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Все про:корабль (1146) США (14721) Черноморский флот РФ (1107) Кабаненко (1)

 Один эсминец США по ударной ракетной мощи перекрывает весь Черноморский флот России, - адмирал Кабаненко

Американский флот значительно превосходит российский.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН"  об этом заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), адмирал, доверенное лицо кандидата в президенты Игоря Смешко Игорь Кабаненко.

"Только 6-й флот США, который отвечает за Северную Атлантику и Средиземноморье, по своему потенциалу значительно превосходит Черноморский флот РФ. Это факт. Я тоже был на авианосце Nimitz и видел всю мощь… 96 самолетов, в том числе ударных… Это город, действительно. Все есть. Кинотеатр, бассейн, другие возможности для отдыха и несения боевой службы", – сказал он.

По словам Кабаненко, на американском авианосце служит около 1,5 тыс. военнослужащих, и их количество может увеличиваться.

"Огромный потенциал с точки зрения оборонительного и ударного вооружения… Это, конечно, мощная вещь. Я бы даже не сравнивал с авианосцем… Один эсминец [типа] Arleigh Burke, которые, кстати, достаточно часто заходят в Черное море, по своему потенциалу, по ударной ракетной мощи перекрывает весь Черноморский флот РФ", – подчеркнул экс-замначальника Генштаба ВСУ. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3115111
 
   
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Это чмо надо гнать туда где сидит тот кто создал два майдана изза своего ватного мозга и это легитимный федороВИЧ янукеВИЧ лехетимный... любитель страусов и аздавания канфет ***** и медведьеву...
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Чувака надо ещё раз напоить зелёнкой! Вава в голове так быстро не проходит!
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Я люблю свою страну, но ненавижу государство.
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круто. Вас чекають в ЗСУ, поміняйте щось на свій розсуд. Дякую.
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Потому что Вы ассоциируете ненависть к власти к ненавистью к стране, а это абсолютно разные вещи. Возьмите тот же Майдан, точно так же люди ненавидели януковича и его друзив, но почему то это не преподносили как ненависть к Украине.
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А шо за наш флот этот замначальника расскажет
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Не один, а два басейна - один на кораблі, другий в океані.
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Ну, можно только порадоваться за США. А это все потому, что Свинарчуков в США к флоту не подпускают на дальность полета B-52. Подпускали бы - был бы у США 6й флот из катеров класса ручей-пруд.
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Vladimir Putny. Гладковский потопил ПД-50 в Североморске.


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По количеству полученных от армии квартир бесквартирный адмирал без флота Кабаненко легко превосходит любого адмирала в раше! Назад его в нафталин!
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Так один флот США превосходит все флота всех остальных стран вместе взятых, причем очень давно. Это всем известно, а не только одному адмиралу украинского ВМФ. Вообще-то, по логике, он должен говорить об украинском флоте.
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"Это город, действительно. Все есть. Кинотеатр, бассейн, другие возможности для отдыха и несения боевой службы". Просто в Штатах 45 адмиралов и вице-адмиралов на весь их мощнейший на планете флот, а у нас на соответствующих должностях 13. Поэтому кинотеатры и бассейны есть только на их дачах- для кораблей их пока не хватает. Один эсминец США по ударной ракетной мощи перекрывает весь Черноморский флот России, - адмирал Кабаненко - Цензор.НЕТ 597


