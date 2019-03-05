Филатов рассказал о достижения децентрализации в Днепре и самых больших инфраструктурных проектах города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил во время Совета регионального развития Днепропетровской области 5 марта.

Так, благодаря децентрализации Днепр продолжает возрождать муниципальный электротранспорт, продолжается масштабная достройка метрополитена. В городе также удалось решить проблему с нерабочими лифтами.

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Также Днепр стал единственным городом в Украине, в котором за счет муниципального бюджета капитально отремонтирован Центральный мост.

В то же время есть ряд проектов, в которых Днепру не обойтись без поддержки центральной власти. Ведь украинские города сталкиваются с инфраструктурными проблемами, которые накапливались десятилетиями.

Как известно, почти вся левобережная часть Днепра была возведена без ливневой канализации. Строительство коллектора только на Донецком шоссе обойдется в 386 млн грн. Кроме того, город оплачивает строительство систем водоотведения и водоснабжения в Чаплях и Таромском.

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Еще один проект - модернизация Ломовский насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает питьевой водой более четверти жителей города. Ее реконструкция обошлась муниципальному бюджету в 80 млн грн. Это улучшило качество питьевой воды, а замена оборудования помогла сэкономить на электроэнергии и энергоносителях.

При этом в городе остается до тридцати станций водоснабжения и водоотведения, которым также необходима модернизация, а это - сотни миллионов средств.

"Все это - чрезмерная нагрузка для любого муниципального бюджета. Особенно если приходится постоянно отбиваться от попыток чиновников из Минфина и других заинтересованных "оторвать" часть городских денег", - сказал Борис Филатов.