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Все про:Нацполиция (9027) реформы (3255) Князев (305)

 С мая в каждом регионе страны заработает полиция диалога, - Князев

В связи с несколькими избирательными гонками силы полиции сконцентрированы на обеспечении безопасности граждан. Поэтому акцент делается на деятельности полиции превенции, в частности, полиции диалога.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в ходе межведомственного совещания МВД под председательством первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

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Участие в мероприятии приняли руководители областных подразделений полиции, которые отвечают за обеспечение общественной безопасности, и представители Консультативного миссии Европейского союза (КМЕС). Именно европейские партнеры последние несколько лет оказывают помощь Национальной полиции в реформировании подразделения полиции превенции.

Глава ведомства отметил, что в 2018 году подразделения переговорщиков эффективно сработали в нескольких регионах страны.

"Исходя из этого положительного опыта, в марте-апреле мы вводим в каждой области в блоке полиции превенции штатные должности полицейских-переговорщиков. В мае уже должны быть полностью укомплектованы штатные подразделения полиции диалога. За образец берем киевское и одесское подразделения", - отметил Сергей Князев.

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Глава Нацполиции поставил задачу всем руководителям соответствующих подразделений на местах до конца недели проработать и определиться с необходимыми для запуска полиции диалога критериям и требованиям. После этого в указанный период в территориальных подразделениях должны быть назначены руководители подразделений полиции диалога.

"Назначенные руководители подразделений переговорщиков пройдут этап соответствующего обучения. В то же время вы полностью укомплектовываете личный состав и направляете полицейских на обучение", - сказал Сергей Князев.

Напомним, более тысячи полицейских превентивной коммуникации на протяжении 2018 года привлекались к более пяти тысячам массовых мероприятий. Сейчас штатные подразделения созданы в Винницкой, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Львовской областях и городе Киеве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115109
 
   
 Топ комментарии
 
бачив, їх на Майдані-Хрещатику, кругом "національних дружин", бігали, у них там, ще був на спині маленький рюкзачок), це від шефа їхнього, мабуть! С мая в каждом регионе страны заработает полиция диалога, - Князев - Цензор.НЕТ 941
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хоча хфотки) це з серії, пачюєм) кожного, чи ще раніше)))
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ти б краще няньок найняв, а то дітвора в поліції залишилась, хто її охороняти буде?
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бачив, їх на Майдані-Хрещатику, кругом "національних дружин", бігали, у них там, ще був на спині маленький рюкзачок), це від шефа їхнього, мабуть! С мая в каждом регионе страны заработает полиция диалога, - Князев - Цензор.НЕТ 941
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хоча хфотки) це з серії, пачюєм) кожного, чи ще раніше)))
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Так це якщо кожен поліцай по три рази проголосує - то у Петра стане в 3 рази більше голосів. Той танок називається поліцайська карусель.
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Азер с молдаванином на ножах, так шо рукзякян рошену подмахивать не будет.
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С мая в каждом регионе страны заработает полиция диалога, - Князев.

Бідолаха Кисельов не дожив до цього світлого дня...
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Полиция диалога - это как? Типа секс по телефону? С мая в каждом регионе страны заработает полиция диалога, - Князев - Цензор.НЕТ 6231
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Всем полицейским советую посмотреть фильм "Гоморра",как руководство к службе.
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Скоро будет так, что на 1 человека населения по 2 полицейских, вот уж пошли в разнос С мая в каждом регионе страны заработает полиция диалога, - Князев - Цензор.НЕТ 2711
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС мая в каждом регионе страны заработает полиция диалога, - Князев
 
 
 
 
 
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