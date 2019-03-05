EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 За рубежом
  1499  26
Материалы по теме:
Все про:Google (58) Крым (21197) Россия (72200)

 Google обозначил оккупированный Крым на картах как территорию России

Компания Google отображает в российской версии Google-карт оккупированный Крым как территорию РФ. Менеджеры говорят, что всегда поступают так со "спорными" территориями. С территории Украины Крым на картах по-прежнему виден как украинская территория.

Сообщение пресс-службы Google цитирует российское РИА "Новости", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google-карт на iOS видела неверную информацию. Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google-карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ", – заявил представитель Google.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Потом они у нас еще что-то отрежут и припишут другой стране", - в Госдуме РФ собираются наказать Google за украинский Крым на картах. ВИДЕО

Ранее Госдума потребовала от Google отображать оккупированный Крым как российскую, а не украинскую территорию. В пресс-службе Google тогда ответили, что Крым мог отображаться украинским у части российских пользователей iOS, т. е. на устройствах американской компании Apple.

В феврале российские власти дали компании месяц на то, чтобы оккупированный полуостров стал отображаться как российский на всех устройствах пользователей, выходящих в интернет с территории РФ.

Также на Цензор.НЕТ: В России хотят заблокировать Google

В противном случае депутаты грозили обратиться в прокуратуру и Роскомнадзор в связи с нарушением компанией российского законодательства. Пискарев уточнял, что в этом случае Google грозил бы штраф.

Источник: https://censor.net.ua/n3115123
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да.
Спорная территория это юридический спор между гос-вами о принадлежности территории,который рассматривается в суде ООН.
 показать весь комментарий
 
 
Скоро Растікова Фєдєраска матиме свій Чебурнет і Крим на картах знову буде українським.
 показать весь комментарий
 
 
а где суровая нота протеста павлухи клымкына,от которой содрогаются жывоты всего населения евразии?
 показать весь комментарий
 
 
Гугл- небідна компанія. Можна судитися.
 показать весь комментарий
 
 
і не піду. насрано там в криму кацапами. нахіба мені ще вступити в них. прибирати багато за цими засранцями багато...

Google обозначил оккупированный Крым на картах как территорию России - Цензор.НЕТ 9685
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а порохоботы визжат, что ПОП смастерил эффективную незыюлемую сплоченную международную антипутинскую проукраинскую коалицию...
жать тока, что кроме порохоботам в методичках, об этом больше нигде в мире не сказано
 показать весь комментарий
 
 
А ты зайди с любого Гугла...кроме гугл.сРу...и посмотри...чей там Крым...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ты поедь туда и посмотри чей он, вышивата
 показать весь комментарий
 
Флаги означают что территория оккупирована,а не принадлежит.
Угомонись кремлеботина.
 показать весь комментарий
 
Мне не нужно никуда ехать...Крым это Украина...а твой винторогий скулеж...это твой винторогий скулеж...
 показать весь комментарий
 
Зашел с google.lv на карты, подтверждаю Крым территория РФ
 показать весь комментарий
 
Только с территории паРаши..для винторого скота...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
По факту граница есть между Украиной и оккупированным Крымом,в Крыму власть российская,не гугл Крым сдал
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Надо им задать вопрос: Крым наш или в жопу дашь?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
В гугле задумаются
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Марув нельзя, а гуглу можно? Запретить гугл в Украине, как мейл.ру и вконтакте
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
на самом деле, ура-патриоты, территория принадлежит тому, чьи флаги на ней развиваются
 показать весь комментарий
 
Террритория принадлежит тому...за кем ее признает ООН...и цивилизованный мир....и развивающая над территорией Крыма триколорная тряпка...не делает территориб Крыма...территорией паРаши...
 показать весь комментарий
 
 
https://www.google.no/maps/@47.7185567,32.2889281,5.45z?hl=lv

не знаю - у людей всё правильно, а что там в стоило для животности пишут, мне серовно
 показать весь комментарий
 
Менеджеры говорят, что всегда поступают так со "спорными" территориями.

Во Франции Национальная комиссия по делам информационных технологий (CNIL) и прав человека оштрафовала компанию Google на 50 миллионов евро.

Еврокомиссия выписала компании Google второй штраф за нарушение антимонопольного законодательства, который, как и ожидалось, оказался значительно крупнее первого, наложенного в прошлом году. Говоря точнее, сумма штрафа - €4,34 млрд ($5 млрд).

Менеджеры говорят, что им не жалко денег акционеров.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомGoogle обозначил оккупированный Крым на картах как территорию России
 
 
 
 
 
 вверх