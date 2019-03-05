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 Неизвестные ограбили и избили экс-главу антикоррупционой комиссии ОГА в Запорожье, - Нацполиция. ФОТО

Запорожские полицейские устанавливают мотив совершенного нападения на частного предпринимателя, бывшего главу антикоррупционной комиссии Запорожской ОГА, и местонахождение злоумышленников. На месте совершения преступления работают эксперты-криминалисты и кинологи.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Запорожской области

В сообщении отмечаеттся: "5 марта, в 16:40 в дежурную часть Днепровского отдела полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним самостоятельно обратился мужчина, 1972 года рождения. Врачи предварительно диагностировали у него перелом костей черепа. Пострадавшего немедленно госпитализировали в реанимационное отделение.

Полицейские установили, что около 15:00 у подъезда по месту жительства пострадавшего четверо неизвестных нанесли ему множественные удары по голове. Злоумышленники также открыто завладели сумкой потерпевшего.

Сейчас на место событий выехало руководство полиции в Запорожской области, эксперты-криминалисты, кинологи. Принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников. Проверяются возможные версии совершения преступления.

По факту возбуждено уголовное производство по ст.15, ст.115 (покушение на убийство) и ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У меня нет механизма, чтобы специально охранять активистов. И отдельной категории дел - нападения на активистов - в законе тоже нет, - глава Нацполиции Князев.

Неизвестные ограбили и избили экс-главу антикоррупционой комиссии ОГА в Запорожье, - Нацполиция 01
Неизвестные ограбили и избили экс-главу антикоррупционой комиссии ОГА в Запорожье, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/n3115136
 
 
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Безнадёжная страна.
Осталось выбрать Клоуна, чтоб Ненька скроее загнулась и не мучалась...
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Клоуна давно уже выбрали,тот клоун предпочитает давать гастроли на Мальдивах. Неизвестные ограбили и избили экс-главу антикоррупционой комиссии ОГА в Запорожье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5938
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Алекс Охара - а до этого 2-ды судимого уголовника...

У мудрой украинской нации много вариантов...
Но настоящий клоун Зю.., это будет вишенка на торте....
И на этом кино скорее всего закончится...
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вам-нищебродам "мальдивы" как тряпка для быка.
Работать не пробовали?
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И шо ж там у него грабить, - он же антикоррупционер
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Партнер ПороВшенко - Ринат Ахметов. видать достал из загашника биту.
Вспомнил молодость ...
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