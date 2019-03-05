EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Общество
  56  1
Все про:оккупация (6746) память (877) Донбасс (18070)

 Стартовал медиа-марафон к 5-й годовщине оккупации Донбасса

Сегодня, 5 марта, начинается медиа-марафон, посвященный пятой годовщине гражданского сопротивления на Донбассе и российской оккупации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о начале марафона было объявлено в пятую годовщину одного из первых митингов за единую Украину в Донецке. Он был самым многочисленным и последним мирным.

Стартовал медиа-марафон к 5-й годовщине оккупации Донбасса 01

Во время медиа-марафона будет показано 10 документальных видеороликов из цикла "Гражданское сопротивление Донбасса", в которых рассказываются факты развертывания российской оккупации Донбасса и мощного сопротивления этому жителей Донецкой и Луганской областей.

Посмотреть 5 роликов можно здесь.

Также в рамках марафона 13 июня будет представлена полнометражная документальная лента "Мариуполь - украинский форпост", котоорая будет рассказывать о событиях весны и начала лета 2014 года в. Мариуполе. Финальная точка этого фильма - первое успешное освобождение города в истории этой войны 13 июня 2014 года.

Читайте также: Российские оккупанты готовятся к активизации боевых действий, - ГУР

Медиа-марафон пройдет при поддержке Министерство информационной политики Украины и Украинского института национальной памяти.

Источник: https://censor.net.ua/n3115105
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пять лет уже ,а как же сказ петра лексеича про две недели ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоСтартовал медиа-марафон к 5-й годовщине оккупации Донбасса
 
 
 
 
 
 вверх