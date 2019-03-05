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 Политика Украины, За рубежом
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 Сравнивать Зеленского с Рейганом некорректно, - бывший чиновник администрации Рейгана, экс-посол США в Украине Хербст

Рейган был губернатором Калифорнии, опытным политиком, хорошо разбирался в проблемах, хотя его критики тогда говорили, что он некомпетентен. Сравнивать с ним Зеленского нельзя.

Такое мнение "Голосу Америки" озвучил бывший чиновник администрации Рейгана, экс-посол США в Украине Джон Хербст, сообщает Цензор.НЕТ. Когда Рейган был президентом США, Хербст работал в Государственном департаменте, а сейчас возглавляет Евразийский Центр Атлантического совета.

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"Рейган был вовлечен в политику даже в шоу-бизнесе. Он был активен в профсоюзной политике с Гильдией актеров во время периода Маккарти. Это было для него важным опытом. К тому же он был губернатором Калифорнии. Он был опытным политиком, хорошо разбирался в проблемах, хотя его критики тогда говорили, что он некомпетентен. Их нельзя сравнивать – Рейгана и Зеленского", – сказал Хербст.

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К мнению дипломата присоединилась редактор блога UkraineAlert Атлантического совета Мелинда Геринг. Она добавила, что большое влияние на становление Рейгана как политика оказал его опыт работы на General Electric. В 1954 году Рейган начал вести телевизионную программу "Театр General Electric", а также путешествовать по стране, выступая перед работниками компании с мотивационными речами.

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"Он знал проблемы. Он говорил с людьми. И он это делал годами. Так что перед тем, как он начал избирательную кампанию, он готовился к этому несколько лет", – сказала Геринг.

Источник: https://censor.net.ua/n3115119
 
   
 Топ комментарии
 
Боже храни Украину от идиотов и клоунов!
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А ещё Рейган воевал за свою страну, не стыдился и не глумился над своим народом в угоду каких-нибудь мексиканцев.
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Ой, та чи й не на! Виберемо Зеленського. Хай росіяни посміються.
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Рональд Рейган був лідером профспілки, лютим антикомуністом, зруйнУвав совок. А хто такий Зеленський ~ кіт у мішку Бені політичний, який ще має купу друзів на рашке як Галустян та ще знімається у головной ролі в російський кінокомедії "восемь новьіх свиданий" 2015.
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Дайте вже Україні спокій.Слідкуйте за своїми Рейганами - Трампами. У нас ось є нерейган, який доїть країну, що б ви зі своїм таким зробили, радники?
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Рейган играл роли смелых ковбоев в Голливуде, а зеля играет роли клоунов у питарасов в квартале! как говорится прчувствуйте разницу! и второе - а в Украине что президентами должны быть только евреи? украинцы уже закончились? по натуре я не антисемит но как то обидно!!!
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Бажання засвідчити свою компетентність у будь якому питанні призводить до порівняння Гоголя з Гегелем, калія з кальцієм ...(ну Ви знаєте). Зеленский відокремлюється від інших кандидатів тим, що не крав, коли створював фірму під назвою "Квартал 95"! Все за рахунок своїх особистісних якостей лідера та менеджера! Хто знає мабудь саме ці якості, яки зараз рахують головними у людини, яка управляє процесом, дасть йому змогу керувати й більшими організаціями. Хто зна?!?!
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Рейган всё время занимался общественной деятельностью, ещё в Голливуде руководил профсоюзом, а Вова всегда был клоуном, общество его интересовало только как источник бабла Сравнивать Зеленского с Рейганом некорректно, - бывший чиновник администрации Рейгана, экс-посол США в Украине Хербст - Цензор.НЕТ 4337
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Хотелось бы услышать от него сравнение Рейгана с Порошенко
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сравнение с порошенко не означает..что зеленский таки Рейган..
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надо СБУ, старый магнитофон ,,Маяк" подогнать=))
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сравнивать зяму с рейганом, это тоже что сравнивать писюн муравья с писюном мамонта
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Амеры просто деликатно, культурно, дипломатично намекнули что в США такого колуна не пустили бы даже подметать в Белый Дом. Поэтому не стоит деревянного Буратину ровнять с выдающимися людьми.
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когда делаете фотошопы, не забывайте, что у зямы рост 164см,практически карлик, а его на равне с рейганом
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСравнивать Зеленского с Рейганом некорректно, - бывший чиновник администрации Рейгана, экс-посол США в Украине Хербст
 
 
 
 
 
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