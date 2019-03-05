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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Кабмин (10864) посол (1257) США (14721) Укроборонпром (578) Йованович (142)

 Правительство должно провести аудит "Укроборонпрома" и максимально рассекретить гособоронзаказ, - посол США Йованович

Посол США Посол США в Украине Мари Йованович настаивает на том, что правительство Украины должно провести аудит предприятий госконцерна "Укроборонпром" и провести расследование фактов коррупции.

Об этом дипломат заявила во время информационного марафона "Диалоги во времени", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Правительство Украины должно провести аудит "Укроборонпрома" и рассекретить гособоронзаказ до максимально возможного предела. Это будет способствовать прозрачности и борьбе с коррупцией в оборонном секторе и сделает эту систему более прозрачной. Таким образом, и лекарства, и оружие будут прозрачно попадать в руки украинских бойцов", – сказала Йованович.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сотрудничавший с НАБУ Шевченко обвинил военного прокурора Матиоса в сливе дела Гладковского журналисту Бигусу

По словам посла, это поможет в борьбе с коррупцией в секторе нацбезопасности.

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и экс заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Также на Цензор.НЕТ: Мы не можем предоставить информацию о ценах на конкретные приборы: она конфиденциальная, - "Укроборонпром" о расследовании хищений в оборонке. ФОТО

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

Источник: https://censor.net.ua/n3115095
 
   
 Топ комментарии
 
Це буде зроблено, але вже при другому Президенті України й при другому уряді.. Не по петі виявилася шапка..
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Да вы что?! Рассекретить?! Это хуже, чем руки отрубить!
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Це буде зроблено, але вже при другому Президенті України й при другому уряді.. Не по петі виявилася шапка..
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Правительство должно провести аудит "Укроборонпрома" и максимально рассекретить гособоронзаказ, - посол США Йованович - Цензор.НЕТ 238Новый анекдот:
Гройсман должен провести аудит у Свинарчука.

Или же правая рука должна провести аудит левой.
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И что теперь? "Геть від США! Йдемо своїм щляхом!!!"?
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Да вы что?! Рассекретить?! Это хуже, чем руки отрубить!
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в наших теперешних реалиях скорей посадаят посла США чем свинорылою семейку Правительство должно провести аудит "Укроборонпрома" и максимально рассекретить гособоронзаказ, - посол США Йованович - Цензор.НЕТ 4801
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За мародёрство во все времена руками не ограничивались.

А если половину военного бюджета растащили да еще во время войны ...
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В условиях войны максимально рассекретить госзаказ?????? ........ Правительство должно провести аудит "Укроборонпрома" и максимально рассекретить гособоронзаказ, - посол США Йованович - Цензор.НЕТ 4373
А знаете, что страшнее атомной войны. нет не бибизяна с гранатой, а ...... баба с дурной инициативой.
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А почему нет? Да покупать у рашистов запчасти, приборы - это нормально...
Путлер знает о нас не меньше, чем Порох, Семочко подтвердит.😛
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та у нее в гостях все квартирооптимисты ошиваются Правительство должно провести аудит "Укроборонпрома" и максимально рассекретить гособоронзаказ, - посол США Йованович - Цензор.НЕТ 8370
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Рассекретить,это не значит пригласить туда вас с родственниками,не для вас писано.

Депутаты имеют право знать как и куда расходуются деньги при таких обвинениях,но для этого они должны иметь допуск,потому что может быть и засекречено.Да и контролирующие органы могут не иметь допуск.
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Они сами у себя напроверяют. Только дай! Наивняк американский. Ему кажется, что в Украине есть хоть что-то независимое от барыги-президента....
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Если это выполнят, то офигеют все..судя по всему, Украина самодостаточное государство, а вот из-за воровства, круговой поруки и коррупции, народу приходиться выживать (основной массе населения)
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У вас первая часть,полностью не соответствует второй.
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Вы нам не указ,дэньги давай,давай дэньги.
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Это кто там учит Велику Україну, як треба жити?
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Наивная женщина! Да если провести аудит, то можно ненароком и на себя любимых выйти.
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Праклятие пиндосы падривают выпалнение аборонного заказа .ДОКОЛЕ Правительство должно провести аудит "Укроборонпрома" и максимально рассекретить гособоронзаказ, - посол США Йованович - Цензор.НЕТ 3110
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Олексій Гетьман
1 ч. ·

Про крайню серію серіалу "Бігус-розслідування", там де про літаки та висотоміри.
Хто не знає про що у той серії було, то скорочено

в Україну на ремонт з Казахстану прибули літаки. Щось на кшталт того, як автомобіль пригнати на СТО. Не усі запчастини на авіазаводі були в наявності, тому керівництво заводу замовило відсутні запчастини у якихось підприємців. Підприємці запчастини поставили на завод, завод відремонтував літаки, виставив рахунок Казахстану, казахи сплатили гроші, літаки улетіли. Всьо.

