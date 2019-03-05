 Убитый бизнесмен Киселев был одним из ключевых свидетелей в деле "бриллиантовых прокуроров", - Трепак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Трепак отметил: "Информация об убийстве сегодня владельца ювелирного завода Киселева. Он был одним из ключевых свидетелей по делу "бриллиантовых прокуроров", которое было реализована в 2015 году прокурорами ГПУ при оперативном сопровождении сотрудников Главка "К" СБУ, который я тогда возглавлял. Он узнал свои бриллианты, которые были изъяты при обыске у одного из фигурантов этого дела - ранее они были у него изъяты правоохранительными органами.

Сейчас сложно утверждать о непосредственной связи между делом "бриллиантовых прокуроров", делом о похищении бриллиантов у Киселева и его убийством. Но проверить наличие такой связи нужно обязательно.

Тем более, что дело "бриллиантовых прокуроров" до сих пор не завершено. Существует большой риск того, что его потихоньку "сливают". Достаточно сказать, что на рассмотрении суда оно находится с 2015 года, что само по себе наводит на соответствующие размышления. За этим делом "стояли" и "стоят" влиятельные покровители, которые кровно заинтересованы в его "захоронении". На самом первом этапе было безумное противодействие расследованию этого дела, давление на членов следственно-оперативной группы.

Сегодня дело "бриллиантовых прокуроров" несколько уже подзабылось и вроде как потеряло общественную актуальность. Но - это особое, знаковое дело, потому что оно обнаружило коррупционный спрут на высшем уровне правоохранительной системы с выходом на политическую власть. Отсюда и было тогда такое невероятное сопротивление его расследованию.

Достаточно сказать, что следствием этого стало увольнение с должностей не только следственных и процессуальных руководителей в этом деле, но и двух заместителей Генерального прокурора - Виталия Касько и Давида Сакварелидзе. Тогда я подал рапорт на увольнение с должности первого заместителя Председателя - начальника Главка "К" СБУ после того, как на почве расследования этого дела у меня возник непримиримый конфликт с тогдашним генпрокурором Шокиным и когда я понял, что президент Порошенко занял позицию Шокина.

Но дело "бриллиантовых прокуроров" тогда все же довели до суда. Сейчас - оно ​​на стадии рассмотрения. Поэтому любые связанные с ним события (тем более убийство человека, который давала в ней важные показания) должны быть в фокусе следователей и оперативников, которые занимаются этим убийством.

Считаю, что по факту этого убийства у следствия есть основания рассмотреть как одну из версий связь этого убийства с делом "бриллиантовых прокуроров".

Напомним, 5 марта в Киеве убили владельца ювелирного завода Сергея Киселева. По словам экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе, убитый был главным свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров".