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 Политика Украины, Экономика
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 "Нафтогаз" собирается подать против "Газпрома" еще один иск, - Витренко

В конце апреля "Нафтогаз" собирается против "Газпрома" иск в Стокгольмский арбитраж. Украинская компания хочет привлечь российского газового монополиста к ответственности за нарушение правил конкуренции на европейском рынке.

Об этом исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил на конференции, посвященной будущему украинской газотранспортной системы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы твердо намерены привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение правил конкуренции на европейском рынке, который будем подавать в конце апреля 2019 года. Поэтому в дополнение к борьбе с Газпромом в арбитраже, мы начинаем бороться с Газпромом в самой Европе. Мы будем использовать европейские законы о конкуренции в качестве основы для такого иска", – подчеркнул представитель "Нафтогаза".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Нафтогаз" оштрафовал "Газпром" еще на $200 млн: "Мы заставим "Газпром" выполнять условия арбитража

По его убеждению, если в текущем году будет завершено строительство "Северного потока-2", это повлечет тяжелые политические и экономические последствия для всей Европы.

"Наверное, найдутся в Европе талантливые политики, которые найдут какие-то причины, обвинят Украину в том, что и то не так сделала, в третьем, десятом ... Но, в 2020 году, скорее всего, мы не увидим ни одного транзита, вместо состоится подрыв европейской энергетической безопасности", – отметил Юрий Витренко.

По его словам, единственный рычаг влияния, который еще у Еврокомиссии и Украины – это сказать, что "Северный поток-2" может быть только при условии сохранения украинского транзита. "Продолжать строить" Северный поток-2 ", и говорить, что он поможет сохранить украинский транзит – это то же, что утверждать, что лишить голодного человека пищи является лучшим способом ее накормить", – заявил чиновник.

Также на Цензор.НЕТ: Слушания по взысканию $2,6 млрд с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" завершились в Амстердаме

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

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В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

Источник: https://censor.net.ua/n3115102
 
   
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ага, мама сиротка, допомоги чекає, їсти нічого, з голоду пухне....
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Так сразу и говорите: какой размер премии себе расчитываете?
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кожна наступна премія повинна бути більшою попередниці),
як шо ні то шо-то за премія?! так маленькі) лімончики))))
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ничего.. придет баба Йуля, отзовет иски, ликвидирует "Нафтогаз", и мы снова начнем закупать газ в Рашке..
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Маю надію що бабка гегне в першому турі. "Нафтогаз" собирается подать против "Газпрома" еще один иск, - Витренко - Цензор.НЕТ 6655
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а можно подать иск за нарушение конкуренции даже не того, у кого "ничего не покупаем"?...
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Если только под дурачка закосить... "Нафтогаз" собирается подать против "Газпрома" еще один иск, - Витренко - Цензор.НЕТ 2669
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На выборах победит Порошенко - гарантировано. Скриньте проверяйте.
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Чё там сринить? Не один ты так считаешь! "Нафтогаз" собирается подать против "Газпрома" еще один иск, - Витренко - Цензор.НЕТ 3778
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А ты, Никанор, так босым и останешься. "Нафтогаз" собирается подать против "Газпрома" еще один иск, - Витренко - Цензор.НЕТ 8904
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позови це гуд, але кацапи не захочуть транзитувати) газ через Україну,
чи це і є план?! "Нафтогаз" собирается подать против "Газпрома" еще один иск, - Витренко - Цензор.НЕТ 7653
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Ну, если нафтггаз проиграет, то взыскать судебные издержки и моральнвй ущерб с премированых работников нафтогаза
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Якщо обрать юлю то вона з ****** ще таких договорів на підписує,що коболєв з вітренкою до пенсії будуть премії получать і з газпромом судитимуться. "Нафтогаз" собирается подать против "Газпрома" еще один иск, - Витренко - Цензор.НЕТ 1649
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премию топы Нафтогаза себе уже начислили ?
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Уже авансом начислили и потратили на несколько исков вперед.
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а шо толку від тих позовів??? Тільки прємії собі роздають, а виграш на счьот нє поступіл
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Мама Коболева поиздержалась в Штатах,срочно пару лямов гринов надо отослать.
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И что? Газ для населения станет дешевле? Вы хоть один кацапский рупль за прошлый иск от них получили? Достали уже эти ваши пэрэможные пэрэмоги с рэформами!
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Чем больше иском тем больше премий, тем более в случае проигрыша Кобалев с Витренко ничего не теряют
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нафтогаз" собирается подать против "Газпрома" еще один иск, - Витренко
 
 
 
 
 
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