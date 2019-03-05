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 Наблюдатели от "Нацдружин" могут действовать силой, если правоохранители не будут реагировать на нарушения на участках, - спикер организации Вдовин

На участках во время выборов возможно применение силы наблюдателями от общественной организации "Национальные дружины".

Об этом 5 марта в эфире Радио Донбас.Реалии, проекта Радіо Свобода заявил спикер "Национальных дружин" Игорь Вдовин, информирует Цензор.НЕТ.

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"Если правоохранители будут закрывать глаза на откровенные правонарушения, - сказал Вдовин, - и не захотят их фиксировать, то мы будем делать то, что заявил наш командир".

Отметим, что командир "Нацдружин" Игорь Михайленко в Telegram ранее заявил, что "если за справедливость надо будет дать кому-то по морде - мы это сделаем, не мешкая".

Игорь Вдовин уточнил, что такие потенциальные действия касаются не членов комиссий, а "случайных людей, которые могут делать вброс бюллетеней, подводить на избирательные участки агитаторов".

"Мы решили идти наблюдателями, потому что мы считаем, что это будут одни из самых грязных выборов", - сказал Вдовин. Он добавил, что "Национальные дружины" принимают участие в наблюдении за выборами, "чтобы способствовать независимому волеизъявлению украинских граждан".

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Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на участках для голосования никто не сможет подменять силы МВД в их ключевых функциях. "Ни полиция, ни МВД ничего не боятся, в Украине нет сил, которые здесь могут поколебать украинскую государственность", - сказал Арсен Аваков и добавил, что в МВД наработан инструментарий реагирования на нарушения и обеспечение прозрачности на выборах.

Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 11 января предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах общественным организациям, среди которых были и "Национальные дружины".

Источник: https://censor.net.ua/n3115125
 
   
 Топ комментарии
 
Наблюдатели от "Нацдружин" могут действовать силой, если правоохранители не будут реагировать на нарушения на участках, - спикер организации Вдовин

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В нормальной стране он тут же бы присел на пару лет в тюрьму.
А у нас как всегда всё чудесатей и чудесатей Наблюдатели от "Нацдружин" могут действовать силой, если правоохранители не будут реагировать на нарушения на участках, - спикер организации Вдовин - Цензор.НЕТ 3445
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Кому вони підкоряються ? авакову ?
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А кому же еще. Это и есть главный результат майдана. Как при Януковиче и Захарченко были титушки им подчиняющиеся,так и при нынешней власти те же титушки от власти,только под "патриотическими" именами. Фамилии поменялись а должности и методы остались прежними.
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Наблюдатели от "Нацдружин" могут действовать силой, если правоохранители не будут реагировать на нарушения на участках, - спикер организации Вдовин

