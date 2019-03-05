 В рейтинг Forbes попали семеро украинцев

Со списком богатейших людей планеты можно ознакомиться на сайте Forbes, сообщает Цензор.НЕТ.

Самый богатый из наших соотечественников – владелец "СКМ", "Метинвеста" и "ДТЭК" Ринат Ахметов. Он занял 272 место в общем списке с капиталом $6 млрд.

За Ахметовым следует владелец "Ferrexpo" Константин Жеваго. Его капитал – $1,5 млрд, место в общем списке – 1511.

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"Бронза" среди самых богатых украинцев – у владельца агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка с капиталом в $1,4 млрд и 1605 позицией в списке.

И капиталы, и позиция в перечне Косюка абсолютно совпадают с еще одним миллиардером – владельцем "Интерпайпа" Виктором Пинчуком.

Чуть скромнее достаток совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова – он на 1818 месте с капиталом в $1,2 млрд.

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Его партнер Игорь Коломойский разместился на 1941 месте с капиталом $1,1 млрд долларов.

Перечень семи самых богатых украинцев замыкает владелец "Смарт-холдинга" Вадим Новинский с $1 млрд. Он вернулся в список миллиардеров Forbes после четырехлетнего отсутствия.