 Филатов: Днепр готов присоединяться к крупным проектам - на условиях софинансирования

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил во время своего выступления на Совете регионального развития Днепропетровской области 5 марта.
"Город готов присоединяться к крупным проектам. На условиях софинансирования - по мере возможностей. Но для этого необходимо четкое понимание собственных полномочий и материальных перспектив. Но сейчас децентрализация в большей степени является финансовой и вовсе не безвозвратной", - сказал Борис Филатов.
По словам главы Днепра, главным вопросом для города остается аэропорт. Мэр призвал еще раз обратить внимание на перспективу строительства аэропорта в Соленом, ведь при отсутствии диалога профильного министерства вокруг этой темы возникает немало спекуляций.
Недостаточно и автотранспортное сообщение. В общем такая ситуация негативно влияет на инвестиционный и туристический климат города.
Кроме этого, Борис Филатов отметил, что у Днепра есть масштабный проект создания конкорса (распределительного зала) на железнодорожном вокзале. Однако руководство "Укрзализныци" не спешит реагировать на предложения города
Днепр, или Днiпро?
Однозначного ответа не нашел :-\
Сейчас сидит и думает - "Пора сдавать в утиль Петра Лексеевича..., а вдруг он все таки победит на махинациях?"
Трудное время у них сейчас...
Сегодня читал инсайд, что Кернес решил прокатить Петю 31-го марта...
Не знали что Коломойский финансирует не только Зеленского, а и тех, кто составляет конкуренцию действующему гаранту?
Вот это провал, ребята
а бидло немає національності.
1. Я пишу про методички "шоколадных", никого не оскорбляю. Комментарий спокойно удаляют. Псоел этого пишу второй комментарий с оскорблением модератора( честного и не предвзятого ) - я плохой. Ну конечно.
2. Если, что во мне нет ни капли украинской крови( насколько я знаю ). А словом хохлы вы сейчас оскорбили очень много людей. И для вас это нормально. Но при этом вы требуете от меня, чтобы я никого не оскорблял. вам можно, мне нельзя. Мило.
3. Поливаю "неугодных". Поливаю только одного. Зовут Петр Порошенко. И он по уши в дерьме уже, грязью его не испачкать. А симпатизирую я многим кандидатам - Тимошенко, Зеленский, Садовый. Но дело не в них, вам главное, чтобы я не поливал грязью гаранта за политической карьерой, которого я следил с 2004 года и много чего можно про него рассказать. И ничего хорошего абсолютно.
Мы можем продолжить про двойные стандарты и свободу слова говорить, но результате у Вас закончатся аргументы и я снова перейду на личности, потому что с Вами больше не о чем будет разговаривать.
Или тебе тоже на личности перейти?
Вы четко работаете по Пригожинским методичкам,
там тоже все время говорили о финансировании Майдана американцами.
Видимо и деньги из России получаете за посты?
Хотя я в принципе не сомневаюсь, что Коломойский многим кандидатам помогает финансово. Но это нормально. Это часть демократических процессов. На избирательные кампании нужны деньги. Здесь нет ничего такого.
софинансированиясодерибанивания.
Филатов видно , что боле5т душой за город, занялся проектами, которые нельзя назвать пиаром или отмывом денег. Но мэр ключевого города должен ещё и быть звеном унитарной Украины . Нельзя построить рай в отдельно взятом месте, если оборонпром разворовывает деньги , например.
А центр Днепра, для тех кто не был это вааще ... цыганские сараи. И это ..вот здесь пауза....ОБЛАСТЬ!!!
перший пішов
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НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении Труханова
дело закрыто в связи с отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение.
Никому за жти годы в голову не приходило сделать в направлении. Днепра Запорожье Мелитополя НОРМАЛЬНЫЙ АВТОБАН. Город оказался отрезанным от скоростной жизни
Одна только дорога на Решетиловку как каторга
ФОРУМЧАНЕ , нельзя голосовать за ЗЕ , ТОМУЩО накроет он медным тазом дешевые перелеты в ЕС и будет везде опять одно дорогое МАУ