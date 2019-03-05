 Пропагандиста Вышинского, обвиняемого в госизмене, этапируют в Киев, - Денисова

Об этом сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам Человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
"Вышинский 9 марта будет этапирован из Херсонского в Киевское СИЗО. 20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу Кирилла Вышинского на незаконность его задержания", – написала омбудсмен.
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Напомним, 15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.
В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.
Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.
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1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".
10 января стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено.
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