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 Экономика, Происшествия, Общество
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Все про:Днепр_город (2620) Филатов (281) инфраструктура (125)

 Филатов рассказал о достижения децентрализации в Днепре и самых больших инфраструктурных проектах города

В условиях реформы децентрализации, которую в Украине инициировал президент Петр Порошенко, Днепру удалось увеличить бюджет развития и приступить к реализации ряда крупных инфраструктурных проектов. Однако, для миллионного мегаполиса, как и для других крупных украинских городов, необходимых гарантии необратимости децентрализации и четкие перспективы долгосрочного планирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил во время Совета регионального развития Днепропетровской области 5 марта.

Так, благодаря децентрализации Днепр продолжает возрождать муниципальный электротранспорт, продолжается масштабная достройка метрополитена. В городе также удалось решить проблему с нерабочими лифтами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большим городам нужны гарантии необратимости децентрализации, - Филатов

Также Днепр стал единственным городом в Украине, в котором за счет муниципального бюджета капитально отремонтирован Центральный мост.

В то же время есть ряд проектов, в которых Днепру не обойтись без поддержки центральной власти. Ведь украинские города сталкиваются с инфраструктурными проблемами, которые накапливались десятилетиями.

Как известно, почти вся левобережная часть Днепра была возведена без ливневой канализации. Строительство коллектора только на Донецком шоссе обойдется в 386 млн грн. Кроме того, город оплачивает строительство систем водоотведения и водоснабжения в Чаплях и Таромском.

Также читайте: Проект строительства аэропорта в Соленом жители Днепра называют "пиар-проектом", - Филатов на встрече с Порошенко

Еще один проект - модернизация Ломовский насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает питьевой водой более четверти жителей города. Ее реконструкция обошлась муниципальному бюджету в 80 млн грн. Это улучшило качество питьевой воды, а замена оборудования помогла сэкономить на электроэнергии и энергоносителях.

При этом в городе остается до тридцати станций водоснабжения и водоотведения, которым также необходима модернизация, а это - сотни миллионов средств.

"Все это - чрезмерная нагрузка для любого муниципального бюджета. Особенно если приходится постоянно отбиваться от попыток чиновников из Минфина и других заинтересованных "оторвать" часть городских денег", - сказал Борис Филатов.

Филатов рассказал о достижения децентрализации в Днепре и самых больших инфраструктурных проектах города 01

Источник: https://censor.net.ua/n3115140
 
   
 Топ комментарии
 
Барыга 4 года назад начал готовиться к победе на выборах, сгоняя села в тер.громады - рыформа Зубка, который спит с его женой. Сейчас ставят раком голов тер. громад, заставляют работать на победу барыги угрожая прекратить финансирование из фонда регионального развития Филатов рассказал о достижения децентрализации в Днепре и самых больших инфраструктурных проектах города - Цензор.НЕТ 4934 Вот и вся рыформа
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Не знаю насчет увеличения бюджета и развития.

А вот ряха Филатова точно продемонстрировала значительный рост, видный невооруженным глазом.
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Из-за таких успехов заваруха?
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Филатов рассказал о достижения децентрализации в Днепре и самых больших инфраструктурных проектах города.

"В прошлом году наш цех катастрофически отставал, а в этом - катастрофически опережает..." (с)
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Барыга 4 года назад начал готовиться к победе на выборах, сгоняя села в тер.громады - рыформа Зубка, который спит с его женой. Сейчас ставят раком голов тер. громад, заставляют работать на победу барыги угрожая прекратить финансирование из фонда регионального развития Филатов рассказал о достижения децентрализации в Днепре и самых больших инфраструктурных проектах города - Цензор.НЕТ 4934 Вот и вся рыформа
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Возили Дона через главное достижение Небори - отремонтированный мост!???
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Не знаю насчет увеличения бюджета и развития.

А вот ряха Филатова точно продемонстрировала значительный рост, видный невооруженным глазом.
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Ну так бюджет города на 2019 - 19 млрд. грн.
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Ничего, при нем впервые, со дня открытия метрополитена в Днепре, началаи достройку очень важных станций. И стройка дествительно идет. Хотя достроить метрополитен обещала каждая новая власть.
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Жаль, що повітряні замки будуються за чужі гроші. Найчастіше - гроші громад.
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І які там проекти? Це все голослівно, як побудова комунізму. Мабуть нема вже ніяких грошей. Дайте ще.
В Києві Кличко місточок побудував - інфраструктурний проект. А в Дніпрі тоді що? Може й так, всі ці територіальні громади могли створювались лише для того, щоб на місцях мати своїх людей, щоб вони бюлетні підміняли. Тобто зробити собі таку "агентуру". Але не схоже, щоб у Петра були якісь здібності, окрім косити бабло з пенсіонерів, щоб за 4 роки створити з централізованої - територіальну корупцію.
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да уж... молодцы в Днепре, видно -- город развивается. вот бы еще и Запорожье подтянуть
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🎂Съешь рошенчика.Куда он развивается?
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то есть этого всего не было сделано? а главное, рошен тут причем?! бюджет уже давно не центральный.
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показательно, для лохов, отремонтировали мост, сделали иное благоустройство. а везет же лохам
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаФилатов рассказал о достижения децентрализации в Днепре и самых больших инфраструктурных проектах города
 
 
 
 
 
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