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 Убитый бизнесмен Киселев был одним из ключевых свидетелей в деле "бриллиантовых прокуроров", - Трепак

Экс-заместитель председателя СБУ Виктор Трепак заявил о том, что убитый 5 марта в Киеве бизнесмен Киселев являлся одним из ключевых свидетелей в деле "бриллиантовых прокуроров" Шапакина и Корнийца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Трепак отметил: "Информация об убийстве сегодня владельца ювелирного завода Киселева. Он был одним из ключевых свидетелей по делу "бриллиантовых прокуроров", которое было реализована в 2015 году прокурорами ГПУ при оперативном сопровождении сотрудников Главка "К" СБУ, который я тогда возглавлял. Он узнал свои бриллианты, которые были изъяты при обыске у одного из фигурантов этого дела - ранее они были у него изъяты правоохранительными органами.

Сейчас сложно утверждать о непосредственной связи между делом "бриллиантовых прокуроров", делом о похищении бриллиантов у Киселева и его убийством. Но проверить наличие такой связи нужно обязательно.

Тем более, что дело "бриллиантовых прокуроров" до сих пор не завершено. Существует большой риск того, что его потихоньку "сливают". Достаточно сказать, что на рассмотрении суда оно находится с 2015 года, что само по себе наводит на соответствующие размышления. За этим делом "стояли" и "стоят" влиятельные покровители, которые кровно заинтересованы в его "захоронении". На самом первом этапе было безумное противодействие расследованию этого дела, давление на членов следственно-оперативной группы.

Сегодня дело "бриллиантовых прокуроров" несколько уже подзабылось и вроде как потеряло общественную актуальность. Но - это особое, знаковое дело, потому что оно обнаружило коррупционный спрут на высшем уровне правоохранительной системы с выходом на политическую власть. Отсюда и было тогда такое невероятное сопротивление его расследованию.

Достаточно сказать, что следствием этого стало увольнение с должностей не только следственных и процессуальных руководителей в этом деле, но и двух заместителей Генерального прокурора - Виталия Касько и Давида Сакварелидзе. Тогда я подал рапорт на увольнение с должности первого заместителя Председателя - начальника Главка "К" СБУ после того, как на почве расследования этого дела у меня возник непримиримый конфликт с тогдашним генпрокурором Шокиным и когда я понял, что президент Порошенко занял позицию Шокина.

Но дело "бриллиантовых прокуроров" тогда все же довели до суда. Сейчас - оно ​​на стадии рассмотрения. Поэтому любые связанные с ним события (тем более убийство человека, который давала в ней важные показания) должны быть в фокусе следователей и оперативников, которые занимаются этим убийством.

Считаю, что по факту этого убийства у следствия есть основания рассмотреть как одну из версий связь этого убийства с делом "бриллиантовых прокуроров".

Напомним, 5 марта в Киеве убили владельца ювелирного завода Сергея Киселева. По словам экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе, убитый был главным свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров".

Источник: https://censor.net.ua/n3115114
 
   
 Топ комментарии
 
Прокурорская мафия и такое же государство.
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убит свидетель по делу бриллиантовых прокуроров,Порошенко теряет власть и убирают свидетелей по делу,которое прикрывал Порошенко
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Прокуроры понимают что петя пролетает на выборах и слиняет в Ростов. А им бежать некуда и придется сидеть на нарах при живом свидетеле...
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Писець.А може хтось на офіційний сайт прокуратури загляне ? Бо підхопити Трепак кожен зможе.Чому ми коментуємо ексів Сакварелідзе й Трепака ?

@SarganLarysa

1.Вбитий громадянин Кисельов не має процесуального статусу в кримінальному провадженні, яке розслідувала ГПУ. Він не був ні свідком, ні заявником, ні потерпілим у провадженні, яке вже слухається кілька рокі в суді, де на лаві підсудних перебувають екс-прокурори Корнієць і Шапакін
2. Нагадаю, що ці прокурори були затримані за підозрою в отриманні хабара в особливо великих розмірах. Відтак, заява про нібито вбивство головного свідка у справі "діамантових прокурорів" - неправда.
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Тому що воны ЧЕСНИ люды,а нэ алкаш картавый,тому що в ных нэма ПЭРСОНАЛЬНОИ заинтересованости,на видмину вид юГика з пЭЦЭю,тому що им тилькы и залышылось вирыты...Мало,шваль пальмомаслова?
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Странно...А юГик заявил что не свидетель....Опять врёт? Или в алкогольном бреду ляпнул? Убитий бізнесмен Кисельов був одним із ключових свідків у справі "діамантових прокурорів", - Трепак - Цензор.НЕТ 9999
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А гпу говорило что нет? Соя кто врет?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУбитый бизнесмен Киселев был одним из ключевых свидетелей в деле "бриллиантовых прокуроров", - Трепак
 
 
 
 
 
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