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 Судебный эксперт-криминалист задержан при получении 5 тысяч взятки на Луганщине, - пресс-центр штаба ООС. ФОТО

5 марта, под процессуальным руководством военной прокуратуры Луганского гарнизона Объединенных сил совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины на "горячем" задержан судебный эксперт Луганского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины гражданин К.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "За составление акта осмотра автомобиля для его дальнейшей перерегистрации задержанный требовал и получил от владельца транспортного средства неправомерную выгоду на общую сумму 5000 гривен. Эксперта задержан в порядке требований ст. 208 УПК Украины. Предмет неправомерной выгоды обнаружено и изъято во время проведения следственных действий.

По результатам следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Следственные действия продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два сотрудника патрульной полиции Киева задержаны за взятку почти в 10 тыс. грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Судебный эксперт-криминалист задержан при получении 5 тысяч взятки на Луганщине, - пресс-центр штаба ООС 01
Судебный эксперт-криминалист задержан при получении 5 тысяч взятки на Луганщине, - пресс-центр штаба ООС 02
Судебный эксперт-криминалист задержан при получении 5 тысяч взятки на Луганщине, - пресс-центр штаба ООС 03

Источник: https://censor.net.ua/n3115101
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
шо ето за взятка? даже на хабар не витягуйє
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Не плутайте "схеми" від хабаря. Це інше документування та інше застосування засобів, ККУ, КПКУ та прокурорських (ОТЗ, ОД, залучення інших структур на перевірки, все по інщому).
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как мона сообщать йєму подозрєнійє на гарячєм??? Нада разобрацца, слєдствійє провєсті
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Так тримати і далі, але поперше потрібно Гладковського з його бандою розстріляти або хочаб відрізати руки, як таким козлам обіцяли
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п'ять кілогривень - це не корупція! Де дєла на сотні лімонів баксів неправомєрной вигоди???
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Вот нравится мне Ваша четкость изложения материала. Коротко. Наглядно. Ясен результат. + профилактика последующих намагань - наглядная!
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Буде яскравим прикладом, як не потрібно робити!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСудебный эксперт-криминалист задержан при получении 5 тысяч взятки на Луганщине, - пресс-центр штаба ООС. ФОТО
 
 
 
 
 
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