFRI
Ответь, ты за ВаЗелина будшь голосовать?
https://twitter.com/herooftheday10/status/1102866395904253952
П - п̶и̶з̶д̶о̶б̶о̶л̶ последовательность.
My Name Is Not Susan
www.youtube.com/watch?v=ZjAuDQ1-79U
https://www.youtube.com/watch?v=*********-o&
https://www.5.ua/suspilstvo/***********-za-versiieiu-forbes-u-reitynh-potrapyly-7-ukraintsiv-187854.html
А "барига Порох" не потрапив
Купівля 26.6 (↓-0.2150)
Продаж: 26.63 (↓-0.2150)
(link: http://minfin.com.ua/currency/mb/usd/) minfin.com.ua/currency/mb/us…