 САП ведет более 10 производств по оборонной сфере, - Холодницкий. ВИДЕО

Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий в комментарии Громадському, передает Цензор.НЕТ.
"У нас есть больше десятка производств, связанных с "Укроборонпромом" и вообще я бы не ограничивался "Укроборонпромом", мы называем это "производство в оборонной сфере". Это все, что касается государственной безопасности и обороны", - заявил Холодницкий.
Он добавил, что в суде находится одно дело - о Львовском бронетанковом заводе, директор которого обвиняется в закупке второсортных двигателей, которые перед тем были проданы армией частным предприятиям.
"Есть производства на стадии завершения закупки топлива для нужд Министерства обороны. Там десятки тысяч тонн дизельного топлива, в частности, группы компаний "Трейд Коммодити", которая продавала это топливо Минобороны. Это производство уже завершено, подозреваемые знакомятся с материалами суда, ждем направления в суд. На стадии следствия есть другие производства, которые расследуются с 2015-2016 годов. Более десятка уже есть", - резюмировал руководитель САП.
Он также отметил, что конкретно их называть сейчас "неправильно и преждевременно".
Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала первыые две части расследования, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. 4 марта вышла третья часть расследования.
- А может отрежем Сусанину ногу?
- Постойте ребята, я вспомнил дорогу!
Если не руку, так может хоть ногу!?
не видно не зги...
Конечная цель - ничто...
Прахоботам -теж саме?
Раби, БЛД...
🤮
Борцуны, БЛД, рехформ не вистачає??!!!
Антикоррупционный суд, о котором столько было шуму, все забыли... Или он уже
работает... а мы и не знаем...
Це як коли бачиш холодець - зразу думаеш про свиню
"Сегодня в прокуратуре - полтора миллиона дел, которые пойдут в суд, возвращено 60 тысяч квадратных метров земель, огромное количество гектаров леса", - сообщила Ирина Луценко.
https://glavred.info/ukraine/10025909-poltora-milliona-del-zhena-genprokurora-shokirovala-kosmicheskimi-ciframi-dostizheniy-gpu.html
Да вы хоть 100 ведите.. Результаты где? 5 лет!!!!! Где????
В Румынии за 5 лет 1000 человек посадили... А "мы ведем...."