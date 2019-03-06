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 Экономика, Общество
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Все про:Днепр_город (2620) транспорт (1271) Филатов (281)

 Филатов: Днепр готов присоединяться к крупным проектам - на условиях софинансирования

Огромной проблемой города-миллионника Днепра является транспортное сообщение. Мегаполис фактически превратился в анклав, живущий собственной жизнью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил во время своего выступления на Совете регионального развития Днепропетровской области 5 марта.

"Город готов присоединяться к крупным проектам. На условиях софинансирования - по мере возможностей. Но для этого необходимо четкое понимание собственных полномочий и материальных перспектив. Но сейчас децентрализация в большей степени является финансовой и вовсе не безвозвратной", - сказал Борис Филатов.

По словам главы Днепра, главным вопросом для города остается аэропорт. Мэр призвал еще раз обратить внимание на перспективу строительства аэропорта в Соленом, ведь при отсутствии диалога профильного министерства вокруг этой темы возникает немало спекуляций.

Недостаточно и автотранспортное сообщение. В общем такая ситуация негативно влияет на инвестиционный и туристический климат города.

Кроме этого, Борис Филатов отметил, что у Днепра есть масштабный проект создания конкорса (распределительного зала) на железнодорожном вокзале. Однако руководство "Укрзализныци" не спешит реагировать на предложения города

Филатов: Днепр готов присоединяться к крупным проектам - на условиях софинансирования 01

Филатов: Днепр готов присоединяться к крупным проектам - на условиях софинансирования 02

Источник: https://censor.net.ua/n3115137
 
   
 Топ комментарии
 
Филатов - яркий пример жополиза.
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Філатов - ідейний! Був хлопець Коломойші, став парубком Петра., а через 26 днів стане хлопцем того, що переможе.
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Филатов вспомнил бы, кто его друга на ноль помножил. Вспом6ил бы, что бпп сделало ставку на вилкуа как на мэра, а не на него , как хотели слить ключевой город.
Филатов видно , что боле5т душой за город, занялся проектами, которые нельзя назвать пиаром или отмывом денег. Но мэр ключевого города должен ещё и быть звеном унитарной Украины . Нельзя построить рай в отдельно взятом месте, если оборонпром разворовывает деньги , например.
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Они и так там. НАБУ после облизывание попы гаранту на форуме( в этот же вечер ) закрыло дело о незаконном присвоении 50 млн грн ежегодно. Все окей.
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Колишнім власникам Приватбанку немає куди подіти вкрадені з банку 200 млрд. грн і вони їх хочуть "вкласти" в інфраструктурні проекти і знову вкрасти, а місто буде віддавати ці кредити наступні 50 років!
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Увы, это нормальная мировая практика. Не нравится - будут развиваться другие народы
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Так как всё же сейчас город называется?
Днепр, или Днiпро?
Однозначного ответа не нашел :-\
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Спочатку у мафії мають відібрати вкрадені 200 млрд. грн і посадити всіх причетних, а потім поговоримо про розвиток інфраструктури!
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ты на него посмотри...
Сейчас сидит и думает - "Пора сдавать в утиль Петра Лексеевича..., а вдруг он все таки победит на махинациях?"
Трудное время у них сейчас...
Сегодня читал инсайд, что Кернес решил прокатить Петю 31-го марта...
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Петя приехал, палку в попу засунул - Филатов раскудахтался...
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Это только Зеленскому коломойский в жопу то палку то руку засунет!
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Опа опа. Я обидел шоколадного модератора форума? Такой промах с методичками вышел?
Не знали что Коломойский финансирует не только Зеленского, а и тех, кто составляет конкуренцию действующему гаранту?
Вот это провал, ребята Філатов: Дніпро готовий долучатися до великих проектів - на умовах співфінансування - Цензор.НЕТ 7782
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А обязательно обижать и оскорблять людей? Это менталитет хохла? Почему вы грязью обливаете неугодных вам кандидатов? Лучше рассказывайте о достоинствах вашего. Может кто-то прислушается к вам и поменяет свое решение.
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це менталітет бидла.
а бидло немає національності.
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Хм... Дайте ка подумаю...
1. Я пишу про методички "шоколадных", никого не оскорбляю. Комментарий спокойно удаляют. Псоел этого пишу второй комментарий с оскорблением модератора( честного и не предвзятого ) - я плохой. Ну конечно.
2. Если, что во мне нет ни капли украинской крови( насколько я знаю ). А словом хохлы вы сейчас оскорбили очень много людей. И для вас это нормально. Но при этом вы требуете от меня, чтобы я никого не оскорблял. вам можно, мне нельзя. Мило.
3. Поливаю "неугодных". Поливаю только одного. Зовут Петр Порошенко. И он по уши в дерьме уже, грязью его не испачкать. А симпатизирую я многим кандидатам - Тимошенко, Зеленский, Садовый. Но дело не в них, вам главное, чтобы я не поливал грязью гаранта за политической карьерой, которого я следил с 2004 года и много чего можно про него рассказать. И ничего хорошего абсолютно.

