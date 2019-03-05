EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Общество
  3200  41
Все про:Укрзализныця (1572) Кравцов Евгений (86)

 В новых вагонах "Укрзализныци" не будет красных ковров

Акционерная компания "Укрзализныця" планирует отказаться от красных ковров на полу в новых вагонах, 40 единиц которых должны поставить в этом году.

Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный директор "Укрзализныци" Евгений Кравцов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Где красные ковры? В прошлом", – написал Кравцов.

По словам топ-менеджера, в этом году перевозчик получит с завода 40 новых вагонов.

"Они будут без привычных разноцветных дорожек и раскритикованного пассажирами линолеума. Вместо них – сплошное шумоизоляционные покрытия для пола", – сообщил Кравцов.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Укрзализныця" в июне запустит поезд Мукачево - Кошице

Гендиректор утверждает, что убрать ковры сразу во всех вагонах невозможно, потому что на это нет средств. При этом первые 10 новых вагонов "Укрзализныця" должна получить уже в марте.

"Там, кстати, есть еще несколько новинок. Производителю мы прописали новые технические условия. Будем ждать обратной связи от пассажиров", – подытожил Кравцов.

Также на Цензор.НЕТ: Экономическая эффективность "Бориспольского экспресса" в 15 раз выше, чем у пригородных перевозок, - "Укрзализныця"

Источник: https://censor.net.ua/n3115107
 
   
 Топ комментарии
 
отказаться на ковров на полу - это конечно ахрененно решительнвая реформа, не каждый даже самый решительный реформатор решится на такой радикальный шаг
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ковры виконували важливу функцію - затримували сміття та пил і все це повітрям не разносилось по вагону а заміталось провідником віником і викидалось. Зараз коврових доріжок немає і шматки сміття і пилу літають по вагону всю дорогу і зібрати їх десь неможливо, бо вони постійно в повітрі. Коврові доріжки потрібно повернути, щоб зменшити рівень пилу в вагоні і покращити зовнішній вигляд. Або повітря в вагоні потрібно чистити від пилу і зволожувати постійно спеціальними пристроями! До речі вологість в вагоні потрібно контролювати взимку, бо повітря дуже сухе.
 показать весь комментарий
 
 
И в андронных коллайдерах.
И в подводных лодках.
 показать весь комментарий
 
Ковровые дорожки анахронизм. питательная среда для бактерий!
 показать весь комментарий
 
 
Хімчистка все вирішує, періодично потрібно робити хімічну чистку не тільки коврів а й інших поверхонь.
 показать весь комментарий
 
Значить пасажири повинні не смітити в вагонах і роззуватися перед входом до вагонів.😜
 показать весь комментарий
 
КАК ВЕСЬ МИР ЖИЛ И ЖИВЕТ БЕЗ ЭТОГО КРАСНОГО НОУ-ХАУ В ВАГОНАХ? ОДНИ ДУРАКИ КРУГОМ, ДА? У нових вагонах "Укрзалізниці" не буде червоних килимів - Цензор.НЕТ 3696
 показать весь комментарий
 
Там прибирають і миють після кожного рейсу!
 показать весь комментарий
 
Та что там ковров,самих вагонов не будет ... В новых вагонах "Укрзализныци" не будет красных ковров - Цензор.НЕТ 3017
 показать весь комментарий
 
 
з килимками все ясно - будуть зельоні.
а шо там з туалетами?
 показать весь комментарий
 
 


Проводники будут выдавать всем пассажирам ночные вазы, входящие в стоимость билета.
 показать весь комментарий
 
 
мужикам - бутылки
леди - та пластиковые стаканчики...пивные...
зато одноразовые...гигиеничные
(дурдом! ... У нових вагонах "Укрзалізниці" не буде червоних килимів - Цензор.НЕТ 5308 )
 показать весь комментарий
 
 
Я вот немного задумался по поводу бутылок и стаканчиков... А ведь нужда можетт быть не только малой. Можно проявить больше креатива - выдавать вместе с ними и кошачьи лотки, с наполнителем, или без, по желанию. Ну и финансовым возможностям. У нових вагонах "Укрзалізниці" не буде червоних килимів - Цензор.НЕТ 4634
 показать весь комментарий
 
 
та щас...
кулек "майка" фирменный ж/д... с опилками - за глаза хватит...
и отрывной талон от билета...
экономить...так экономить..
нет красной дорожки - нет сантехнических... пережитков комуняцкого прошлого...

 показать весь комментарий
 
 
Наверное, это связано с декоммунизацией.
 показать весь комментарий
 
"10 новых вагонов" - лямов 10 распилят, как пить дай. на коврах не попилишь, а вот на покрытии, еще пару лямов. Бизнес, ****.
 показать весь комментарий
 
 
Аби верхні полиці не падали, бо це вже край...
 показать весь комментарий
 
отказаться на ковров на полу - это конечно ахрененно решительнвая реформа, не каждый даже самый решительный реформатор решится на такой радикальный шаг
 показать весь комментарий
 
 
Самая решительная реформа будет, когда откажутся от шторочек с рюшечками...
 показать весь комментарий
 
 
Персидские должны быть,за такую цену билета
 показать весь комментарий
 
 
Вот оно как Михалыч,а я то думал про уютные и чистые туалеты,допотопные угольные титаны,и узкие купе.
 показать весь комментарий
 
 
Господи, оказывается, чтобы убрать ковры из вагонов, тоже нужны средства.
 показать весь комментарий
 
 
А хотя бы рай для нищих и шутов с белыми салфетками останутся?
 показать весь комментарий
 
Это как с анекдота - "В публичном доме решили переставить кровати."
 показать весь комментарий
 
Зрада! Это я как в Маскву поеду без ковровой дорожки?!
 показать весь комментарий
 
Можна подумати, що ці килими зараз там є...
 показать весь комментарий
 
 
Омельяну коврів на відкриття гіперлупу не вистачає?
 показать весь комментарий
 
 
и коврики тоже попятили... и назвали єто реформой и инновациями...
 показать весь комментарий
 
Ну тогда и пылесос не треба куме.
-Так.Але и труп москаля не во шо завернуть У нових вагонах "Укрзалізниці" не буде червоних килимів - Цензор.НЕТ 3781
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоВ новых вагонах "Укрзализныци" не будет красных ковров
 
 
 
 
 
 вверх