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"На соответствующих должностях 45". Высшее постоянное звание в американском флоте Rear Admiral Upper Half (Риэр Эдмирал Апр Хэф). Более высокие звания адмиралы имеют только на время, пока они занимают соответствующие должности. Admiral (Эдмирал) всегда во флоте один. Это звание носит Командующий Военно-Морским Флотом США (Chief of Naval Operations). Звание Fleet Admiral (Флиит Эдмирал) является почетным и присваивается только во время войны. Т.е. из 10: 9 почётных и 1 действующий.
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По табличке выходит как раз 45: 10 адмиралов и 35 вице-адмиралов. Куда вы смотрите вообще?
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Внимательно читаем пост, на который вы отвечали:
"Просто в Штатах 45 адмиралов и вице-адмиралов на весь их мощнейший на планете флот"
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контр-адмиралов не считаем?
тогда в Украине не 13, а 5 - 1 адмирал и 4 вице-адмирала
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Внимательно читаем пост, на который вы отвечали:
"Просто в Штатах 45 адмиралов и вице-адмиралов на весь их мощнейший на планете флот"
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я читаю внимательно а у нас на соответствующих должностях 13
но 13 - в Украине вместе с контр-адмиралами
Командувач адмірал
Перший заступник командувача віце-адмірал
Начальник штабу - перший заступник командувача віце-адмірал
Заступник командувача з авіації та протиповітряної оборони - начальник управління авіації та протиповітряної оборони генерал-майор
Заступник командувача з бойової підготовки - начальник управління бойової підготовки
віце-адмірал
Начальник Озброєння контр-адмірал
Начальник Тилу контр-адмірал, генерал-майор
Заступник командувача з берегової оборони - начальник управління військ берегової та територіальної оборони генерал-майор
Начальник Академії Військово-Морських Сил імені П.С.Нахімова віце-адмірал
Перший заступник начальника штабу генерал-майор, контр-адмірал
Начальник оперативного управління - заступник начальника штабу контр-адмірал
Начальник управління особового складу - заступник начальника штабу контр-адмірал
Начальник управління надводних та підводних сил контр-адмірал
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Бригадный генерал соответствует нашему полковнику (на командирской должности) или капитану 1 ранга, то есть минус 110.
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А их captain в navy тогда кому у нас соответствует?
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тоже капитану 1 ранга. Наш полковник у них в двух ступенях - бригадный генерал и колонел.
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Стоимость самого современного эсминцв штатов порядка ярда долларов. В 2019 штаты планируют помочь Украине на 700 лимонов. Может скинемся вместе хоть на один. Пока Один эсминец США по ударной ракетной мощи перекрывает весь Черноморский флот России, - адмирал Кабаненко - Цензор.НЕТ 9105
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Идея очень неплохая! Только надо как-то обоити в этом вопросе парашенок-свинарчуков!
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Обойтить не удастся. Проще шваркнуть томогайкой Один есмінець США з ударної ракетної потужності перекриває весь Чорноморський флот Росії, - адмірал Кабаненко - Цензор.НЕТ 3553
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Я тоже был на авианосце Nimitz и видел всю мощь… 96 самолетов, в том числе ударных… Это город, действительно. Все есть. Кинотеатр, бассейн, другие возможности для отдыха и несения боевой службы", - сказал он.

Протупил петя. Продал кузню. А мог бы выпилить себе бабла на украинский авианосец. Один эсминец США по ударной ракетной мощи перекрывает весь Черноморский флот России, - адмирал Кабаненко - Цензор.НЕТ 7278
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Да, Запад сильней и мощней, но! У этого льва - заячье сердце. И всё это преимущество оказывается пустой декорацией, ибо руководят львом слизняки и ничтожества.
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Какое счастье, что Украиной руководят сплошь как ни Черчилли, так Рейганы с Линкольнами.
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Предотвратить Третью Мировую, придушив агрессора до потери пульса экономически, может (но не захотел. Значит, ТМВ) Запад, но никак не Украина. Перевод стрелок неуместен!
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... И когда у них закончились патроны, начали они писками мериться. (с)
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1xРакета Кинжал или Бастион, и НЕТ Эсминца!
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Спрячь свой "кинжал" в ширинку, застегни ее и не забудь вымыть руки. Падла
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Ракета надувна? З приводом через дві мотузки?
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- Семён Маркович, а шо ви делаете для сохранения чистоты нашего Чёрного моря? - Для сохранения чистоты нашего Чёрного моря мы с моей Розочкой туда ничего не делаем. Один есмінець США з ударної ракетної потужності перекриває весь Чорноморський флот Росії, - адмірал Кабаненко - Цензор.НЕТ 3545
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Уже Щиты-пузыри в Сирии от израильтян и томагавков видели)).
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Зачем эсминец Один есмінець США з ударної ракетної потужності перекриває весь Чорноморський флот Росії, - адмірал Кабаненко - Цензор.НЕТ 4785? Ашота вполне хватит Один есмінець США з ударної ракетної потужності перекриває весь Чорноморський флот Росії, - адмірал Кабаненко - Цензор.НЕТ 5882!

