 Подозреваемые в поджоге офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде Марглевский и Шимковяк в суде признались в участии в акции

В понедельник, 4 марта, адвокаты подсудимых внесли ходатайство с просьбой сделать судебный процесс закрытым, мотивируя это тем, что иностранные СМИ, пишущие о деле, раскрыли фото и личные данные обвиняемых, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Суд отклонил это заявление.

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Адриан Марглевский и Томаш Шимковяк в понедельник признались в своем участии в акции, однако они не согласились с правовой классификацией их деяния как террористического акта.

"Целью акции было уничтожение собственности и ухудшение отношений между венгерским меньшинством и Украиной, а не поджог дома центра венгерской культуры в Ужгороде", - сказал Марглевский. Несколько раз он повторил, что они планировали только повредить фасад здания и оставить видимые следы. На вопрос о том, почему они повторили свою акцию, обвиняемые заявили, что результат первой попытки не удовлетворил заказчиков, так так бутылка с коктейлем Молотова, брошенная в здание, отбилась и упала на тротуар, не причинив повреждений центру. Поэтому во время второй попытки Марглевский поставил куртку, смоченную бензином, за решетку окна. Адриан Марглевский и Томаш Шимковяк сказали, что незадолго до акции они убедились, что в здании никого нет.

Шимковяк тоже объяснил, что он не знал, кто был заказчиком этой акции, и не имел влияния на решение о ее ходе и повторении. Его задачей, как заверил он, было запись на камеру, а мотивацией - деньги.

Адриан Марглевский и Томаш Шимковяк сказали в суде, что каждый из них получил за атаку на центр в Ужгороде 1 тыс. злотых до и дополнительно 1 тыс. после совершения нападения.

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По словам Шимковяка, еще до поездки в Украину было выяснено с Михаилом Прокоповичем, что эта акция не связана с деятельностью радикальной, ультраправой организации Falanga. Хотя Шимковяк признал, что он был когда-то членом Falanga и принимал участие, в частности, в организованных ею демонстрациях, но сейчас он не является ее членом. Марглевский заявил, зато никогда не был членом Falanga.

"Я хочу извиниться перед польской стороной за то, что мои действия могли негативно повлиять на восприятие нашей страны за рубежом, перед венгерской стороной - за уничтожение имущества и перед украинской - за то, что, как гость в их стране, я совершил такой проступок", - отметил Шимковяк в суде в Кракове.

Прокопович еще во время предыдущего процесса заявил, что заказчиком атаки был Мануэль Оксенрайтер, который работает в офисе депутата популистской, праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Маркуса Фронмайера и является редактором ультраправого издания "Zuerst!".

Адвокат одного из обвиняемых попросил в понедельник допросить - в рамках международной правовой помощи - Мануэля Оксенрайтера, чтобы тот разъяснил, общался ли с Прокоповичем о запланированных акциях в Ужгороде.

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Напомним, в ночь на 4 февраля 2018 года в Ужгороде в здание Общества венгерской культуры неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Бутылку бросили в окно и благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло и других повреждений нет. В союзе венгров сочли, что произошедшее может быть провокацией.

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль ранее информировал, что поджог офиса ОВЗК в начале февраля прошлого года совершили двое граждан Польши: житель Кракова Адриан Марглевский и житель города Быдгощ Томаш Шимковяк. Лидер движения Falanga Бартош Бекер в интервью одному из российских СМИ в Польше убеждал, что ему ничего неизвестно о действиях его соратников в Украине и, скорее всего, это "провокация украинских спецслужб". В то же время в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде снова подожгли этот офис Общества венгров. Выгорело около 25 кв. м здания, а пожару предшествовал взрыв у здания. Вероятно, это был брошенный в окно коктейль Молотова.