Мы можем продолжить про двойные стандарты и свободу слова говорить, но результате у Вас закончатся аргументы и я снова перейду на личности, потому что с Вами больше не о чем будет разговаривать.
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И что в посте по методичке написано?
Или тебе тоже на личности перейти?
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Вы -кацап и делать вам на форуме для украинцев -нечего. Так что метлу в руку и в дремучие леса с ветерком.
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Написало тіло зі "Словаччини" російською мовою. Я бачу ви теж ********** подвійні стандарти. Ви теж пишете повз каси. Йдіть розповідайте своїй матусі, що їй робити.
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Насчет финансирования Зеленского, есть номера платежек, суммы, даты?
Вы четко работаете по Пригожинским методичкам,
там тоже все время говорили о финансировании Майдана американцами.
Видимо и деньги из России получаете за посты?
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Почему ты пишешь это мне, а не человеку, которому ответил я, который обвиняет Зеленского в том, что его финансирует Коломойский???
Хотя я в принципе не сомневаюсь, что Коломойский многим кандидатам помогает финансово. Но это нормально. Это часть демократических процессов. На избирательные кампании нужны деньги. Здесь нет ничего такого.
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а Зеленський де гроші бере, що його 1+1 і уніан практично цілодобово піарять. Де бере гроші на бігборди, пів Львова в його пиці, а це явно не те місто, на яке він робить ставку, що ж там робиться в інших містах? Де стільки грошей в простого і чесного коміка?
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Зубажиння. У украинцев так денег нет на билеты что перевозчики не справляются
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робота за %, чим більше сума, тим більше %, а чого ні?!
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Філатов - ідейний! Був хлопець Коломойші, став парубком Петра., а через 26 днів стане хлопцем того, що переможе.
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Филатов: Днепр готов присоединяться к крупным проектам - на условиях софинансирования содерибанивания.
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Филатов вспомнил бы, кто его друга на ноль помножил. Вспом6ил бы, что бпп сделало ставку на вилкуа как на мэра, а не на него , как хотели слить ключевой город.
Филатов видно , что боле5т душой за город, занялся проектами, которые нельзя назвать пиаром или отмывом денег. Но мэр ключевого города должен ещё и быть звеном унитарной Украины . Нельзя построить рай в отдельно взятом месте, если оборонпром разворовывает деньги , например.
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Хи, от они интересные. В стране - минимум пять прибыльных!!! (не считая остальных) вагоностроительных заводов. Уже давно можно было сделать хайвей на электротяге(дешевый аналог метро) и развязать город по направлениям.
А центр Днепра, для тех кто не был это вааще ... цыганские сараи. И это ..вот здесь пауза....ОБЛАСТЬ!!! Філатов: Дніпро готовий долучатися до великих проектів - на умовах співфінансування - Цензор.НЕТ 6631
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Філатов: Дніпро готовий долучатися до великих проектів - на умовах співфінансування - Цензор.НЕТ 2190Конопляний Джмелик‏ @dmitrosel007 22 мин.22 минуты назад
перший пішов

https://t.co/JVP8bUt1cr

НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении Труханова

дело закрыто в связи с отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Філатов: Дніпро готовий долучатися до великих проектів - на умовах співфінансування - Цензор.НЕТ 6127
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Смешно смотреть на эти говорящие головы и их утопические проекты, когда в стране нищета и нет денег даже на то, что начали папередники. Метро - за двадцать лет ни одной станции, кайдакская развязка - а ну её, центральный мост два года доделать не могут, на Куочатова сделали "благоустройство" - вся плитка сделала ноги.
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На условиях финансирования все ко всем готовы присоединиться.
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Филатов модет поблагодарить Кучму, Тимошенко, Коломойского и других первых лиц Украины из Днепра.
Никому за жти годы в голову не приходило сделать в направлении. Днепра Запорожье Мелитополя НОРМАЛЬНЫЙ АВТОБАН. Город оказался отрезанным от скоростной жизни
Одна только дорога на Решетиловку как каторга
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Я смотрела, что вдоль жд полотна Киев- Днепр спокойно размещается автобан в зоне отчуждения . Никого не надо отселять , полей почти не затрагивает
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Ну а аэропорт Днепра им Коломойского - это вообще позорная песня. Со всеми. Аэропортами Омелян смог договориться про лоукосты, а с Коломойским не смогли
ФОРУМЧАНЕ , нельзя голосовать за ЗЕ , ТОМУЩО накроет он медным тазом дешевые перелеты в ЕС и будет везде опять одно дорогое МАУ
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Давайте пилить бабло вместе. Мерзкое зрелище.
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Порошенко снова обделался. В Днепре опять побежал через черных ход на мероприятие, чтобы спрятаться от плакатов с фамилиями убийц Гандзюк из БПП. Тупо в соплю превратился - бегает, скулит, истерит, рвут плакаты как в Харькове, задерживают как в Одессе.......
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаФилатов: Днепр готов присоединяться к крупным проектам - на условиях софинансирования
 
 
 
 
 
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