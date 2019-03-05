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 Экономика, Общество
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Все про:аэропорт (1180) Днепр_город (2620) Порошенко (16492) Филатов (281)

 Проект строительства аэропорта в Соленом жители Днепра называют "пиар-проектом", - Филатов на встрече с Порошенко

5 марта во время рабочего визита Президента Украины Петра Порошенко на Днепропетровщину обсуждали, где будут строить новый аэропорт, который жизненно важен для развития мегаполиса-областного центра и других населенных пунктов региона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное ИА "Мост".

В заседании Рады регионального развития приняли участие руководители города и области. Акцентировал внимание Президента Украины на необходимости восстановления нормального авиасообщения Днепра с внешним миром городской голова Борис Филатов. "Днепро – это крупный город-миллионник. Самая первая и основная проблема – это проблема с транспортным сообщением. Фактически город превратился в анклав, который живет самостоятельной жизнью", - сказал он.

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Борис Филатов подчеркнул также, что рассматриваемый Министерством инфраструктуры вариант строительства вне города (на необустроенной территории в пос. Соленое) выглядит в глазах общественности нереалистичным и политически ангажированным, диалог с громадой не ведется.

"Министерство инфраструктуры воздерживается от профессионального объяснения, почему это именно Соленое, а не Днепр. К сожалению, без диалога с громадой иногда возникают кривотолки о том, что это не более чем предвыборный пиар-проект. Хотелось бы, чтобы все уполномоченные лица мыслили в первую очередь проектами, а не "прожектами", - заявил мэр Днепра.

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В своем выступлении на заседании Рады регионального развития Порошенко отметил, что нужно "раз и навсегда закрыть вопрос и дискуссии по аэропорту в Днепропетровской области. Если есть воля громады, мы как государственная власть должны ее поддержать". Как известно, петиция горожан к Президенту Украины о выделении госфинансирования на строительство современной взлетно-посадочной полосы действующего в городской черте днипровского аэропорта собрала 25 тыс. необходимых голосов.

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Новый аэропорт в Днипре планируют строить в формате частно-государственного партнерства. Соответственно, аэродромный комплекс, включая современную взлетно-посадочную полосу, будет находиться в государственной собственности (как стратегический объект гражданского и военного назначения) и финансироваться за счет бюджетных средств.

Частная составляющая проекта касается нового аэровокзального комплекса. Готовность взять ее на себя неоднократно публично подтверждал владелец и президент группы DCH Александр Ярославский, инвестор строительства нового Международного аэропорта "Харьков" в рамках подготовки "первой столицы" к Евро-2012. Согласно его оценкам, новый аэропорт в Днипре на базе действующего можно построить за 2-3 года, и Ярославский готов вложить в возведение терминалов порядка $60-70 млн. После обсуждения строительства днипровского аэропорта с Борисом Филатовым, бизнесмен выделил 3 млн грн на профессиональную оценку стартовых условий реализации проекта специализированной компанией Airoport Consulting Vienna (Австрия). Команда западных экспертов и специалистов харьковского аэропорта приступила к работе в конце января 2019 г. Результаты исследования, по имеющейся информации, ожидаются в середине марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3115129
 
   
 Топ комментарии
 
Боря, а чому ти мовчав про це на форумі петі, на якому ти так палко вилизував обісрану дупу найсолодшого? Дійшло, нарешті?
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Боря нарешті у фарватері Титаніка-Петра побачив попереду айсберг у вигляді Свинарчука-Гладковського. Тоді ще не видно було.
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ну я зрозумів що у вас є почуття гумору. без обід. далі буде цікавіше.
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если разбить по пунктам все, что написано, то очевидно, что в каждом из пунктов вообще нет ничего особенного, все легально и законно. продажа, кредит, банковский кризис, покупка евробондов, покупка проблемного долга. так работает бизнес во всем мире, кто то падает, кто то подбирает, чистит и продает дорого. Трамп точно так покупал плохие активы, дробил и продавал дороже. если западный бизнесмен увидит, что в Украине такую схему считают криминальной, скажет тупые идиоты, и никогда сюда не вложит цента. бигус уже больше машет на бобика, тявкает, но на которого никто не обращает внимания, только потерпевшие ждуны, которым газ в два раза подавай.
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Боря, а чому ти мовчав про це на форумі петі, на якому ти так палко вилизував обісрану дупу найсолодшого? Дійшло, нарешті?
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Боря нарешті у фарватері Титаніка-Петра побачив попереду айсберг у вигляді Свинарчука-Гладковського. Тоді ще не видно було.
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А нахрена аэропорт? Чтобы люди могли улететь из Днепра на заработки? Половина города сидят без работы или уже пашут в Польше или рашке
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В концлагере ее тоже как то немало. Но желающих тоже как то не находилось.....
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Как-то не в тему аллегориями бросаетесь. Узник?
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Какие алегории??? И в немецких конлагерях и в советском гулаге работы хватало. Только желающих там добровольно работать как то не наблюдалось. Наличие работы совсем не означает ее оплату, а тем более достойную оплату.
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вот прийдет зеленский и не будет никаких проектов и все успокоятся
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пэтежополиз новоиспеченный.Знает,шо с пэдрай и он вылетит на путин.
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Аэропорты строят там, где у учителей и пенсионеров есть средства для отдыха за границей.Вы бы ещё Трассу Формула-1 в Солёном заложили. В то время когда из города сделали проходной двор для фур.
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Это какие жители Днепра? У всех поспрашивал?
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Я одного не могу понять. Был аэропорт в Днепре на выезде к Запорожью и куда делся ? Тоже Беня спер или как ?
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Аэропорт в Солёном и космопорт в Нью - Васюках - равноценные объекты.
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Это уже четвертый аэропорт за последние несколько дней .
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Пояснюю тим хто не розуміє - на околиці Дніпра є аеропорт з інфраструктурою, до якого добратися можна громадським транспортом.. В Солоному - нічого немає, і Солоне розташоване кілометрах в 30-ти від межі Дніпра.. На Солонянському аеропорту починає зароджуватись чергова афера, на кшалт - петьосвиногейту..
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Они в гробу будут лежать и руками шарить по чужим карманам.
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на околице немодно ...шутка...таковы требования безопасности-подальше от города и в развитых странах до аэропорта ходит скоростной транспорт Проект строительства аэропорта в Соленом жители Днепра называют "пиар-проектом", - Филатов на встрече с Порошенко - Цензор.НЕТ 4096
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Та Неборе пох где - главное, чтобы к корыту пустили!
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Насколько я помню...Соленое －это вроде как почти Запорожье, а уж никак не Днепр. Или это о ином?
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Це райцентр Дніпропетровської області на межі з Запорізькою областю..
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Воо чє нє хватаєт тама-" ХИПЕРЛУПИ"!!
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Шо такое? Толстый крыс Бодя бежит с тонущего корабля? Или оставили без "пайки"- за участие в слёте порохни? Проект строительства аэропорта в Соленом жители Днепра называют "пиар-проектом", - Филатов на встрече с Порошенко - Цензор.НЕТ 64
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПроект строительства аэропорта в Соленом жители Днепра называют "пиар-проектом", - Филатов на встрече с Порошенко
 
 
 
 
 
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