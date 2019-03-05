 Google обозначил оккупированный Крым на картах как территорию России

Сообщение пресс-службы Google цитирует российское РИА "Новости", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы считаем, что мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google-карт на iOS видела неверную информацию. Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google-карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ", – заявил представитель Google.
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Ранее Госдума потребовала от Google отображать оккупированный Крым как российскую, а не украинскую территорию. В пресс-службе Google тогда ответили, что Крым мог отображаться украинским у части российских пользователей iOS, т. е. на устройствах американской компании Apple.
В феврале российские власти дали компании месяц на то, чтобы оккупированный полуостров стал отображаться как российский на всех устройствах пользователей, выходящих в интернет с территории РФ.
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В противном случае депутаты грозили обратиться в прокуратуру и Роскомнадзор в связи с нарушением компанией российского законодательства. Пискарев уточнял, что в этом случае Google грозил бы штраф.
Спорная территория это юридический спор между гос-вами о принадлежности территории,который рассматривается в суде ООН.
жать тока, что кроме порохоботам в методичках, об этом больше нигде в мире не сказано
Угомонись кремлеботина.
не знаю - у людей всё правильно, а что там в стоило для животности пишут, мне серовно
Во Франции Национальная комиссия по делам информационных технологий (CNIL) и прав человека оштрафовала компанию Google на 50 миллионов евро.
Еврокомиссия выписала компании Google второй штраф за нарушение антимонопольного законодательства, который, как и ожидалось, оказался значительно крупнее первого, наложенного в прошлом году. Говоря точнее, сумма штрафа - €4,34 млрд ($5 млрд).
Менеджеры говорят, что им не жалко денег акционеров.