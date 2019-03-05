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 Запад должен быть единогласным в своей политике в отношении России, - Джапарова

Первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова приняла участие в Европарламенте в конференции, посвященной годовщине аннексии Крыма РФ.

В Европейском парламенте проходит конференция, посвященная пятой годовщине аннексии Крыма Российской Федерацией, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

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Конференция спиворганизувала польский евродепутатка Анна Фотига, участие в ней приняла, в частности, вице-министр информационной политики Украины Эмине Джапаров.

Аннексия Крыма была для мира шоком, а впоследствии - изменила способ оценки Западом политики РФ, отметила соорганизатор конференции польский евродепутат Анна Фотига.

"Думаю, что с тех пор, как бы странно это ни прозвучало, нам легче. В том смысле, что мы начинаем четко говорить на одном языке об угрозах в нашем восточном соседстве", - отметила она.

Украинский политик отметила, что Запад недооценил амбиции Путина в отношении Украины. Эмине Джапарова добавила, что Запад должен быть единогласным в своей политике в отношении России.

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"Это террористическое государство, к сожалению, мощное государство. Это постоянный член Совета безопасности ООН. Думаю, что мы должны найти способ борьбы с новыми угрозами, ведь аннексия Крыма - это не только вопрос Украины. Аннексия меняет ситуацию в контексте безопасности и равновесия сил на карте Европы после Второй мировой войны", - подчеркнула она.

Замминистра заявила, что Россия продолжает репрессии против жителей Крыма, но одновременно в российских СМИ доминируют пропагандистские материалы о мирной ситуации на полуострове.

Источник: https://censor.net.ua/n3115141
 
   
 Топ комментарии
 
Имитация противостояния с Москвой...
На этом хочет выехать на второй срок...

Больше не на чем...
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Аннексия Крыма.
Правильные слова.
Но словами ничего не исправишь.
Нужны действия по деоккупации.
Действий нет, увы.
Запад боится Россию.
Боится получить ответку.
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Перш ніж дорікати країнам Заходу щодо їх відношення до Московії, треба самим вести себе з кацапами як з країною-агресором - не торгувати, не мати безвізового режиму, не мати компрадорську владу.
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Имитация противостояния с Москвой...
На этом хочет выехать на второй срок...

Больше не на чем...
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Аннексия Крыма.
Правильные слова.
Но словами ничего не исправишь.
Нужны действия по деоккупации.
Действий нет, увы.
Запад боится Россию.
Боится получить ответку.
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Та не боятся он России как военную силу. Боятся потерять бабло. Бизнес лобби; деньги лояльных к России корпораций на избирательные компании; подкуп европейских политиков Россией, корумпирование западных политиков и сбор на них компромата.... Это то что они боятся потерять и то чего они боятся..
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Ніякої одностайності країн заходу нема, лише деякі країни бояться повторення сценарію Криму для себе, а інші ненавидять росію за терористичні дії. Треті роблять вигляд, що ввели санкції і будують газогони.
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Вкажіть конкретні назви тих що бояться? В нас таке враження що тільки своїх бояться. В 2014 му на Славянськ відправили 1400 солдатів а в Киеві 1 ше і 9 те травня охороняли 25000 ментів.То де їхній ворог? До речі в нас національних гвардійців більше чим ЗСУ,
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Перш ніж дорікати країнам Заходу щодо їх відношення до Московії, треба самим вести себе з кацапами як з країною-агресором - не торгувати, не мати безвізового режиму, не мати компрадорську владу.
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А вони і одноголосні.Торгують на всю катушку. Завод по зборці мерседеса мали будувати в Запоріжжі а будуть в росії. Е таке фінансове видання.там все чітко описано.https://kp.ua/economics/624157-nas-tam-net-Bloomberg-nazval-lyderov-reitynha-razvyvauischykhsia-rynkov?fbclid=IwAR17jgAwu_tXnyOPEGjuSKJooyHxwB6aUp66-A1E3_SgU1tVBcH95yehptk
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗапад должен быть единогласным в своей политике в отношении России, - Джапарова
 
 
 
 
 
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