С мая в каждом регионе страны заработает полиция диалога, - Князев.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в ходе межведомственного совещания МВД под председательством первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

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Участие в мероприятии приняли руководители областных подразделений полиции, которые отвечают за обеспечение общественной безопасности, и представители Консультативного миссии Европейского союза (КМЕС). Именно европейские партнеры последние несколько лет оказывают помощь Национальной полиции в реформировании подразделения полиции превенции.

Глава ведомства отметил, что в 2018 году подразделения переговорщиков эффективно сработали в нескольких регионах страны.

"Исходя из этого положительного опыта, в марте-апреле мы вводим в каждой области в блоке полиции превенции штатные должности полицейских-переговорщиков. В мае уже должны быть полностью укомплектованы штатные подразделения полиции диалога. За образец берем киевское и одесское подразделения", - отметил Сергей Князев.

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Глава Нацполиции поставил задачу всем руководителям соответствующих подразделений на местах до конца недели проработать и определиться с необходимыми для запуска полиции диалога критериям и требованиям. После этого в указанный период в территориальных подразделениях должны быть назначены руководители подразделений полиции диалога.

"Назначенные руководители подразделений переговорщиков пройдут этап соответствующего обучения. В то же время вы полностью укомплектовываете личный состав и направляете полицейских на обучение", - сказал Сергей Князев.

Напомним, более тысячи полицейских превентивной коммуникации на протяжении 2018 года привлекались к более пяти тысячам массовых мероприятий. Сейчас штатные подразделения созданы в Винницкой, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Львовской областях и городе Киеве.

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