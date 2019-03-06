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Все про:Крым (21197) политзаключенные (1128) архиепископ Климент (22) Дудка Владимир (3)

 Руководство СИЗО не пускает архиепископа Климента к "украинскому диверсанту" Дудке

Руководство Симферопольского СИЗО не пускает архиепископа Симферопольского и Крымского ПЦУ Климента к арестованному Владимиру Дудке, которого обвиняют в подготовке диверсий на территории Крыма.

Об этом архиепископ рассказал в комментарии Крым.Реалии, информирует Цензор.НЕТ.

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"У меня есть разрешение суда чтобы попасть к Владимиру Дудке. Однако у меня проблема, меня как священника не пускают к Володе, поэтому я не могу его исповедовать и причастить. Это позиция начальника симферопольского СИЗО (Сергея Бережного. – Ред.). Он меня лютой ненавистью ненавидит. Однажды он заявил, что я занимаюсь противозаконной деятельностью и распорядился не пускать меня на порог СИЗО", - рассказал он.

По словам архиепископа, решение о недопуске руководство СИЗО ничем не мотивировало.

"Он просто вышел из СИЗО, перед входом стояли следователи, офицеры ФСБ, адвокаты. И там он начал публично кричать, что не пустит меня, потому что каждый раз, когда я попадаю на территорию СИЗО, у заключенных находят запрещенные вещи. Сейчас над этой проблемой работают адвокаты, руководитель СИЗО не может меня не пустить к заключенному, если у меня есть соответствующие разрешения", - добавил он.

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Публичных заявления руководства СИЗО на данный момент нет.

Напомним, 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос"​ Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех троих обвинили в подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки.

16 ноября 2017 года Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей (95 тысяч гривен).

31 июля 2018 года подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд продлил арест на шесть месяцев севастопольцам Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову.

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В Службе безопасности Украины сообщили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

В конце февраля 2019 года сын Дудки Илья Каверников рассказал, что его отец не получает необходимого медицинского лечения в СИЗО Симферополя, его продолжают мучать боли в голове и желудке.

Источник: https://censor.net.ua/n3115145
 
 
 Топ комментарии
 
Пускають московських попів, бо інакше ми би це почули. 🤔
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Совет форумчанПравила форума
 
у него нет юридического статуса....
Так что да - имеют право не пускать....
Мы же московских попов не пускаем....(надеюсь)..
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Пускають московських попів, бо інакше ми би це почули. 🤔
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А стосовно їхнього окупаційного юридичного статусу не хочеш говорити?
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Ali Hasan - могу конечно...

Московиты оккупанты, редкостные ********* и убийцы...
Но мы сейчас не об этом же..., правда?
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Правда в тому, що ПЦУ не є забороненою церквою в Криму і на росії. Сам юридичний стату передбачає міжнародну легітимність, якої у окупантів нема.
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Денис Иванович Федотов - ну да...- приравнял СССР к фашистам....

Или ты за нацистов?
Или стих до конца не дослушал?
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От я це почув, але більша частина вірша є для нього ностальгією, хоч він тоді не жив.
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Ali Hasan - порохоботы начали было это раскручивать, но потом жидко обкакались...

Это оказался известный анти-советский стих...
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І що з того? Все добре у свій час, бо раніше це була зброя проти срср. Тепер більша частина вірша сприймається на користь тієї держави та цієї езопової мови багато хто не розуміє.
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Ali Hasan - до войны многое что иначе воспринималось...

До войны Порошенко в десна с путиным долбились...
До войны я и кацапские сериалы смотрел и над 95-ым кварталом смеялся...
А если бараны не понимают изоповый язык..., то на то они и бараны...
Нужно на людей равнятся...
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Це дивлячись хто як сприймав росіян🙄 Я наприклад ще з цим розібрався при срср і не хотів дивитися їхні брехливі серіали. Тепер же останні слова сприймаються як безперечний історичний факт, а не інформаційна бомба, якими ці слова були при срср. Тому цей вірш тепер по суті прославляє срср, а езопова мова залишилася у срср.
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Ali Hasan - а когда он его читал?

5 лет назад это было....
Хватит уже делать с конфетки дерьмо...
Все бай... - я спать...
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П'ять років назад росія вже напала на Грузію, Молдову... погрожувала Україні... Тому всі мої слова в силі. Відпочивайте і після цього провокуйте🤗
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как то явно обидели немцев, сравнив их с СССР... они явно могли бы еще очень многому "поучиться" у СССР и его жителей.
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Насправді німці багато чого вивчили в срср🤔
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СССР после войны оторвался на полную... уж те не смогли так сгнобить свой народ, да еще и такими изощренными методами.
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а про ностальгические нотки в поэзии -- мне тоже "показалось", удивило.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРуководство СИЗО не пускает архиепископа Климента к "украинскому диверсанту" Дудке
 
 
 
 
 
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