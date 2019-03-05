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 Кума Продана, Павицкого, отправили под ночной домашний арест

Соломенский районный суд города Киева избрал Максиму Павицкому, одному из фигурантов дела экс-главы ГФС Мирослава Продана, меру пресечения в виде домашнего ареста. САП просила отправить его в СИЗО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Facebook-страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Решение о ночном домашнем аресте в качестве меры пресечения для Максима Павицкого было принято следственным судьей Соломенского районного суда Киева.

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Ходатайство САП суд удовлетворил частично: прокуроры требовали содержания под стражей. В качестве альтернативы предлагали залог в сумме 83 млн гривен.

Кума Продана Максима Павицкого подозревают в совершении сделок с денежными средствами в сумме более 89 млн гривен, которые были получены в результате незаконного обогащения исполняющего обязанности Председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана.

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По версии следствия, Павицкий купил для эти деньги для Продана 2 квартиры в новостройке ЖК "Французский квартал" стоимостью 6,7 млн гривен, два дома в Турции стоимостью 78 млн гривен, три автомобиля, один из которых Mercedes-benz GLE и два Toyota Land Cruiser, общей 3,4 млн гривен и дом под Киевом.

Павицкому грозит заключение сроком от 8 до 15 лет, конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Напомним, 15 ноября Специальная антикоррупционная прокуратура объявила Продану о подозрении в незаконном обогащении. По данным САП, за время работы на должностях и.о. заместителя и и.о. председателя ГФС в июле 2016 - июне 2018 года он получил 89 млн грн, за которые ему приобрели ряд объектов недвижимости и автомобилей. По данным НАБУ, он оформил на других лиц право собственности на имущество на сумму 89,5 млн грн. В частности, за 76,6 млн грн приобретены объекты недвижимости в Турецкой республике. В то же время НАБУ продолжает устанавливать причастность Продана к другому имуществу - в частности, квартир в ЖК "Французский квартал" и дома в пгт. Могилев-Подольский и др.

Сам Мирослав Продан заявил, что "не видел ни одного официального документа" относительно выдвинутых против него обвинений.

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4 декабря Соломенский районный суд Киева избрал Мирославу Продану меру пресечения в виде взятия на поруки с ношеним электронного браслета.

В начале сентября 2018 г. и.о. руководителя ГФС Мирослав Продан ушел в отставку.

Источник: https://censor.net.ua/n3115116
 
 
 Топ комментарии
 
Прошу ваші коментарії. адже це правда.

Кума Продана, Павицкого, отправили под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 6449
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"обнаружен ген, отвечающий
за существование, развитие и процветание коррупции - это Ген-прокурор..." (С)
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От і вся суть "рехформ": вдень краде, а вночі - під домашнім арештом.
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От і вся суть "рехформ": вдень краде, а вночі - під домашнім арештом.
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В украине самая перспективная профессия - кум. Иногда опасная.
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Прошу ваші коментарії. адже це правда.

Кума Продана, Павицкого, отправили под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 6449
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И вызвали на дом проституток, чтоб не скучно было.
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Которые будут жестоко издеваться над ним не давая ему кончить
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Новая форма наказания - спать со своей женой, ежедневно. Это - жестоко и бесчеловечно!
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Для генерального прокурора это точно наказание!
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А ПОЧЕМУ НЕ В СИЗО. КАК ПРОСТЫХ СМЕРТНЫХ ???
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Не в тему.
Посмотрел последний ролик Гордона и подумал. У всех лысых есть что-ли какая-то своя солидарность? Гордон, Смешко, Розенбаум...
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****** власть как ты уже ******* НАРОД УКРАИНЫ!!
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@лядь есть хоть один чинуша который не крав ?
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Надо было бы ему под пуховую перину горошину подложить,может хоть ночью "под арестом" будет ворочаться,страдать.
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"обнаружен ген, отвечающий
за существование, развитие и процветание коррупции - это Ген-прокурор..." (С)
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Хорошие должности не для простых людей.
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К власти дорываются только что бы красть и со скоростью звука, что бы было за что откупиться, лечиться, учиться и смыться.
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Если бы зрадоботы молчали и не раскачивали лодку, весь мир бы был уверен, что у нас небольшой конфликт с оппозиционым народом Дамбаса, в стране процветание и лепота. И народ Украины боготворит своё руководство. Эти нелюди портят весь международный имидж.
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Три стадії реакції влади на скандал.
1-а: Це брехня! Такого не було! Треба розібратись!
2-а: Викриття крадіжок це провокація і заказ путіна! Але звільнення винних.
3-я: Ну крали,ну і шо? Ви хочете, шоб країни не було? Ідіть в АТО,а то путіннападе. Поновлення винних + компенсація
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Вот ето наказание серьезное. Чтобы не шлялся по ночным клубам и шлюхам на ночь домой спать. Так все женатые мужики так же наказаны.
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Короче сегодняшние Порошенки с Яценюками бороться с корупцией не собираются,а продолжают грабить украинский народ.
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Сатрапы, палачи, садисты! Под ночной арест! Еще, наверное и патрульную присылают, чтобы арестовывать каждую ночь?! Звееееери!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКума Продана, Павицкого, отправили под ночной домашний арест
 
 
 
 
 
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