 Филатов: Днепр готов присоединяться к крупным проектам - на условиях софинансирования

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил во время своего выступления на Совете регионального развития Днепропетровской области 5 марта.

"Город готов присоединяться к крупным проектам. На условиях софинансирования - по мере возможностей. Но для этого необходимо четкое понимание собственных полномочий и материальных перспектив. Но сейчас децентрализация в большей степени является финансовой и вовсе не безвозвратной", - сказал Борис Филатов.

По словам главы Днепра, главным вопросом для города остается аэропорт. Мэр призвал еще раз обратить внимание на перспективу строительства аэропорта в Соленом, ведь при отсутствии диалога профильного министерства вокруг этой темы возникает немало спекуляций.

Недостаточно и автотранспортное сообщение. В общем такая ситуация негативно влияет на инвестиционный и туристический климат города.

Кроме этого, Борис Филатов отметил, что у Днепра есть масштабный проект создания конкорса (распределительного зала) на железнодорожном вокзале. Однако руководство "Укрзализныци" не спешит реагировать на предложения города





