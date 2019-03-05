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 Политика Украины
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Все про:вооружение (3138) НАТО (6251) Скапаротти (10)

 США рассматривают возможность предоставления Украине вооружения для сдерживания российской агрессии в Азовском море, - Скапаротти

Предоставление Украине дополнительного летального оружия, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию России, в частности на море, возможно, однако, это решение еще должно пройти "стратегическое обсуждение".

Об этом заявил главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кертис Скапаротти, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Голос Америки

"Снайперские системы, боеприпасы и, учитывая ситуацию в Керченском проливе, возможно обсуждение военно-морских систем в будущем", - заявил Скапаротти говоря о видах помщи, предоставление которой Украине могут рассматривать США.

Генерал США сделал это заявление во время слушаний Комитета Сената США по вооруженным силам США, отвечая на вопрос сенатора Джима Ингофа.

Ингофа интересовало, почему "Джавелин" стали практически единственным случаем предоставления помощи летальной оружием Украины, несмотря на наличие в исполнительной власти США соответствующих полномочий.

"В Украине Россия уже шестой год ведет войну, - заметил сенатор. - Мы говорили об этом и включили формулировки в наши законы об оборонных расходах, что позволило бы послать летальную вооруженную помощь Украине. Насколько мне известно, был только один случай, когда мы действительно прислали летальную помощь - "Джавелин". Скажите почему мы не преуспели в этом, хотя полномочия есть? " - спросил сенатор.

"Необходимо провести стратегические обсуждения по размещению такого рода оружейных систем", - заявил генерал в ответ.

Скапаротти также отметил, что украинцы ответственно отнеслись к получению "Джавелинов".

"Как вы отметили, относительно полномочий по" Джавелин ", я считаю, что украинцы прошли тренировки по использованию этих систем. Они ответственно относятся к их безопасности и размещению. Мы внимательно за этим наблюдаем. Новые системы, где возможна помощь США, - говорит Скапаротти, - могут включать снайперские системы, боеприпасы и, учитывая ситуацию в Керченском проливе, возможно обсуждение военно-морских систем в будущем", - заявил Скапаротти.

итайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко рассказал главнокомандующему ВС США в Европе Скапаротти о реформах в ВСУ: Наша стратегическая цель - вступление в НАТО. ФОТОрепортаж

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Источник: https://censor.net.ua/n3115122
 
   
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Воюют не "вооружения" - воюют люди...
Надо бы и людей поставить...
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для стримування агресії Україні потрібна не зброя від США , а просто змінити українських політиків на американських !
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Лучшая помощь от США было бы прислать американского губернатора и генпрокурора
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- президента
- генпрокурора
- суддів
- губернаторів ... коротше - ВСЮ державну верхівку ...
П.С - бажано і місцеву також ...
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Катери США подарували Україні ще в далекому 2014.. Але й досі цих катерів немає в територіальних водах України..
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Плыли... плыли...
Вдруг - остановка...
Скажем прямо...
Очень не ловко!...
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Попросити в американців через воєнторг ростовський есмінець з україномовними біло-синіми чоловічками, можна і з чикагським діалектом США рассматривают возможность предоставление Украине вооружения для сдерживания российской агрессии в Азовском море, - Скапаротти - Цензор.НЕТ 8878 США рассматривают возможность предоставление Украине вооружения для сдерживания российской агрессии в Азовском море, - Скапаротти - Цензор.НЕТ 8878 США рассматривают возможность предоставление Украине вооружения для сдерживания российской агрессии в Азовском море, - Скапаротти - Цензор.НЕТ 8878
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что бы Порошенко эсминец в плен сдал?Как кактера?
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дадут еще просроченных пайков натовских и дрожжей, шобы починить бердянський коллектор
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шо, у тебя дрожжи в жывоте пузыриться стали?
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Не нужно . Отправим на катерах с ленинской кузни всю поросячью кодлу штурмовать Крым .
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Військово-морські системи? Ммм. Одноразові плащ-палатки? Непромокаючі дихаючі тактичні шкарпетки? Чи, не доведи Трамп, вундерваффе : один тюбик нано-змазки для ДШК, але з умовою, що буде використовуватись лише для оборони?
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Ты не Сириус ты Петух из Навоза,вот такая система у тебя
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Завтра виберемо клоуна президентом і тоді навіть мови не буде ні про яку зброю чи кораблі. Хто їх дасть Зеленському? Який ще й до того буде домовлятись з пуйлом... Це несерйозно.
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