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В нормальной стране он тут же бы присел на пару лет в тюрьму.
А у нас как всегда всё чудесатей и чудесатей Наблюдатели от "Нацдружин" могут действовать силой, если правоохранители не будут реагировать на нарушения на участках, - спикер организации Вдовин - Цензор.НЕТ 3445
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Так вот она оказывается какая свобода слова.
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Это намёк,шо если барыгу(не дай бог) "выберут" то будут протесты и эти "охраники участков" будут нам "рассказывать" шо пэтья хороший.
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Нормальная гражданская позиция, если власть не реагирует. Хотя в Украине чтобы так действовать нужна крыша и их крышует сам Аваков. Так что пеци на выборах ничего не светит, даже если кто-то из полицейских чинов захочет сыграть по своему.
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президентские гонки перейдут в президентский мордобой
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А где гарантия что сами "Нац. дружины" белы, пушистые и нейтральные?
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Только соевые избиратели исключение, забыли добваить.
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Естественная рефлексия на подлость власти.
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Ненормально це.. А якщо кожен виборець почне діяти на виборчій дільниці не розумом а силою? Дурня, а може й провокація.. Добра нагода потім не визнавати результати виборів на окремих дільницях, якщо там здійсниться мордобій. А хто з кандидатів може мати з цього зиск?
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Аваков не может контролировать всех полицейских, поэтому он будет действовать через свою нацдружину.
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Посол США уже сказала, что б титушни на выборах не было.
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Они определили круг своих действий: подвод "агитаторов", вброс бюллетений при условии нереагирования полиции.
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Думаю, Запад будет следить, что б очень не наглели.
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Интересно девки пляшут. И кто будет решать ? Я не доверяю мусорам, но и такии типа справдливым людям тоже. Хотя, по блльшому счету, Украина уже давно пересекла черту, где народ выбирает себе власть. Зе К это подтверждает.
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беда украины именно в том, что закон не обязателен для исполнения .... кто как хочет так и трактует - нет неотвратности наказания - если есть деньги - даже проезд на красный в хлам пьяной с наркотой в крови - является смягчающим обстоятельством. Если арестовали на коррупции - за 10 % от суммы - можно выйти под залог и подчистить хвосты. Только в Украине, если суд обязал отменить приостановить решение суда о повышении стоимости проезда - это не обязательно для чиновников, можно сделать морду кирпичем и сказать что решение не читал. Только в Украине можно не являться в суд просто потому, что влом ехать туда на коляске - вот так вот запросто можно взять и не прийти, а суд будет переноситься до бесконечности в надежде на смену власти ( штепа и гепа вам в пример)
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Не надо мне рассказывать про украинский суд. Я там бываю регулярно. А то, что персонажи с майдана уже вовсю принялись разрушать омновы государства понятно всем нормальным. Одни т.н.Минские Соглашения чего стоят....
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а каким боком эти "дружины" относятся к конституции? это просто ответ Пепе Авакову на препятствие фальсификациям! Ох и жарко же будет! Наблюдатели от "Нацдружин" могут действовать силой, если правоохранители не будут реагировать на нарушения на участках, - спикер организации Вдовин - Цензор.НЕТ 9769
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Открыто задействовать ментов рискованно для самого Авакова.
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неа иенче не дурили бы головы в дружинах на дикой смеси патриотизма и национал социализма времён Адика со всякими там Одинами перунами и прочим нео языческим флёром Наблюдатели от "Нацдружин" могут действовать силой, если правоохранители не будут реагировать на нарушения на участках, - спикер организации Вдовин - Цензор.НЕТ 9858
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сам удивлюсь, с нашего народа и это при интернете и любой инфе - как такое может быть?
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может ведь круче себя представлять в воино Одина в факельцунге чем в камке на 0 месить грязь Наблюдатели от "Нацдружин" могут действовать силой, если правоохранители не будут реагировать на нарушения на участках, - спикер организации Вдовин - Цензор.НЕТ 9226
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гибридная полиция.. какая власть такая полиция Наблюдатели от "Нацдружин" могут действовать силой, если правоохранители не будут реагировать на нарушения на участках, - спикер организации Вдовин - Цензор.НЕТ 5384
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+++ Поддерживаю 100500%
Пусть действуют.
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США уже дали Авакову по голове а нацжён.)
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штурмовики - в Германии то же так говорили - кого это устраивает - не пойму - те же титушки ,только одинаково одеты
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аваков решил и вашим и нашим сиграть Наблюдатели от "Нацдружин" могут действовать силой, если правоохранители не будут реагировать на нарушения на участках, - спикер организации Вдовин - Цензор.НЕТ 306 мндя не думал что он настолько глуп Наблюдатели от "Нацдружин" могут действовать силой, если правоохранители не будут реагировать на нарушения на участках, - спикер организации Вдовин - Цензор.НЕТ 9984
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Что бы там нацдружины не сказали, но уже к Авакову доверия нет.
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Может и мне с ребятами обьявить себя нацмегапатриотами и положить на закон,а если что,то представится активистом,а в нашей стране они на уровне депутатов,нельзя привлекать и т.д и т.п
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уже за такие слова надо как минимум гнать из наблюдателей...а возможно и статья такая есть,где посидеть можно.призывы к насилию,например...
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сначала гнать порошенку и его свинарчуков
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это ты будешь определять,чего раньше? Наблюдатели от "Нацдружин" могут действовать силой, если правоохранители не будут реагировать на нарушения на участках, - спикер организации Вдовин - Цензор.НЕТ 4366
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сеня тут инфа важная - бить ваших будут - реально бить - ведь только ваши собираються жюлить))))
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Зачем- материал перспективный нашим сержантам дресеровщикам и всю дурь вышибут Наблюдатели от "Нацдружин" могут действовать силой, если правоохранители не будут реагировать на нарушения на участках, - спикер организации Вдовин - Цензор.НЕТ 289 Ну и в ВСУ 3-5 тыс человек не помешают Наблюдатели от "Нацдружин" могут действовать силой, если правоохранители не будут реагировать на нарушения на участках, - спикер организации Вдовин - Цензор.НЕТ 289
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Вони самі себе переб'ють - 5 березня одного пана застрелили в Києві, 4 березня - в Черкасах, отака у них конкуренція
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короче, дело титушни жило, живет и будет жить. С одной стороны "арлы Авакяна", с другой, непонятно кто. Простым обывателям, на выборы, надо, с битой приходить.
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Никто не будет трогать тех кто пришёл и проголосовал. Они же сказали за чем будут следить.
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Да это нормально... может Петиным фальсификаторам немного пыл поубавят...
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А якщо приїду голосувати і на повну гучність увімкну в машині пісню гурту ;Тік; ;Циклони;, це ж не буде порушенням?
https://www.youtube.com/watch?v=iFafOCWO3qs
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Та перевірю ж. Аж цікаво, що воно буде?
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Так объявите, кто такие Национальные дружины, а народ уже сам решит на чьей он стороне, если закрашенные националисты в овечьей шкуре, то и поддержки не будет никакой.
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формування всяких паралельних структур та ще, які хочуть застосовувати силу - ознака занепаду держави. Влада може бути в державі лише одна, якщо декілька, то це вже інша історія.
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С точностью наоборот. Если власть подлая, то приходиться действовать таким способом.
Мохно не напустом месте появился.
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Да і оти циган грьобаних порозгоньте, типа " ми ідем своїм шляхом". Бо чесно вже по між очі лізуть.
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Вспетушилась левацкая пи...тота Наблюдатели от "Нацдружин" могут действовать силой, если правоохранители не будут реагировать на нарушения на участках, - спикер организации Вдовин - Цензор.НЕТ 8081
Все такие революционеры и за третий майдан и против "шавок Авакова" а тут резко обделались с перепугу ??!!! Свои фантазии про петюшек оставьте себе!
Шо не так?

