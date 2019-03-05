 Деньги окружения Януковича находятся в Швейцарии, - "Немецкая волна"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Немецкая волна".

Совет Европейского Союза во вторник, 5 марта продлил еще на год санкции против экс-президента Виктора Януковича и его ближайшего окружения. Активы этих людей в странах ЕС остаются замороженными. Однако в санкционный список уже не 18, как было в 2014 году, а лишь 12 человек. Последний из выбывших - Андрей Клюев, бывший глава Администрации президента Януковича и первый вице-премьер в правительстве Азарова. В прошлом году санкции ЕС были сняты с его брата и бизнес-партнера, народного депутата Сергея Клюева.

Братья Клюевы являются фигурантами уголовных производств по обвинениям в мошенничестве и присвоении имущества в особо крупных размерах. Как первый вице-премьер-министр Андрей Клюев, считает следствие, использовал свое влияние, чтобы подконтрольное ему предприятие "Завод полупроводников" незаконно получило государственную поддержку.

Согласно данным уголовного производства, доступными в реестре судебных решений, по инициативе Клюева Кабмин незаконно сократил выплаты малообеспеченным семьям и детям-инвалидам и направил эти средства компаниям, которые принадлежали ему и брату. Они получили более 200 млн гривен в качестве компенсации процентов по кредитам, ранее полученным в государственный Укрэксимбанк ена развитие солнечных батарей.





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Чтобы добиться возвращения в Украину замороженных на Западе средств, украинские правоохранительные органы сначала должны доказать в судах их незаконное происхождение. Замораживание на основании санкций ЕС является лишь временным мероприятием, которое гарантирует блокировку активов до тех пор, пока правоохранители не насобирают доказательства, достаточные для ареста по решению суда. С этим однако регулярно возникают проблемы. В частности, Печерский райсуд Киева еще в марте 2016 распорядился по представлению прокурора заблокировать имущество австрийских фирм Клюевых, через которые, подозревали следователи, выводились за границу незаконно полученные средства. Впрочем, как следует из материалов суда ЕС, где Клюевы судились против санкций, еще в декабре 2014 года Высший земельный суд Вены отказался замораживать активы Клюевых, назвав представленные доказательства недостаточными. По той же причине прокуратура Вены в апреле 2016 отказала украинской стороне в правовой сотрудничества в этом деле.

Именно такая позиция австрийской стороны стала главным козырем для Сергея и Андрея Клюевых, благодаря которым они добились отмены санкций Евросоюза в суде ЕС. Окончательным аргументом братьев-беглецов стало то, что украинская прокуратура по формальным причинам в 2015 г. остановила производство по ним. Суд ЕС летом прошлого года в решении о снятии санкций с Андрея Клюева подчеркнул, что Генпрокуратура должна сообщить об этом Совету ЕС и объяснить причину. ГПУ, отвечая на запросы журналистов, ссылалась на привычную в таких случаях практику останавливать производство на период, пока подозреваемые находятся в розыске.

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Между тем в Украине неприятные сюрпризы следствию регулярно преподносят суды. Например, в феврале прошлого года Печерский райсуд Киева вернул прокурору ходатайство о проведении специального досудебного расследования против Андрея Клюева. Такое разрешение суда было нужно, чтобы завершить расследование в ситуации, когда подозреваемый скрывается в России. Впрочем, судья отказал, мотивируя это тем, что прокурор не предоставил доказательств, что Клюев скрывается от органов следствия и находится в розыске. За полгода это постановление было отменено в апелляционной инстанции, однако повторного рассмотрения ходатайства судом еще не было. Таким образом, специальное досудебное расследование в отношении Андрея Клюева не может начаться из-за судебных перипетий уже больше года.

Такая ситуация не является одиночной. В 2017 году из санкционного списка ЕС уже был исключен бизнесмен Юрий Иванющенко, которого называют "серым кардиналом Януковича". Иванющенко добился отмены санкций в суде ЕС с такими же аргументами, как впоследствии братья Клюевы. Соломенский райсуд Киева по требованию адвокатов Юрия Иванющенко еще в 2016 году своим постановлением обязал ГПУ в течение трех дней "принять меры для закрытия уголовного дела" из-за слишком медленного расследования. Еще раньше по той же причине уже были сняты санкции против Алексея Азарова, экс-народного депутата и сына бывшего премьера Николая Азарова. Всего из 18 человек в санкционном списоке ЕС за пять лет остались только 12 человек.

Почти не осталось в ЕС и заблокированных на основании санкций средств. Еще несколько лет назад наибольшая сумма замороженных в Евросоюзе денег была в банках Латвии - около 50 млн евро. Сегодня же, как сообщили DW в латвийской Комиссии по вопросам финансов и рынка капитала, на счетах остаются лишь около полумиллиона евро.

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Зато львиная доля средств Януковича и его окружения, которая остается заблокированной за пределами ЕС. Как сообщил DW представитель правительства Лихтенштейна, блокировки замороженных ранее активов остаются в силе. С 2014 года в княжестве были заблокированы ценные бумаги на сумму около 27 млн швейцарских франков. Речь идет, как следует из документов в судебном реестре страны, об активах бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Больше всего же средств клана Януковича заморожены в Швейцарии. Как сообщил в ответ на запрос DW Федеральное ведомство юстиции страны, в Швейцарии заблокированы активы лиц из окружения Виктора Януковича на сумму около 145 млн швейцарских франков. Наибольшая сумма средств принадлежит, как следует из документов в судебном реестре Швейцарии, Юрию Иванющенко - 72 миллиона франков. В частности, в швейцарском списке фигурирует известный "регионал" Юрий Ефремов. В общем Швейцария сотрудничает с Украиной в настоящее время на основании девяти запросов о правовой помощи.

В отличие от Евросоюза, разморозить активы в Швейцарии украинцам значительно сложнее. В этой стране вместо политических санкционных списков против диктаторов и клептократов применяют принятый несколько лет назад специальный закон, который дает правительству более солидные по сравнению с санкциями юридические основания для блокировки незаконно приобретенных средств. На основании этого закона правительство ежегодно принимает постановление о блокировании активов, ссылаясь, в частности, "необходимость обеспечения международного правового сотрудничества". В список лиц, удлиненном 28 февраля еще на год, остаются и братья Клюевы, и Алексей Азаров и Юрий Иванющенко. В швейцарском "черном списке" на данный момент 19 украинцев, часть которых никогда не фигурировала в санкционный список ЕС.