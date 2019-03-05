 Выход США из договора о нераспространении ракет средней и малой дальности считаю обоснованным и оправданным - Климкин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Климкин отметил: "В 1993 году я начинал свою скромную дипломатическую карьеру, работая над тем, как Украина должна выполнять ДРСМД, доставшийся нам в наследство от СССР.
Тогда многим казалось, что Договор является одной из основ глобальной стабильности в будущем. Вообще, мы все свято верили в то, что международное право должно работать безупречно.
РФ шаг за шагом разрушила все, из чего складывалась система нераспространения и контроля над вооружениями.
Сначала это был Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Кстати, если бы он до сих пор действовал, то России было бы гораздо сложнее осуществлять военную агрессию против Украины и милитаризировать Крым.
Поэтому я считаю решение США о выходе из Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД) абсолютно оправданным, обоснованным и соответствующим сегодняшнему состоянию безопасности ситуации как на Европейском континенте, так и в мире в целом.
Украина неуклонно придерживалась положений Договора, принимала активное участие в заседаниях Совместной контрольной комиссии, которая созывалась США после тринадцатилетнего перерыва в 2016 и 2017 годах в связи с системными нарушениями РФ его положений.
Мы совместно с США заявили, что разработка и испытания Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" противоречит Договору. Особенно беспокойство вызывает то, что этот ракетный комплекс был зафиксирован во время военных учений на оккупированной территории Украины в АРК.
Методический развал РФ системы контроля над вооружениями создает опасную глобальную реальность в плане безопасности. И мы должны быть к этому готовы.
Украина всегда была ответственной и последовательной в сфере нераспространения. Такой позиции будем придерживаться и дальше, но при этом оставляем за собой право создавать все виды вооружений, которые необходимы для защиты Украины и ее национальной безопасности. Ведь в новой глобальной политике безопасности реальности мы должны реализовать все возможности для защиты Украины.
Круче его только Гонтарева была....
Где она сейчас кстати?
Хорошо что у нее все сложилось...
Надеюсь и у ее подруги Рожковой тоже..
Можно по медленнее ? Гос.деп США за тобою записывает...
Я ж из Германии.
Некий Хайко или Хайке.
Меркель - его шефиня.
Я родился в России.
Но неоднократно был в Украине.
В прошлом.
Ты мне не веришь.
С чего ты решил, что мне твоя вера нужна?
Тебе ж мое мнение неугодно.
Всего хорошего!
Чи нет?
Очень заметно.
Не учи меня жить.
Ладненько?
По-русски напишите, please.