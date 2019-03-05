 Выход США из договора о нераспространении ракет средней и малой дальности считаю обоснованным и оправданным - Климкин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Климкин отметил: "В 1993 году я начинал свою скромную дипломатическую карьеру, работая над тем, как Украина должна выполнять ДРСМД, доставшийся нам в наследство от СССР.

Тогда многим казалось, что Договор является одной из основ глобальной стабильности в будущем. Вообще, мы все свято верили в то, что международное право должно работать безупречно.

РФ шаг за шагом разрушила все, из чего складывалась система нераспространения и контроля над вооружениями.

Сначала это был Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Кстати, если бы он до сих пор действовал, то России было бы гораздо сложнее осуществлять военную агрессию против Украины и милитаризировать Крым.

Поэтому я считаю решение США о выходе из Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД) абсолютно оправданным, обоснованным и соответствующим сегодняшнему состоянию безопасности ситуации как на Европейском континенте, так и в мире в целом.

Украина неуклонно придерживалась положений Договора, принимала активное участие в заседаниях Совместной контрольной комиссии, которая созывалась США после тринадцатилетнего перерыва в 2016 и 2017 годах в связи с системными нарушениями РФ его положений.

Мы совместно с США заявили, что разработка и испытания Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" противоречит Договору. Особенно беспокойство вызывает то, что этот ракетный комплекс был зафиксирован во время военных учений на оккупированной территории Украины в АРК.

Методический развал РФ системы контроля над вооружениями создает опасную глобальную реальность в плане безопасности. И мы должны быть к этому готовы.

Украина всегда была ответственной и последовательной в сфере нераспространения. Такой позиции будем придерживаться и дальше, но при этом оставляем за собой право создавать все виды вооружений, которые необходимы для защиты Украины и ее национальной безопасности. Ведь в новой глобальной политике безопасности реальности мы должны реализовать все возможности для защиты Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия каждые 40 секунд совершает кибератаки на министерские компьютерные сети, ЦИК и другие ведомства Украины, - Климкин