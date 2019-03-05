 Главу САП Холодницкого необходимо уволить, он потерял доверие, - посол США Йованович

Об этом посол США сказала в Киеве во время информационного марафона "Диалоги во времени", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Для того, чтобы обеспечить целостность антикоррупционных учреждений, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры должен быть заменен. Ни один человек, замеченный в инструктировании подозреваемых о том, как избежать обвинения в коррупции, не может иметь доверия в ведении тех же самых дел", – подчеркнула Йованович.
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Также посол добавила, что необходимо провести расследование в отношении лиц, причастных к коррупции. Эти лица должны предстать перед судом, и, если их вина будет доказана, они должны "оказаться в тюрьме", отметила Йованович.
В этой связи дипломат подчеркнула, что все элементы антикоррупционной системы должны работать эффективно, чтобы наказать коррупционеров.
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Как сообщал Цензор.НЕТ, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров 26 июля после рассмотрения дела об освобождении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого решила не увольнять его. Глава САП получил выговор.
Напомним, ГПУ и НАБУ направили жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков в Квалифкомиссию прокуроров. Затем Генпрокурор Луценко пояснил, что требует уволить главу САП Холодницкого. Вместе с тем, Холодницкий не явился на допрос в ГПУ.
Сам Холодницкий по данному поводу заявил: "Будем показывать и доказывать свою позицию. Я не прячусь и не боюсь", отметив, что потребует обнародовать не отрывки, а полные записи, ставшие основанием для дисциплинарной жалобы в его адрес.
Перед этим в некоторых СМИ появилась информация, что Холодницкий думает над тем, чтобы подать в отставку в связи с ухудшением состояния здоровья. Другой версией назвали давление на руководителя САП.
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Источник "Цензор.НЕТ" сообщил, что "прослушка" была установлена сотрудниками Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности Генеральной прокуратуры Украины.
Позже Генпрокурор Луценко подтвердил следственные действия в отношении главы САП Холодницкого, а также сообщил, что "прослушка" Холодницкого была санкционирована судом.
В Еврокомиссии по данному поводу заявили: "Это не производит хорошее впечатление".
Они приспособились к войне и будут всячески её продолжать.
А вы хотите того же?
Нет?
Тогда голосуйте по совести, да так, чтоб фальшивых бюллетеней не хватило.
А не она его отказала, когда хотели уволить?
Вашингтонский обком про недоверие петиным антикоррупционным силовикам
Впору гаранту заявление делать о вмешательстве во внутренние дела и недопустимости расширения НАТО на восток
28 февраля в 09:51
Знаєте, мені вже інколи здається, що Пороха можуть просто застукати, коли він буде трахати 12-річну дівчинку, але і в цьому випадку його прихильники знайдуть пояснення:
- ви все брешете - їй 14
- вона російська шпигунка
- президент оплатив їй навчання в університеті
- вона не визнавала факту аннексії Крима
- де докази, що трахав, а не просто пузом по жопі бив?
- а шо, краще щоб Юля чи Зеленський трахали?
- тепер через цей скандал вона може ніколи не стати мамою
Здається, їм сцють вже не в очі, а прямо невиймаючи в череп
6 ч. ·
Для всіх хто не бачить загроз другого терміну ПОП для України, для тих, хто засліпленій своїм «стокгольмським синдромом» підтримки президента, на кого діє патріотичний «гіпноз» господаря Банкової, і кому не хочеться втрачати ілюзію, що він на правильному боці барикад. Для всіх хто втрачає слух і сліпне, коли раптом натикаєтся на злочинну сутність нашої влади.
Для тих хто не помічає його бізнес-зв'язків із РФ, участі в олігархічних корупційних схемах, хто не хоче бачити його співпраці з Медведчуком у спілкуванні з Кремлем, кому не впадає в очі його тотальна зневага до права, його авторитарні властивості особистості, його архаїчній світогляд.
Саме для них Андрій Ніцой розповідає про те, чим справжній патріотизм відрізняється від фейкового.
Коли в далекі дев'яності він був молодим членом Руху і боровся за незалежність Україні, сьогоднішній президент - був членом фракції СДПУ (о), політиком, який стояв біля витоків створення об'єднання За ЄДУ разом з Партією регіонів. А потім був міністром економічного розвитку і торгівлі в уряді Азарова при президенті Януковичі.