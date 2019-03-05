 Главу САП Холодницкого необходимо уволить, он потерял доверие, - посол США Йованович

Об этом посол США сказала в Киеве во время информационного марафона "Диалоги во времени", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Для того, чтобы обеспечить целостность антикоррупционных учреждений, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры должен быть заменен. Ни один человек, замеченный в инструктировании подозреваемых о том, как избежать обвинения в коррупции, не может иметь доверия в ведении тех же самых дел", – подчеркнула Йованович.

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Также посол добавила, что необходимо провести расследование в отношении лиц, причастных к коррупции. Эти лица должны предстать перед судом, и, если их вина будет доказана, они должны "оказаться в тюрьме", отметила Йованович.

В этой связи дипломат подчеркнула, что все элементы антикоррупционной системы должны работать эффективно, чтобы наказать коррупционеров.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров 26 июля после рассмотрения дела об освобождении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого решила не увольнять его. Глава САП получил выговор.

Напомним, ГПУ и НАБУ направили жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков в Квалифкомиссию прокуроров. Затем Генпрокурор Луценко пояснил, что требует уволить главу САП Холодницкого. Вместе с тем, Холодницкий не явился на допрос в ГПУ.

Сам Холодницкий по данному поводу заявил: "Будем показывать и доказывать свою позицию. Я не прячусь и не боюсь", отметив, что потребует обнародовать не отрывки, а полные записи, ставшие основанием для дисциплинарной жалобы в его адрес.

Перед этим в некоторых СМИ появилась информация, что Холодницкий думает над тем, чтобы подать в отставку в связи с ухудшением состояния здоровья. Другой версией назвали давление на руководителя САП.

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Источник "Цензор.НЕТ" сообщил, что "прослушка" была установлена сотрудниками Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности Генеральной прокуратуры Украины.

Позже Генпрокурор Луценко подтвердил следственные действия в отношении главы САП Холодницкого, а также сообщил, что "прослушка" Холодницкого была санкционирована судом.

В Еврокомиссии по данному поводу заявили: "Это не производит хорошее впечатление".

Позже НАБУ обнародовало фрагменты "прослушки" Холодницкого.