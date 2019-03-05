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 Холодницкого и Сытника вызвали на заседание Комитета по вопросам противодействия коррупции ВР из-за хищений в оборонке, - нардеп Береза

Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого и директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника вызвали на заседание комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, которое состоится 13 марта.

Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя комитета Борислав Береза ​​в эфире Громадського, передает Цензор.НЕТ.

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"Вопрос к господину Сытнику, пожалуй, будем ставить уже в среду, когда он придет к нам на комитет. Там я буду показывать материалы этого дела, которые у них есть, и буду спрашивать, почему это дело никуда не двигалось. Я не буду говорить о том, как должен отвечать господин Сытник. Вопрос в другом. Почему за два года ничего не произошло? Почему два года стояло дело? Почему два года господин Гладковский и другие занимались теми сделками, о которых идет речь в этом деле. На это, пожалуй, должен отвечать Сытник", - отметил Береза.

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала первыые две части расследования, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. 4 марта вышла третья часть расследования.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115121
 
 
 Топ комментарии
 
Скажіть чесно - ХТО тоді , 4 роки тому , думав що Мафія дозволить щось проти себе робити і ці 2 кловани , з їх конторами (САП і Набу) здатні щось змінити ? Холодницкого и Сытника вызвали на заседание Комитета по вопросам противодействия коррупции ВР из-за хищений в оборонке, - нардеп Береза - Цензор.НЕТ 45
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Мышей не ловят жирные коты..так зачем они нужны..?
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Они "делали" то зачем их и поставили...
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Холодницкого купили уже давно и полностью
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Скажіть чесно - ХТО тоді , 4 роки тому , думав що Мафія дозволить щось проти себе робити і ці 2 кловани , з їх конторами (САП і Набу) здатні щось змінити ? Холодницкого и Сытника вызвали на заседание Комитета по вопросам противодействия коррупции ВР из-за хищений в оборонке, - нардеп Береза - Цензор.НЕТ 45
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Мышей не ловят жирные коты..так зачем они нужны..?
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"На это, пожалуй, должен отвечать Сытник" На это сытнику лучше сделать себе отставку. Пока не поздно....
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ну що хлопчики- після виборів вам буде повний пєрдимонокль. догралися ви .
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Они "делали" то зачем их и поставили...
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нічого їм не буде ... у найгіршому випадку - поїдуть за кордон , трохи там поживуть , а потім повернуться додому
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ну при порошенку навіть втікати нікуди не будуть, а ось коли прийде назад Саакашвілі- лаптями своїми будуть гриміти більше чим янукоовощ. бо ця людина їм все згадає.
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Міхо може повернутися тільки якщо Зе стане президентом - а ЮВТ та іншим він тут і нафіг не потрібен ....
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Посол США призвала уволить Холодницкого - УП
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Сытник с Холодницким: «А мы шо? Совсем ничё! Мы не учавствовали. Никакими краями! Рыбки Холодницкого в курсе».
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Два ненужных дармоеда с множественным кадровым составом на шее народа.
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А что тут непонятного?
Мечта любого украинца получать хорошую зарплату, работать язьіком и ни за что не отвечать.
Сьітник настоящий хохол, че пристали? он же не ворует и не брешет )))
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а холодницькому - холодно .. раптом стало ? Холодницкого и Сытника вызвали на заседание Комитета по вопросам противодействия коррупции ВР из-за хищений в оборонке, - нардеп Береза - Цензор.НЕТ 9692
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Эти две личности, возможно, и были придуманы для таких скандалов, дабы не подставлять генпрокуратуру. Многоходовочка, ёшкин кот
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шота зрада начала отмежевываться от набу и сап...а шо такое?может помоями забрызгать? Холодницкого и Сытника вызвали на заседание Комитета по вопросам противодействия коррупции ВР из-за хищений в оборонке, - нардеп Береза - Цензор.НЕТ 4752
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Бабах!
В США призвали уволить Холодницкого.
Посол США в Украине Мари Йованович заявила о необходимости замены руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом она сказала в своем выступлении во вторник, 5 марта, сообщается на сайте посольства Соединенных Штатов.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХолодницкого и Сытника вызвали на заседание Комитета по вопросам противодействия коррупции ВР из-за хищений в оборонке, - нардеп Береза
 
 
 
 
 
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