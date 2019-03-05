EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Общество
  136  6
Все про:модернизация (123) Чехия (851) Минобразования (1052)

 Чехия предоставляет Украине 1,2 млн евро на модернизацию образовательной системы, - МОН

Украина получит 1 млн 200 тыс евро помощи от правительства Чешской Республики на модернизацию образовательной системы.

Соответствующий Меморандум между МОН Украины и Чешским агентством развития подписали министр образования и науки Лилия Гриневич и Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Украине Радек Матула, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил 10 млн грн на достройку нового корпуса Нацуниверситета "Острожская академия", - Минобразования

Средства будут предоставляться равными частями - по 400 тыс евро - в течение 3 лет (2019-2021) и распределяться между тремя основным направлениям:

  • Техническая поддержка органам власти Украины в реформе образовательной системы.
  • Межуниверситетское сотрудничество.
  • Помощь учебным заведениям, где есть внутренне перемещенных студенты и преподаватели.

Часть этих компонентов будет продолжением помощи, которую правительство Чехии предоставило Украине в 2015-2018 годах. Ее общий бюджет составил 1,5 млн евро. Сотрудничество было направлено на повышение институциональной способности в сфере образования и оказания технической помощи перемещенным учебным заведениям и объектам образовательной инфраструктуры.

Также читайте: В школьную программу по истории Украины для 11 классов включили изучение создания ПЦУ и получения Томоса, - Минобразования

Источник: https://censor.net.ua/n3115100
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Естафета з Укроборонпрому переходить до Міносвіти.... цікаво, чий талановитий синок проявить себе в цій сфері?
 показать весь комментарий
 
 
Родителям приготовится к повышению школьных взносов
 показать весь комментарий
 
 
Что они собираются на эти деньги модернизировать? Крыльцо в министерстве покрасить?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоЧехия предоставляет Украине 1,2 млн евро на модернизацию образовательной системы, - МОН
 
 
 
 
 
 вверх