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От тока не надо свистеть! Мощь Российского флота несомненна! Чего стоит только одна беспрецедентная операция флагмана - авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» по потоплению крупнейшего в мире плавучего дока, между прочим, построенного не где-нибудь, а в Швеции. На «Кузнецове» только бровь подняли - и док нырнул. То-то же!
Да здравствуют маслопупы «Кузнецова», самые маслопупистые маслопупы в мире! (Кто ж ещё умеет так дымить?).
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интересно надо ли для полной реализации этой огневой мощи этому эсминцу вообще в Черное море заходить или может лупануть прямо из Эгейского? Или через Турцию стрелять это моветон?
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Это избитые факты, мы с 14 года слышим про мощь флота США и за это время могли США при желании найти повод и продемонстрировать на что способен один эсминец. Но пока только балачки. Эрдоган раньше сцепится с кацапами на море чем НАТО.
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Для чего или ради чего США демонстрировать на что способен один эсминец?
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А для чего США защищать ненавистный всему миру агрессивный израиль?
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Дб?? Они на своей земле и воюют за свою землю. Ничего не напоминает.
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Израиль во всех войнах воевал сам. А ты сидишь и ноешь когда придут и за тебя будут воевать.
А то что твоему миру Израиль ненавистен, так скоро твой мир станет историей ))
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Израиль воевал сам,но только с арабами и при фоновой и стопроцентной поддержке США. . А арабы мягко говоря воевать не научились. При спецопреациях в других странах израильские успехи весьма неоднозначны. Даже в Уганде негры наемники расхерачили хваленный израильский спецназ. Но в вашей армии девочки -офицеры вам точно этого не рассказывают. Поэтому воюйте и дальше, но хамить не надо это не добавляет баллов представителю многострадального народа.
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- Послушайте, у меня есть гениальный план: давайте вместе откроем ювелирный магазин где-нибудь на Пятой авеню.
- Нет, давайте лучше так: вы будете открывать, а я постою на шухере... Один есмінець США з ударної ракетної потужності перекриває весь Чорноморський флот Росії, - адмірал Кабаненко - Цензор.НЕТ 4389
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Шавка гавкає на слона від страху, а не тому, що вона смілива та "крута", а слон навіть не помічає що під ногами хтось тявкає, думає тільки щоб ненароком не наступити на "бідолагу" - десь приблизно так і є між НАТО та рф!
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НЕ без того конечно, но вот не идту у меня из головы слова тертого и мудрого Джемилева, не помню точно когда и где он это сказал, но точно летом 2014го. смысл такой : "США просто ждут пока российский петух поглубже вонзит когти в Украину, чтобы потом спокойно скрутить ему голову"
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Уважаю Кабаненка, но в данном случае вероятно можно поспорить... Эсминец -эсминцем, а флот -флотом, с системами берегового обеспечения.
И я думаю кто кто, а Кабаненко должен быть реалистом, даже если вместо Берка ..будет Бейнбридж
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Он по ракетной мощи сравнил. Так то понятно.
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Врага нельзя не до оценивать. Пока у них песни с ружбайками в голове, нужна осторожность..
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Откуда захочет оттуда и жахнет, просто сокращается время подлёта ракет и соответственно противоракетная оборона идёт лесом.
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Це дiйсно так, американьский есмінець перекриває, але цього мало, Україна повинна мати свої такі есмінцi.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин эсминец США по ударной ракетной мощи перекрывает весь Черноморский флот России, - адмирал Кабаненко
 
 
 
 
 
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