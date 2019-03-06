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 Происшествия, За рубежом
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Все про:задержание (5309) Польша (4700)

 Польско-украинскую банду, организовавшую незаконную миграцию около 500 иностранцев, задержали в Польше

Центральное следственное бюро полиции (CBŚP) совместно с Пограничной службой Польши задержали 16 человек, подозреваемых в участии в банде, которая занималась контрабандой иностранцев.

Среди задержанных - 13 поляков и трое граждан Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

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Как сообщила Ивона Юркевич из Центрального следственного бюро полиции, следствие продолжалось более года. "Проведены обыски в нескольких десятках квартир, которые использовали члены преступной группы. Мероприятия проводились одновременно на территории Мазовецкого, Малопольского и Силезского воеводств", - сообщила Юркевич.

По словам следствия, группа занималась переправкой в ​​Польшу граждан Пакистана, Сирии, Алжира, Ирака, Египта, Ливии, Ирана и Индии, а затем легализовала их проживание на территории страны. Злоумышленники могли незаконно переправить через границу даже 500 иностранцев.

"Механизм деятельности группы заключался в реализации иностранцам документов, позволяющих ходатайствовать о предоставлении разрешений на временное пребывание и работу. Члены группы представляли также иностранцев во время административных производств", - сообщили в Пограничной службе Польши.

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В помещениях подозреваемых изъято почти 250 тыс. злотых в разной валюте, но, по словам прокуратуры, группа могла получить за свою незаконную деятельность 920 тыс. евро.

Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3115144
 
 
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Цыгане только бизнес наладили, а им бац и по 5 лет.
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Я знаю украинскую банду которая наладила миграцию миллионов украинцев на плантации в ЕС.
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российской нечисти не нравится всё что делает Украина
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Як думаєш (хоч зрозуміло, що порохоботам думати протипоказано) депопуляція сприяє обороноздатності України чи ні?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПольско-украинскую банду, организовавшую незаконную миграцию около 500 иностранцев, задержали в Польше
 
 
 
 
 
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