 Запад должен быть единогласным в своей политике в отношении России, - Джапарова

В Европейском парламенте проходит конференция, посвященная пятой годовщине аннексии Крыма Российской Федерацией, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
Конференция спиворганизувала польский евродепутатка Анна Фотига, участие в ней приняла, в частности, вице-министр информационной политики Украины Эмине Джапаров.
Аннексия Крыма была для мира шоком, а впоследствии - изменила способ оценки Западом политики РФ, отметила соорганизатор конференции польский евродепутат Анна Фотига.
"Думаю, что с тех пор, как бы странно это ни прозвучало, нам легче. В том смысле, что мы начинаем четко говорить на одном языке об угрозах в нашем восточном соседстве", - отметила она.
Украинский политик отметила, что Запад недооценил амбиции Путина в отношении Украины. Эмине Джапарова добавила, что Запад должен быть единогласным в своей политике в отношении России.
"Это террористическое государство, к сожалению, мощное государство. Это постоянный член Совета безопасности ООН. Думаю, что мы должны найти способ борьбы с новыми угрозами, ведь аннексия Крыма - это не только вопрос Украины. Аннексия меняет ситуацию в контексте безопасности и равновесия сил на карте Европы после Второй мировой войны", - подчеркнула она.
Замминистра заявила, что Россия продолжает репрессии против жителей Крыма, но одновременно в российских СМИ доминируют пропагандистские материалы о мирной ситуации на полуострове.
На этом хочет выехать на второй срок...
Больше не на чем...
Правильные слова.
Но словами ничего не исправишь.
Нужны действия по деоккупации.
Действий нет, увы.
Запад боится Россию.
Боится получить ответку.
🙄🤔