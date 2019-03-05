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 Политика Украины
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 Право применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Нацполиции, - Аваков о заявлениях Нацкорпуса

Это постулат, который не подлежит обсуждению. Об этом 5 марта, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Такую информацию Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины

"Ни Национальные дружины, ни любая другая организация, не может и не будет определять ситуацию силовым методом! Приемлемо только сотрудничество и апелляция к законным силам правопорядка. Любые попытки силового вмешательства в избирательный процесс будут решительно и, при необходимости, жестко пресекаться", - заявил Арсен Аваков.

Глава МВД призвал всех, кто заинтересован в честных выборах, использовать только законные методы.

"Прошу всех, кто объявляет своим постулатом и заинтересован в прозрачности и честности выборов, использовать только законные ненасильственные методы. Нацполиция имеет все необходимые силы и средства - помогайте, а не мешайте!"- заявил Арсен Аваков.

Напомним, ранее Арсен Аваков отмечал, что любые попытки Нацдружин взять на себя силовую функцию, будут пресекаться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели от "Нацдружин" могут действовать силой, если правоохранители не будут реагировать на нарушения на участках, - спикер организации Вдовин

Источник: https://censor.net.ua/n3115131
 
 
 Топ комментарии
 
Аваков это криминал, убийца и вор.
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Так давай в околоток того крикуна. Или как?
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Andriy Kalnyshevsky - Право применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Нацполиции, - Аваков о заявлениях Нацкорпуса - Цензор.НЕТ 3846

ты что не знаешь что Авакян вор и мафиози...?
А тот крикун скорее всего ничего плохого не сделал еще...
И ты сейчас держишь кулаки за вора, а не за активиста, который просто предупредил полицию возглавляемую этим вором, что они будут стоять на страже выборов, да?
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типу ти не знаєш ХТО спонсорує НК ...))
Право применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Нацполиции, - Аваков о заявлениях Нацкорпуса - Цензор.НЕТ 396
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NNN - интересы часто расходятся со временем.... - когда то да, Авакян...

Авакян тоже когда то за Пэтю был.., а сейчас вот за Юлю....
Невозможно подчинять себе движ насильно, когда он вошел в силу....
Если ты отслеживал ситуацию, ты бы увидел, что нац.дружины вошли в конфликт с коррумпированной мусорней уже достаточно давно...
уже между ними драки были...
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У меня на чердаке лежит старая дедова пыжиковая шапка.
Так от я ее приготовлю и сьем если аваков хоть пальцем тронет своего крикуна Право применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Нацполиции, - Аваков о заявлениях Нацкорпуса - Цензор.НЕТ 9465
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На заявления - ответим своими заявлениями...
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Да, конечно, Украина ведь совсем правовое государство...
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Аваков это криминал, убийца и вор.
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Права рука проти лівої i обидвi проти шулера. F*ck yeah найкраще шоу останнiх рокiв! Ну i нарештi "мiлiцiя за народом" начебто.
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угу - "...я - не я і лошадь не моя ..."..))
нащо Аваков виправдовується - всі вже давно зрозуміли хто на кого працює і навіщо робляться такі заяви ... Право применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Нацполиции, - Аваков о заявлениях Нацкорпуса - Цензор.НЕТ 5925
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Аваков! А в 2013 году у тебя было другое мнение...Сейчас власть тоже борзеет не на шутку.😑
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Поетично звучить російською: Точка зрения определяется точкой сидения. Право применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Нацполиции, - Аваков о заявлениях Нацкорпуса - Цензор.НЕТ 629
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Т.е., с точки зрения Собакова, Майдан - вне Закона и всех нужно упаковать? Ясно-понятно...
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Рюкзаков, твоей полиции народ доверяет меньше, чем даже продажным профсоюзам, поэтому и контролировать выборы собирается.
Право применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Нацполиции, - Аваков о заявлениях Нацкорпуса - Цензор.НЕТ 7943
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нацдружини це не народ - це люди того ж таки Авакова ...
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Нацдружины заранее приготовили фиговый листок для своих провокаций?
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Тебя никто спрашивать не будет, когда дело касается защиты конституционных прав граждан.
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Сейчас каждый вороватый мер держит при себе муниципальную полицию. Квакин наверное о них говорит?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПраво применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Нацполиции, - Аваков о заявлениях Нацкорпуса
 
 
 
 
 
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