 Стартовал медиа-марафон к 5-й годовщине оккупации Донбасса

Как сообщает Цензор.НЕТ, о начале марафона было объявлено в пятую годовщину одного из первых митингов за единую Украину в Донецке. Он был самым многочисленным и последним мирным.

Во время медиа-марафона будет показано 10 документальных видеороликов из цикла "Гражданское сопротивление Донбасса", в которых рассказываются факты развертывания российской оккупации Донбасса и мощного сопротивления этому жителей Донецкой и Луганской областей.

Посмотреть 5 роликов можно здесь.

Также в рамках марафона 13 июня будет представлена полнометражная документальная лента "Мариуполь - украинский форпост", котоорая будет рассказывать о событиях весны и начала лета 2014 года в. Мариуполе. Финальная точка этого фильма - первое успешное освобождение города в истории этой войны 13 июня 2014 года.

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Медиа-марафон пройдет при поддержке Министерство информационной политики Украины и Украинского института национальной памяти.