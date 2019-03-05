 Украинцы начали получать монетизированные субсидии

Срок получения выплаты зависит от того, когда человек подал документы на оформление субсидии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Первая – это субсидианты, обратившиеся до 31 декабря 2018 – они будут получать субсидии в наличной форме. Вторая модель – это субсидианты, которым назначено получение субсидий после 1 января 2019 года. Они будут получать субсидии безналичным путем в отделении "Ощадбанка" после окончания отопительного сезона, в июне 2019", – сообщила руководитель одного из отделений "Ощадбанка" в Киеве Анна Кривопуск.

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О начислении выплаты субсидианты узнают из SMS-сообщения от "Ощадбанка" (если подключена услуга SMS-банкинга) или от Министерства социальной политики.

Напомним, 27 декабря 2018 года правительство приняло постановление о переходе к системе предоставления субсидий в денежной форме (монетизации). В частности, ею предусмотрено, что субсидии будут начислять на персональные счета потребителей, открытые в "Ощадбанке". Люди смогут снять с этих счетов деньги и оплатить ими часть стоимости коммунальных услуг.

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Монетизация субсидий – это переход к модели, когда предназначенные населению субсидии выплачиваются в денежной форме, а не в виде скидки в тарифах.

Ранее в правительстве сообщали, что планируют завершить процесс монетизации субсидий до октября 2019 года.