EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  564  44
Все про:Россия (72200) гонка вооружений (28) Климкин (2096)

 Выход США из договора о нераспространении ракет средней и малой дальности считаю обоснованным и оправданным - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что решение США о выходе из Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) обоснованным и соответствующим сегодняшнему состоянию безопасности в мире.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Климкин отметил: "В 1993 году я начинал свою скромную дипломатическую карьеру, работая над тем, как Украина должна выполнять ДРСМД, доставшийся нам в наследство от СССР.

Тогда многим казалось, что Договор является одной из основ глобальной стабильности в будущем. Вообще, мы все свято верили в то, что международное право должно работать безупречно.

РФ шаг за шагом разрушила все, из чего складывалась система нераспространения и контроля над вооружениями.

Сначала это был Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Кстати, если бы он до сих пор действовал, то России было бы гораздо сложнее осуществлять военную агрессию против Украины и милитаризировать Крым.

Поэтому я считаю решение США о выходе из Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД) абсолютно оправданным, обоснованным и соответствующим сегодняшнему состоянию безопасности ситуации как на Европейском континенте, так и в мире в целом.

Украина неуклонно придерживалась положений Договора, принимала активное участие в заседаниях Совместной контрольной комиссии, которая созывалась США после тринадцатилетнего перерыва в 2016 и 2017 годах в связи с системными нарушениями РФ его положений.

Мы совместно с США заявили, что разработка и испытания Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" противоречит Договору. Особенно беспокойство вызывает то, что этот ракетный комплекс был зафиксирован во время военных учений на оккупированной территории Украины в АРК.

Методический развал РФ системы контроля над вооружениями создает опасную глобальную реальность в плане безопасности. И мы должны быть к этому готовы.

Украина всегда была ответственной и последовательной в сфере нераспространения. Такой позиции будем придерживаться и дальше, но при этом оставляем за собой право создавать все виды вооружений, которые необходимы для защиты Украины и ее национальной безопасности. Ведь в новой глобальной политике безопасности реальности мы должны реализовать все возможности для защиты Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия каждые 40 секунд совершает кибератаки на министерские компьютерные сети, ЦИК и другие ведомства Украины, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3115142
 
   
 Топ комментарии
 
Так я про це і говорю, що таким, як ви ми не довіряємо.
 показать весь комментарий
 
Паша считает обоснованным.... Выход США из договора о нераспространении ракет средней и малой дальности считаю обоснованным и оправданным - Климкин - Цензор.НЕТ 8916
Можно по медленнее ? Гос.деп США за тобою записывает...
 показать весь комментарий
 
Повтори те саме німецькою мовою. Мені особливо цікаво як перекладаються "чЁ" і "дЬІк".
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Серая Лиса - это да... - Гений....

Круче его только Гонтарева была....
Где она сейчас кстати?
 показать весь комментарий
 
Bastian - Bastian - радуюсь за нее....

Хорошо что у нее все сложилось...
Надеюсь и у ее подруги Рожковой тоже..

 показать весь комментарий
 
Україночки при кориті Гонтирьєвая і Рашьковая.
 показать весь комментарий
 
В Великобритании, непосильным трудом нажитое складирует.
 показать весь комментарий
 
клімкЄН--очінь галава.Своє профітькали,а тепер голі-босі з мудрим писком роздумуємо про чуже...
 показать весь комментарий
 
Оце Клімкіна спитати забули в адміністрації США...
 показать весь комментарий
 
 
Після багатьох агресій росії усі договори з нею перетворилися на купу лайна.
 показать весь комментарий
 
 
Паша считает обоснованным.... Выход США из договора о нераспространении ракет средней и малой дальности считаю обоснованным и оправданным - Климкин - Цензор.НЕТ 8916
Можно по медленнее ? Гос.деп США за тобою записывает...
 показать весь комментарий
 
 
Россия тоже вышла из этого договора, интересно, Климкин ее тоже похвалит? Вихід США з договору про нерозповсюдження ракет середньої і малої дальності вважаю обґрунтованим і виправданим - Клімкін - Цензор.НЕТ 2218
 показать весь комментарий
 
