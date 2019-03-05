 ПЦУ просит международные институции защитить церковь в Крыму и ОРДЛО

Заявление Синода опубликовано на сайте ПЦУ, сообщает Цензор.НЕТ.

В документе говорится о том, что верующие подвергаются преследованиям на оккупированных Россией украинских территориях Донбасса и Крыма.

Авторы заявления напоминают о "беспрецедентном и циничном задержании" архиепископа Симферопольского и Крымского ПЦУ Климента, которое произошло в Симферополе на прошлых выходных. Также Синод упоминает о попытках российской власти в Крыму отобрать помещение, в котором находится Кафедральный собор святых Владимира и Ольги в Симферополе.

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Также, утверждают в Синоде, ухудшается ситуация с соблюдением права на свободу совести и исповедания в ОРДЛО. Там осуществляют гонения на верующих и священнослужителей ПЦУ. А с 1 марта возникла угроза полного запрета деятельности Православной Церкви Украины, конфискации ее имущества и "депортации" священников.

"Обращаемся к Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), к странам-гарантам "Минского процесса", к Европейскому Союзу и вообще ко всем демократическим странам, международным и межконфессиональным институтам с призывом повлиять на тех, от кого на этих территориях зависит принятие решений, для того, чтобы прекратить эскалацию гонений на нашу церковь", – говорится в обращении ПЦУ.

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Напомним, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.

Изначально оккупационные власти обвинили владыку в краже из храма. Дело было сфабриковано буквально в течение получаса после того, как архиепископа Климента доставили в отделение. Позже оккупанты начали утверждать, что он нецензурно бранился на рынке возле автовокзала.

В итоге владыку Климента отпустили из Киевского райотдела полиции Симферополя без составления протокола.