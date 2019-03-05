 Право применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Нацполиции, - Аваков о заявлениях Нацкорпуса

Такую информацию Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины
"Ни Национальные дружины, ни любая другая организация, не может и не будет определять ситуацию силовым методом! Приемлемо только сотрудничество и апелляция к законным силам правопорядка. Любые попытки силового вмешательства в избирательный процесс будут решительно и, при необходимости, жестко пресекаться", - заявил Арсен Аваков.
Глава МВД призвал всех, кто заинтересован в честных выборах, использовать только законные методы.
"Прошу всех, кто объявляет своим постулатом и заинтересован в прозрачности и честности выборов, использовать только законные ненасильственные методы. Нацполиция имеет все необходимые силы и средства - помогайте, а не мешайте!"- заявил Арсен Аваков.
Напомним, ранее Арсен Аваков отмечал, что любые попытки Нацдружин взять на себя силовую функцию, будут пресекаться.
ты что не знаешь что Авакян вор и мафиози...?
А тот крикун скорее всего ничего плохого не сделал еще...
И ты сейчас держишь кулаки за вора, а не за активиста, который просто предупредил полицию возглавляемую этим вором, что они будут стоять на страже выборов, да?
Авакян тоже когда то за Пэтю был.., а сейчас вот за Юлю....
Невозможно подчинять себе движ насильно, когда он вошел в силу....
Если ты отслеживал ситуацию, ты бы увидел, что нац.дружины вошли в конфликт с коррумпированной мусорней уже достаточно давно...
уже между ними драки были...
Так от я ее приготовлю и сьем если аваков хоть пальцем тронет своего крикуна
нащо Аваков виправдовується - всі вже давно зрозуміли хто на кого працює і навіщо робляться такі заяви ...