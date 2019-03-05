 Наблюдатели от "Нацдружин" могут действовать силой, если правоохранители не будут реагировать на нарушения на участках, - спикер организации Вдовин

Об этом 5 марта в эфире Радио Донбас.Реалии, проекта Радіо Свобода заявил спикер "Национальных дружин" Игорь Вдовин, информирует Цензор.НЕТ.
"Если правоохранители будут закрывать глаза на откровенные правонарушения, - сказал Вдовин, - и не захотят их фиксировать, то мы будем делать то, что заявил наш командир".
Отметим, что командир "Нацдружин" Игорь Михайленко в Telegram ранее заявил, что "если за справедливость надо будет дать кому-то по морде - мы это сделаем, не мешкая".
Игорь Вдовин уточнил, что такие потенциальные действия касаются не членов комиссий, а "случайных людей, которые могут делать вброс бюллетеней, подводить на избирательные участки агитаторов".
"Мы решили идти наблюдателями, потому что мы считаем, что это будут одни из самых грязных выборов", - сказал Вдовин. Он добавил, что "Национальные дружины" принимают участие в наблюдении за выборами, "чтобы способствовать независимому волеизъявлению украинских граждан".
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на участках для голосования никто не сможет подменять силы МВД в их ключевых функциях. "Ни полиция, ни МВД ничего не боятся, в Украине нет сил, которые здесь могут поколебать украинскую государственность", - сказал Арсен Аваков и добавил, что в МВД наработан инструментарий реагирования на нарушения и обеспечение прозрачности на выборах.
Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 11 января предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах общественным организациям, среди которых были и "Национальные дружины".
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В нормальной стране он тут же бы присел на пару лет в тюрьму.
А у нас как всегда всё чудесатей и чудесатей
Пусть действуют.
https://www.youtube.com/watch?v=iFafOCWO3qs
Мохно не напустом месте появился.
Все такие революционеры и за третий майдан и против "шавок Авакова" а тут резко обделались с перепугу ??!!! Свои фантазии про петюшек оставьте себе!
Шо не так?
"Если правоохранители будут закрывать глаза на откровенные правонарушения, - сказал Вдовин, - и не захотят их фиксировать, то мы будем делать то, что заявил наш командир".
Отметим, что командир "Нацдружин" Игорь Михайленко в Telegram ранее заявил, что "если за справедливость надо будет дать кому-то по морде - мы это сделаем, не мешкая".Игорь Вдовин уточнил, что такие потенциальные действия касаются не членов комиссий, а "случайных людей, которые могут делать вброс бюллетеней, подводить на избирательные участки агитаторов"."Мы решили идти наблюдателями, потому что мы считаем, что это будут одни из самых грязных выборов", - сказал Вдовин. Он добавил, что "Национальные дружины" принимают участие в наблюдении за выборами, "чтобы способствовать независимому волеизъявлению украинских граждан".
Источник: https://censor.net.ua/n3115125
Боятся они национального движа...
Сейчас заткнулись маленько, когда те начали мочить русню на востоке...
Сказать не удобно что то ....- но злятся про себя...
А в нац.дружинах многие воевали, воюют или будут воевать на востоке...
Вот только злит таких как ты..., что живые и ходят по мирным городам, не дают сильно сепарам голову поднять..
С другой стороны такие организации имеют право на жизнь исключено по колпаком СБУ, для борьбы с сепаратизмом!!! А не управляемые и финансируемые врагами Украины , Коломойским и Ко!!!!