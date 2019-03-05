Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН" об этом заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), адмирал, доверенное лицо кандидата в президенты Игоря Смешко Игорь Кабаненко.
"Только 6-й флот США, который отвечает за Северную Атлантику и Средиземноморье, по своему потенциалу значительно превосходит Черноморский флот РФ. Это факт. Я тоже был на авианосце Nimitz и видел всю мощь… 96 самолетов, в том числе ударных… Это город, действительно. Все есть. Кинотеатр, бассейн, другие возможности для отдыха и несения боевой службы", – сказал он.
По словам Кабаненко, на американском авианосце служит около 1,5 тыс. военнослужащих, и их количество может увеличиваться.
"Огромный потенциал с точки зрения оборонительного и ударного вооружения… Это, конечно, мощная вещь. Я бы даже не сравнивал с авианосцем… Один эсминец [типа] Arleigh Burke, которые, кстати, достаточно часто заходят в Черное море, по своему потенциалу, по ударной ракетной мощи перекрывает весь Черноморский флот РФ", – подчеркнул экс-замначальника Генштаба ВСУ.
Один эсминец США по ударной ракетной мощи перекрывает весь Черноморский флот России, - адмирал Кабаненко
Американский флот значительно превосходит российский.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН" об этом заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), адмирал, доверенное лицо кандидата в президенты Игоря Смешко Игорь Кабаненко.
"Просто в Штатах 45 адмиралов и вице-адмиралов на весь их мощнейший на планете флот"
тогда в Украине не 13, а 5 - 1 адмирал и 4 вице-адмирала
"Просто в Штатах 45 адмиралов и вице-адмиралов на весь их мощнейший на планете флот"
но 13 - в Украине вместе с контр-адмиралами
Командувач адмірал
Перший заступник командувача віце-адмірал
Начальник штабу - перший заступник командувача віце-адмірал
Заступник командувача з авіації та протиповітряної оборони - начальник управління авіації та протиповітряної оборони генерал-майор
Заступник командувача з бойової підготовки - начальник управління бойової підготовки
віце-адмірал
Начальник Озброєння контр-адмірал
Начальник Тилу контр-адмірал, генерал-майор
Заступник командувача з берегової оборони - начальник управління військ берегової та територіальної оборони генерал-майор
Начальник Академії Військово-Морських Сил імені П.С.Нахімова віце-адмірал
Перший заступник начальника штабу генерал-майор, контр-адмірал
Начальник оперативного управління - заступник начальника штабу контр-адмірал
Начальник управління особового складу - заступник начальника штабу контр-адмірал
Начальник управління надводних та підводних сил контр-адмірал
Протупил петя. Продал кузню. А мог бы выпилить себе бабла на украинский авианосец.
Да здравствуют маслопупы «Кузнецова», самые маслопупистые маслопупы в мире! (Кто ж ещё умеет так дымить?).
А то что твоему миру Израиль ненавистен, так скоро твой мир станет историей ))
- Нет, давайте лучше так: вы будете открывать, а я постою на шухере...
И я думаю кто кто, а Кабаненко должен быть реалистом, даже если вместо Берка ..будет Бейнбридж