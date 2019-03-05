 Право применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Нацполиции, - Аваков о заявлениях Нацкорпуса

Такую информацию Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины

"Ни Национальные дружины, ни любая другая организация, не может и не будет определять ситуацию силовым методом! Приемлемо только сотрудничество и апелляция к законным силам правопорядка. Любые попытки силового вмешательства в избирательный процесс будут решительно и, при необходимости, жестко пресекаться", - заявил Арсен Аваков.

Глава МВД призвал всех, кто заинтересован в честных выборах, использовать только законные методы.

"Прошу всех, кто объявляет своим постулатом и заинтересован в прозрачности и честности выборов, использовать только законные ненасильственные методы. Нацполиция имеет все необходимые силы и средства - помогайте, а не мешайте!"- заявил Арсен Аваков.

Напомним, ранее Арсен Аваков отмечал, что любые попытки Нацдружин взять на себя силовую функцию, будут пресекаться.

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