"Если правоохранители будут закрывать глаза на откровенные правонарушения, - сказал Вдовин, - и не захотят их фиксировать, то мы будем делать то, что заявил наш командир".
Отметим, что командир "Нацдружин" Игорь Михайленко в Telegram ранее заявил, что "если за справедливость надо будет дать кому-то по морде - мы это сделаем, не мешкая".Игорь Вдовин уточнил, что такие потенциальные действия касаются не членов комиссий, а "случайных людей, которые могут делать вброс бюллетеней, подводить на избирательные участки агитаторов"."Мы решили идти наблюдателями, потому что мы считаем, что это будут одни из самых грязных выборов", - сказал Вдовин. Он добавил, что "Национальные дружины" принимают участие в наблюдении за выборами, "чтобы способствовать независимому волеизъявлению украинских граждан".
Источник: https://censor.net.ua/n3115125
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Paulo Kit - и левацкая, и анти-украинская...

Боятся они национального движа...
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это не национальный движ это мля клоунада Наблюдатели от "Нацдружин" могут действовать силой, если правоохранители не будут реагировать на нарушения на участках, - спикер организации Вдовин - Цензор.НЕТ 3007
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Шимус - да, да, - эти же самые люди и Азов обсирали и обсирают....

Сейчас заткнулись маленько, когда те начали мочить русню на востоке...
Сказать не удобно что то ....- но злятся про себя...
А в нац.дружинах многие воевали, воюют или будут воевать на востоке...
Вот только злит таких как ты..., что живые и ходят по мирным городам, не дают сильно сепарам голову поднять.. Наблюдатели от "Нацдружин" могут действовать силой, если правоохранители не будут реагировать на нарушения на участках, - спикер организации Вдовин - Цензор.НЕТ 900
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Юмористическая развлекательная передача «Сам себе режиссер» выходит в эфир уже 20 лет
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Порошенко с Аваковым и Тимошенко своими титушками доведут страну до цугундера. Дожностей не останется кроме генерал губернаторской.
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Извините, но НацДружины это не националисты!!!! Очистите мозги!!! Это просто титушня как была у партии Регионов!!! Тот же контингент!!! С идеологогами украинского национализма Миколой Михновским и др , они не имеют ничего общего!!! Это спортсмены, не обремененные образованием, не понимающие, что такое украинский национализм!!!;
С другой стороны такие организации имеют право на жизнь исключено по колпаком СБУ, для борьбы с сепаратизмом!!! А не управляемые и финансируемые врагами Украины , Коломойским и Ко!!!!
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В стране действует незаконное вооруженное формирование, которое открыто угрожает вмешательством в избирательный процесс. Если в ближайшее время они не будут разоружены, расформированы, а их лидеры арестованы, можно говорить о полном коллапсе государственного управления со всеми вытекающими последствиями. При таких обстоятельствах никакие выборы не могут быть признаны легитимными.
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всю осень 2013, и зиму с весной 2014, проездил с двумя стволами в багажнике (разрешение есть). глядя на эту харю, видимо, придется возобновить. бычье вообще охерело!
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Перевзуваємося на льоту пацани)) Тепер порохоботи заверещали про свободу слова та права особистостi, ворогами яких вони завжди були, а лiберали з симпатiєю поглядають в бiк Азову) Цирк, натуральний цирк, але є як є. Оце нежданчiк. Азов щиро дякуємо за захист демократії!!! Такого від вас ніхто не чекав, ні ми, ні вони ↑


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Вот интересно посмотреть на этот трэш нацдружины и пластикое полициянты
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаблюдатели от "Нацдружин" могут действовать силой, если правоохранители не будут реагировать на нарушения на участках, - спикер организации Вдовин
 
 
 
 
 
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