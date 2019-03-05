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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:Ощадбанк (180) субсидия (472) монетизация (59)

 Украинцы начали получать монетизированные субсидии

В отделениях "Ощадбанка" начали выплачивать субсидии в денежной форме. Средства можно получить в наличном или безналичном виде.

Срок получения выплаты зависит от того, когда человек подал документы на оформление субсидии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Первая – это субсидианты, обратившиеся до 31 декабря 2018 – они будут получать субсидии в наличной форме. Вторая модель – это субсидианты, которым назначено получение субсидий после 1 января 2019 года. Они будут получать субсидии безналичным путем в отделении "Ощадбанка" после окончания отопительного сезона, в июне 2019", – сообщила руководитель одного из отделений "Ощадбанка" в Киеве Анна Кривопуск.

Читайте на Цензор.НЕТ: Монетизация субсидий и индексация пенсий - наш ответ на фронте борьбы с бедностью, - Порошенко

О начислении выплаты субсидианты узнают из SMS-сообщения от "Ощадбанка" (если подключена услуга SMS-банкинга) или от Министерства социальной политики.

Напомним, 27 декабря 2018 года правительство приняло постановление о переходе к системе предоставления субсидий в денежной форме (монетизации). В частности, ею предусмотрено, что субсидии будут начислять на персональные счета потребителей, открытые в "Ощадбанке". Люди смогут снять с этих счетов деньги и оплатить ими часть стоимости коммунальных услуг.

Также на Цензор.НЕТ: Монетизированные субсидии получат 3,4 млн домохозяйств, средний размер выплат составит 1,6 тыс. грн, - Гройсман

Монетизация субсидий – это переход к модели, когда предназначенные населению субсидии выплачиваются в денежной форме, а не в виде скидки в тарифах.

Ранее в правительстве сообщали, что планируют завершить процесс монетизации субсидий до октября 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3115135
 
 
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Хотелось бы увидеть тех "украинцев".... Ахметка шоль?
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Отныне украинцы будут только получать...
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у украинцев вытащили их же деньги из одного кармана и со словами "вот тебе на коммуналку" -отдали десятую часть от вытащенного
БРАВО !!!
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Очередная афера не поможет соевой банде. Украинцы начали получать монетизированные субсидии - Цензор.НЕТ 1455
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странно...почему в грузии с 1.1.2019 тариф за 1 куб. м газа стоит $ 0,1734...4.68 гривен...
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Не качай лодку, как сказал Грося если снизить цену то весь мир отвернется от Украины.))
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пенсионеры обрадовались - живые деньги! наживка проглочена. Похмелье будет через 2 месяца
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Чему радоваться?,причём там похмелье,все прекрасно понимают,что это за деньги,и прекрасно понимают,что надо заплатить комуналку...
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Це означає збільшення грошової маси, що призведе до стрибка цін. Ай маладець!
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Понеслось... Теперь только успевай ценники в магазинах обновлять.
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