 
Климкин прямо шедевр дипломатии! А он в курсе, что такими ракетами уже балуются Китай, Иран, Индия... Климкин, ау?
 показать весь комментарий
 
Климкин - самый позорный, беспомощный и недееспособный министр ИД за всю историю Украины.
 показать весь комментарий
 
Мой министр - не Лавров.
Я ж из Германии.
Некий Хайко или Хайке.
Меркель - его шефиня.
 показать весь комментарий
 
Тобто ви народилися не в росії, а в Німеччині? 🤣
 показать весь комментарий
 
Не
Я родился в России.
Но неоднократно был в Украине.
В прошлом.
 показать весь комментарий
 
Так я про це і говорю, що таким, як ви ми не довіряємо.
 показать весь комментарий
 
 
И что?
Ты мне не веришь.
С чего ты решил, что мне твоя вера нужна?
 показать весь комментарий
 
Звичайно, що вам нічого не потрібно окрім судження про Україну з точки зору росіянина та ваші помої на нашу голову. Ваші оцінки нас нам теж не потрібні.
 показать весь комментарий
 
 
Ну дык заблокируй меня.
Тебе ж мое мнение неугодно.
Всего хорошего!
 показать весь комментарий
 
Я радий, що мої родичі вбивали ваших агресивних родичів, що вдерлися в Україну🤔
 показать весь комментарий
 
 
Повтори те саме німецькою мовою. Мені особливо цікаво як перекладаються "чЁ" і "дЬІк".
 показать весь комментарий
 
 
В Украине был неоднократно, а параш ТВ не выключаешь даже на пописать? Вихід США з договору про нерозповсюдження ракет середньої і малої дальності вважаю обґрунтованим і виправданим - Клімкін - Цензор.НЕТ 8535
 показать весь комментарий
 
 
Морального права судити у вас нема, а виливати на нас бруд на жаль вам дозволили. Росіяни не змінюються і завжди наклавши купу лайна, вбиваючи продовжують повчати здалеку🤔
 показать весь комментарий
 
Редактор сайта?
Очень заметно.
Не учи меня жить.
Ладненько?
 показать весь комментарий
 
Ніхто вас не вчить, бо ви вже вороги, а не "брати". Ваше місце подалі від України.
 показать весь комментарий
 
 
О, вже видно більш-менш породистого кацапа. Ти взагалі хто є на українському ресурсі? Ніхто. Сміттєвий вітер з-за паребрика. Вийди за двері і твоє вонидло нехай вивітриться за тобою. Хороший кацап - це кожний двохсотий кацап.
 показать весь комментарий
 
 
Извините, я немножко понимаю по-украински, но таких слов как "взагалі", "Сміттєвий", "вонидло" не знаю.
По-русски напишите, please.
 показать весь комментарий
 
Во времена овоща, я не редко потешался над дрыщенко. Но наблюдая за чугуном, понимаю, что вся силища в его плавках Вихід США з договору про нерозповсюдження ракет середньої і малої дальності вважаю обґрунтованим і виправданим - Клімкін - Цензор.НЕТ 5339
 показать весь комментарий
 
в этом случае и Украине многое развязывает руки в разработке новых вооружений
 показать весь комментарий
 
 
На кузнє лише виготовляють, а розробляти можуть де завгодно.
 показать весь комментарий
 
 
Дык можно разработать что угодно, но когда дело упирается в производство наступает то, чем должно реально заниматься набу
 показать весь комментарий
 
Не завжди, але дійсно таке є. Справа не в кузнє, або іншому виробництві. Все крутіше і тут впливають родинні та інші зв'язки, а не партійні. Ще не скоро це буде подолано, навіть прихід наймерзеннішого кандидата у президенти це не змінить🤗
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыход США из договора о нераспространении ракет средней и малой дальности считаю обоснованным и оправданным - Климкин
 
 
 
 
 
 вверх