Ну і що тут кримінального запитаєте ви? Правильно, - нічого. Тоді про що ж ця серія "Бігус-розслідування"?
А вона про те, - в яких стосунках зазначенні підприємці з, умовно, керівництвом СТО, де, як та за скільки підприємці купили ті запчастини, на скільки "накрутили" ціну і так далі.
Ну, і звичайно, не зрозуміло правда яким боком, але у всьому винен Порошенко.
Дурня, правда? Але є "пипл" якій, нажаль, усе це "хаваєт".

Тому давай пройдемось швиденько по цьому ланцюжку. Для ще більшого спрощення, зробимо це в зворотньому напрямку.
За все (ремонт, запчастини, робота) сплатили КАЗАХИ. На цьому вже можна ставити крапку. Бо з бюджета України гроші ж не виходили, а якраз навпаки. Але ми прискіпливі.
Тому йдемо далі.
Скажіть, комусь не байдуже що це були за хлопці-підприємці, з ким вони ходять до сауни, де та за скільки вони купили запчастини, скільки "накрутили", etc? Бо, ще раз: ЗА ВСЬО СПЛАТИЛИ КАЗАХИ.

Ну і де тут крадіжка державних грошей? Де кримінал?!!!
Давайте наприклад.
Хтось з нас виростив свиню та продав її не в Україні за 300 дол. США, а примудрився продати, наприклад, казахам за 3000 дол. США. Це що, злочин?! Чомусь мені здавалось, що за такій успішний бізнес треба давати грамоту "Ударник капіталістичної праці". Хоча... У люмпенів на це може бути всій, особистий, ****, погляд.

Тобто, в сухому залишку маємо: державні гроші в цьому випадку ніхто не крав. Бо, ви ж пам'ятаєте, за все заплатили казахи (замовники). Хто, як та скільки на цьому заробив - хай цим займаєтеся податкова. В смислі - чи сплачено з прибутку податок. Ну так?
Ледь не забув. А до чого тут Порошенко?

