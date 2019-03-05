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 Происшествия, За рубежом
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 Пленных украинских моряков отправляют на психолого-психиатрическую экспертизу

Сегодня суд вынес постановление о прохождении тремя пленными психолого-психиатрической экспертизы. В течение ближайших двух недель такие постановления собираются вынести по всем пленным морякам.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

Во вторник, 5 марта состоялись следственные действия в отношении трех военнопленных украинских моряков: Сергея Цыбизова, Романа Мокряка, Юрия Безъязычного.

"В ходе следственных действий военнопленные и их адвокаты были ознакомлены с постановлением о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. По каждому военнопленному защитой было заявлено, что 3-я Женевская конвенция от 12.08.1949 "Об обращении с военнопленными" не предусматривает проведение в отношении военнопленных каких-либо психолого-психиатрических экспертиз", – написал Полозов.

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"Кроме того, адвокаты указали, что если вопреки положениям норм международного права данная экспертиза все же будет проводиться, то они настаивают на обеспечении присутствия адвоката при ее проведении (нормы законодательства РФ допускают присутствие адвоката при проведении такой экспертизы)", – добавил он.

По словам Полозова, в течение ближайших двух недель следствие планирует ознакомить с постановлениями о назначении экспертизы всех военнопленных и их защитников.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Также на Цензор.НЕТ: Адвокаты украинских моряков готовят пакет документов для подачи индивидуальных жалоб в ЕСПЧ, - Полозов

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3115118
 
 
 Топ комментарии
 
Та нормальні вони, нормальні
На відміну від вас.
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На такую экспертизу надо направлять того, кто дал им приказ.
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??? Зачем?
На такую экспертизу надо направлять того, кто дал им приказ.
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Так, вони не просто нормальні, вони патріоти. І більше думають саме про інтереси держави, якій у такий спосіб потрібно привернути увагу до проблеми блокади українських портів на Азовському побережжі. І пішли на це завдання вони свідомо і добровільно, знаючи, що закінчитись це може дуже погано. Саме готовність жертвувати собою заради країни і народу, якому давали присягу і ставить у тупик кацапів. Тому і дійшла справа до експертизи. Для кацапів жертвенність заради країни - це відсутність здорового глузду. Вони жертвують собою, а ще краще - ким-небудь чужим лише за гроші. Ну, може ще за "Бояру".
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Все моряки проходят медкомиссию,кацапы дэбилы и те кто моряков им в плен послал
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То наші води і наші кораблі там плавали купу раз до того. 2 катера і буксир собі плили в Маріуполь, а пуйлу щось там перемкнуло і він вирішив їх таранити і брати в полон. А винуватий як завжди Порох. Не пуйло, а не рашка, а Порох.... Просто мда....
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що за тупа кацапська логіка??
Крим самі віддали, моряків самі в полон послали. Всі винуваті, крім рашки.
Зажди винуватий агресор і це кацапстан! Нема чого виправдовувати тих покидьків безсовісних.
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***** тупо издевается. А мы в ответ ему заочно диагноз можем поставить, он же реально если не шизофреник, то обладатель психотического диагноза типа биполярное растройство , мания величия или даже сексуальный маньяк.
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Это давно можно было сделать, но для этого надо выгнать подпевалу Януковича некоего старого подонка Глузмана, который возглавляет еще с кучмовских времен Ассоциацию психиатров.
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Те, що козлорожі є варьяти і без психіатричної експертизи давно вже відомо.. Лишня хромосома психічного здоров'я їм не додає...

А от для наших полонених моряків рішення так званого "суду" є прямою загрозою імовірного застосування до них методів "каральної психіатрії" з використанням медикаментозних засобів та відомих методик впливу на їх свідомість для отримання потрібних для рашитського режиму результатів....
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Прикиньте логику московитов:
Кто сопротивляется таким благородным воинам (т.е., воинам Света, воинам Добра), тот, наверное, не здоров психически. Нужно это проверить.
Вот такое паскудство. И вы считаете, что карфаген русского мира не должен быть разрушен?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПленных украинских моряков отправляют на психолого-психиатрическую экспертизу
 
 
 
 
 
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