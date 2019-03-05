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 Рассмотрение апелляции на решение суда по делу Кернеса перенесли на 27 марта

Рассмотрение уголовного производства по обвинению Геннадия Кернеса и его охранников отложено на 27 марта 2019 года.

По сообщению пресс-службы апелляционного суда Полтавской области, информирует Цензор.НЕТ, рассмотрение уголовного производства по обвинению Геннадия Кернеса по частям второй, третьей статьи 27 (виды соучастников), части второй статьи 146 (истязание), части второй статьи 127 (незаконное лишение свободы или похищение человека), части первой статьи 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины, а также Виталия Блинника и Евгения Смицкого по части второй статьи 146 (истязание), части второй статьи 127 (незаконное лишение свободы или похищение человека), части первой статьи 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины по апелляционным жалобам прокуроров отделов Генеральной прокуратуры Украины, которые принимали участие в рассмотрении уголовного производства в суде первой инстанции, представителя потерпевших - адвоката татьяны Зелькиной - и потерпевшего Сергея Ряполова на постановление Киевского районного суда Полтавы от 10 августа 2018 года отложено на 27 марта 2019 года в 15:30.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернес снова не явился в суд: судья отказал в его приводе, заседание перенесли на 5 марта

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала обвинительный акт в суд.

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2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины (ВССУ) огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Г.Кернеса и его охранников В.Блинника и Е.Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Это решение обжаловали прокуратура, а также потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина.

Также смотрите: Суд снял арест с 49 га, украденных Кернесом у Харькова в 2014 году. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3115128
 
 
 Топ комментарии
 
кернес публично активно поддержал порошка, все. этого достаточно
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Посадят этого еврея или нет мне как то до лампочки. Лучшие из них бывают только в однлм состоянии. Дохлыми.....
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Так он сидит...Наверное 12 апреля на День космонавтики полетит
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но при некоторых условиях.Так что бабка на двое...
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если не поднатужится за своего гаранта.. Рассмотрение апелляции на решение суда по делу Кернеса перенесли на 27 марта - Цензор.НЕТ 2448
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Как говорил Гена "народному" депутату? ...
"Ты хто такой есть?! "
Ты - кнопка"...
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Шото гепа хреново "работает".Сегодня по интер-аналу по "рейтингу" лидировал бойко аж 28%.пэдры даже в тройке небыло.Непарядак.
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кернес публично активно поддержал порошка, все. этого достаточно
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Посадят этого еврея или нет мне как то до лампочки. Лучшие из них бывают только в однлм состоянии. Дохлыми.....
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А еще дело по Ефремову , .. Короче надоели , приходите завтра , то есть лет через 10 . Рассмотрение апелляции на решение суда по делу Кернеса перенесли на 27 марта - Цензор.НЕТ 2376
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Меня судили без Меня.. Даже повестки НЕ БЫЛО!!
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за нарушение ПДР у меня это постоянно было
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морковный суд...держит перед гепой морковку по заказу овоща кондитера
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рассматрєлі би есчо,да баліт влагал..##що...
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беда Украины именно в том, что закон не обязателен для исполнения .... кто как хочет так и трактует - нет неотвратности наказания - если есть деньги - даже проезд на красный в хлам пьяной с наркотой в крови - является смягчающим обстоятельством. Если арестовали на коррупции - за 10 % от суммы - можно выйти под залог и подчистить хвосты. Только в Украине, если суд обязал отменить приостановить решение суда о повышении стоимости проезда - это не обязательно для чиновников, можно сделать морду кирпичем и сказать что решение не читал. Только в Украине можно не являться в суд просто потому, что влом ехать туда на коляске - вот так вот запросто можно взять и не прийти, а суд будет переноситься до бесконечности в надежде на смену власти ( штепа и гепа вам в пример)
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По ходу Кернес здохнет раньше чем будет приговор .
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Вот так будет продолжаться, до тех пор, пока он не откинет копыта.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРассмотрение апелляции на решение суда по делу Кернеса перенесли на 27 марта
 
 
 
 
 
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