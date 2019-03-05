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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:деньги (769) Лазаренко (205) США (14721)

 Прокуроры США ведут переговоры с адвокатами Лазаренко о его замороженных деньгах

В США прокуроры пытаются договориться с адвокатами экс-премьера Украины Павла Лазаренко касательно его замороженных денег.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент УП.

5 марта за закрытыми дверями проходит промежуточное судебное заседание Федерального суда Вашингтона. Во время него американские прокуроры и защитники Лазаренко пытаются договориться о выгодном для обеих сторон соглашении.

Американское следствие утверждает, что Лазаренко вывел из Украины более 200 миллионов долларов.

Минюст США пытается договориться с экс-премьером Украины, чтобы он добровольно отдал часть своих арестованных средств, чтобы избежать полной конфискации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Лазаренко до второй половины октября должен дать ответ": Луценко рассказал, когда США и Украина "разделят" арестованные $220 млн

Источник: https://censor.net.ua/n3115143
 
 
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А ще Лазаренко повинен розповісти де юліни гроші🤗
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Американское следствие утверждает, что Лазаренко вывел из Украины более 200 миллионов долларов. Источник: https://censor.net.ua/n3115143

Нищита
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А ще Лазаренко повинен розповісти де юліни гроші🤗
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Паша це знає точно, бо давав їй преференції щодо монополізму ЄЕСУ. А де там був пастор треба досліджувати.
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Запитай, але я відповів хто є ключовою фігурою при крадіжках тих часів. Думаю, що перед виборами ми зможемо дізнатися цікаві речі про юлю.
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Вот бы еще его дружка Кучму посадить , с конфискацией.
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Пусть на всякий случай(на будущее) и о пэтиных договариваются.
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Я за то, чтобы они не договорились. Глядишь в 2020 помощь штатов армии Украины вырастет еще на пару сотен лимонов Прокуроры США ведут переговоры с адвокатами Лазаренко о его замороженных деньгах - Цензор.НЕТ 5123
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как интересно стало, именно сейчас стали договариваться, совпадение
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Та вже Лазаренко здається ліліпутом порівняно з минулими і нинішніми діячами. Навіть смішно судити. Все пізнається у порівнянні. Україна зменшується по тій же причині, що і Рим, а саме по причині тотальної клептоманії. Вся справа у грошах, яка дає українська влада. Гроші любіші за країну. В нормальних країнах у владу не йдуть, щоб війти у список Форбес.
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і Україні труба, але не газова, а анальна
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Це битва старих хапуг зі старими хапугами. То що там Зеленський обіцяє?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуроры США ведут переговоры с адвокатами Лазаренко о его замороженных деньгах
 
 
 
 
 
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