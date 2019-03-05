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 Происшествия, Общество
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Все про:Денисова (406) кассация (47) государственная измена (266) Вышинский (94)

 Пропагандиста Вышинского, обвиняемого в госизмене, этапируют в Киев, - Денисова

Руководителя "РИА Новости-Украина" Вышинского на этой неделе этапируют из СИЗО Херсона в Киев. Кассационный суд рассмотрит его жалобу на незаконность задержания.

Об этом сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам Человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Вышинский 9 марта будет этапирован из Херсонского в Киевское СИЗО. 20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу Кирилла Вышинского на незаконность его задержания", – написала омбудсмен.

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Напомним, 15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

Также на Цензор.НЕТ: Россия не хочет обмена пропагандиста Вышинского, возглавлявшего "РИА Новости Украина"

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено.

8 февраля суд Херсона продлил арест Вышинского до 8 апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3115130
 
 
 Топ комментарии
 
Сергій Гайдай:

Путін вигнав Шустера.
Порошенко також вигнав Шустера.

Путін посадив Савченко
Поршенко також посадив Савченко

Путін вважає Саакашвілі своїм ворогом
Порошенко теж вважає Саакашвілі своїм ворогом

Якщо він все за ним повторює - може він і Крим для нас захопить?
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Не, он оптимист. Он думает, что варежки он будет шить на мальдивах Пропагандиста Вышинского, обвиняемого в госизмене, этапируют в Киев, - Денисова - Цензор.НЕТ 1232
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Сергій Гайдай:

Путін вигнав Шустера.
Порошенко також вигнав Шустера.

Путін посадив Савченко
Поршенко також посадив Савченко

Путін вважає Саакашвілі своїм ворогом
Порошенко теж вважає Саакашвілі своїм ворогом

Якщо він все за ним повторює - може він і Крим для нас захопить?
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У Путина и Порошенко две большие разницы. У Путина есть Родина, у Порошенко нет. Поэтому и Крым он не может захватить в принципе. А Израилю Крым бе надобности.....
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Интересно дождемся ли мы фразы. Бывшего Президента Порошенко этапируют из Липецка в Украину....
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Не, он оптимист. Он думает, что варежки он будет шить на мальдивах
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ну что сруские, приехали, сколько вам батюшка отвёл: хрен да нехрена.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что "россияне закончатся к 2050 году".

Амин, пусть сбудится, да будет остальным праздник, алелуя
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"Председатель Парашной комиссии" баальшой оптимист. Приписал параше лет 25. Пропагандиста Вышинского, обвиняемого в госизмене, этапируют в Киев, - Денисова - Цензор.НЕТ 248
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нее, он пишет что сруские закончится, а создание рф не обсуждается
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Сколько можно этого козла "няньчить"! Посадите уже его согласно закону и выбросьте ключи лет на десять...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПропагандиста Вышинского, обвиняемого в госизмене, этапируют в Киев, - Денисова
 
 
 
 
 
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