Филатов рассказал о достижения децентрализации в Днепре и самых больших инфраструктурных проектах города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил во время Совета регионального развития Днепропетровской области 5 марта.
Так, благодаря децентрализации Днепр продолжает возрождать муниципальный электротранспорт, продолжается масштабная достройка метрополитена. В городе также удалось решить проблему с нерабочими лифтами.
Также Днепр стал единственным городом в Украине, в котором за счет муниципального бюджета капитально отремонтирован Центральный мост.
В то же время есть ряд проектов, в которых Днепру не обойтись без поддержки центральной власти. Ведь украинские города сталкиваются с инфраструктурными проблемами, которые накапливались десятилетиями.
Как известно, почти вся левобережная часть Днепра была возведена без ливневой канализации. Строительство коллектора только на Донецком шоссе обойдется в 386 млн грн. Кроме того, город оплачивает строительство систем водоотведения и водоснабжения в Чаплях и Таромском.
Еще один проект - модернизация Ломовский насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает питьевой водой более четверти жителей города. Ее реконструкция обошлась муниципальному бюджету в 80 млн грн. Это улучшило качество питьевой воды, а замена оборудования помогла сэкономить на электроэнергии и энергоносителях.
При этом в городе остается до тридцати станций водоснабжения и водоотведения, которым также необходима модернизация, а это - сотни миллионов средств.
"Все это - чрезмерная нагрузка для любого муниципального бюджета. Особенно если приходится постоянно отбиваться от попыток чиновников из Минфина и других заинтересованных "оторвать" часть городских денег", - сказал Борис Филатов.
"В прошлом году наш цех катастрофически отставал, а в этом - катастрофически опережает..." (с)
А вот ряха Филатова точно продемонстрировала значительный рост, видный невооруженным глазом.
В Києві Кличко місточок побудував - інфраструктурний проект. А в Дніпрі тоді що? Може й так, всі ці територіальні громади могли створювались лише для того, щоб на місцях мати своїх людей, щоб вони бюлетні підміняли. Тобто зробити собі таку "агентуру". Але не схоже, щоб у Петра були якісь здібності, окрім косити бабло з пенсіонерів, щоб за 4 роки створити з централізованої - територіальну корупцію.