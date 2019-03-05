 Рассмотрение апелляции на решение суда по делу Кернеса перенесли на 27 марта

По сообщению пресс-службы апелляционного суда Полтавской области, информирует Цензор.НЕТ, рассмотрение уголовного производства по обвинению Геннадия Кернеса по частям второй, третьей статьи 27 (виды соучастников), части второй статьи 146 (истязание), части второй статьи 127 (незаконное лишение свободы или похищение человека), части первой статьи 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины, а также Виталия Блинника и Евгения Смицкого по части второй статьи 146 (истязание), части второй статьи 127 (незаконное лишение свободы или похищение человека), части первой статьи 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины по апелляционным жалобам прокуроров отделов Генеральной прокуратуры Украины, которые принимали участие в рассмотрении уголовного производства в суде первой инстанции, представителя потерпевших - адвоката татьяны Зелькиной - и потерпевшего Сергея Ряполова на постановление Киевского районного суда Полтавы от 10 августа 2018 года отложено на 27 марта 2019 года в 15:30.

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Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала обвинительный акт в суд.

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2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины (ВССУ) огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Г.Кернеса и его охранников В.Блинника и Е.Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Это решение обжаловали прокуратура, а также потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина.

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