Думаю, що Бігус його сюди "прикрутив" тому що в іншому випадку грошей би Бігусу ніхто не дав. А так, - начебто шкандаль вийшов. Хоча, як ми вже зрозуміли, вийшов лише "пшик".
Не хочу переходити на особистості. Тобто на Бігуса.
Тому що бігус - це з кулінарії.
Це така свинина. З "капустою".
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Давайте так, если считать что бигус указал полную прааду то ребятки приписали 300000уе, теперь вопрос при одной и той же цене на ремонт (сумма за ремонт озвучена в договоре изначально при подписании), у кого осталась бы разница в эти 300 тысяч, в бюджет какой страны они бы пошли и сколько техники за эти деньги потом можно отремонтировать техники для ВСУ. А вы сейчас обеояете воров и мародеров
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договор официальный,деньги пошли в прибыль предприятия.пусть набу и определяет,уплачены ли налоги со всей суммы...
ты пропустил главный вопрос-причем здесь порох? Правительство должно провести аудит "Укроборонпрома" и максимально рассекретить гособоронзаказ, - посол США Йованович - Цензор.НЕТ 2777
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Если всё так красиво,то почему дело-то не закрыто Правительство должно провести аудит "Укроборонпрома" и максимально рассекретить гособоронзаказ, - посол США Йованович - Цензор.НЕТ 5679
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как же его закрывать,если набу только возбудилось? Уряд має провести аудит "Укроборонпрому" і максимально розсекретити держоборонзамовлення, - посол США Йованович - Цензор.НЕТ 1249пусть работают...може хоть одного арестуют и по решению суда посадят.а то три года вхолостую
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Вот! Налоги заплатят с прибыли, 800тыщ минус затраты на ремонт минус цены на запчасти минус деньги посредникам, тоесть у оборонпрома прибыль записана 100тыщ допустим, то с них заплатят налоги, а не с 400тысяч, вот вам и убыток бюджета, плюс убыток предприятия, за эти деньги они могли модернищировать производство, выплатить зарплаты ,(задолженность у них огромная) но за эти деньги сыночек свинарчука поехал отдвзать на острова, кстати, наикаком основании он получил дирломатический статус иностранного госуларства в Украине? Купил?
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это где такой ыканомике обучают?твой бухгалтер повесился бы
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Очень интересна ваша ыканомика в данном случае, как повлияет сумма налогов при завышении производственных расходов на 300 тысяч уе?
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Выглядело бы логично, если не учесть небольшой ньюанс. Цена, которую выставили казахам - она рыночная. То есть , им все равно было выгодно заказывать в Украине, а не в РФ этот ремонт. А это значит, что в пределах рыночной цены, Укроборонпром мог заработать больше денег, заплатить больше налогов, если бы эти приборы обошлись ему в несколько раз дешевле. Могли ли они обойтись дешевле ? Могли бы, если бы у этих мажоров не было монополии на поставку, учитывая возможности их "крыши". То есть минимум была допущена ситуация, когда государство вынуждено закупать у каких-то "бизнесменов"-монополистов комплектующие во много раз дороже отпускной цены, с учетом всех транспортных расходов и рисков. Но самое главное - эти же ребята перепродавали Укроборонпрому его же детали. С этим тоже нет проблем у автора опуса ?
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Не относитесь к цыфрам в расследовании с полным доверием, цена АН 26 на рынке 500 тыщ долларов целого, смысл платить 550 тысяч за ремонт? В расследовании часть придумали, цены явно не за высотомеры одни, там еще оборудование плюс это ремонт не одного самолета
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ця Йованович, вона шо вчора в Україну прибула?!
як петрові посіпаки) жити па новому будуть ? на одну зарплату 28тон)гривень))) Правительство должно провести аудит "Укроборонпрома" и максимально рассекретить гособоронзаказ, - посол США Йованович - Цензор.НЕТ 9564
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Скоро у панамских патриотов будет новая мулька:Трамп нападет.Америка страна агрессор.
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шо будет скоро-увидим 31 марта. Правительство должно провести аудит "Укроборонпрома" и максимально рассекретить гособоронзаказ, - посол США Йованович - Цензор.НЕТ 9781и шота мне подсказывает,что зраде это точно не понравится...иначе какая же тогда зрада?
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А шо будет?Будут выборы ,не первые не последние .Или опять в один тур ?
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максимка кацапырловский хорош давить на кнопку спам.а то мамка ноут заберет Правительство должно провести аудит "Укроборонпрома" и максимально рассекретить гособоронзаказ, - посол США Йованович - Цензор.НЕТ 8300
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Ты кому пишешь поц соевый ?Потерял ориентацию в пространстве?
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то шо нечаеянно тебе оправил-удалил...не встревай,не твое это.ватник Уряд має провести аудит "Укроборонпрому" і максимально розсекретити держоборонзамовлення, - посол США Йованович - Цензор.НЕТ 3664
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Очень вероятно. У Пэдры может вот такая мутня случится как у Мадуры !
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Ну там пока все относительно мирно.А как будет у нас ,вот в чем вопрос .
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С дипломатического -петя доказывай что ты не вор мы статью о незаконном обогощении не
отменяли-
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везде есть презумция невиновности,ну,кроме раиськи,кндр и пары бантустанов.доказывание лежит на плечах обвиняющего
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Американцам это расскажи. Уряд має провести аудит "Укроборонпрому" і максимально розсекретити держоборонзамовлення, - посол США Йованович - Цензор.НЕТ 2858
Какая может быть "презумция невиновности",если твои расходы превышают доходы.
А если твои расходы превышают доходы,значит с них не уплачен налог.

А если с них не уплачен налог,то ....... .
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Эта соя не знает, что в Европе презумция эта сужается, когда дело касаеться чиновников.
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может удивлю...но хорошо работающее капиталистическое предприятие как раз и создается для того,что бы получать прибыль (то есть доходы должны превышать расходы) Уряд має провести аудит "Укроборонпрому" і максимально розсекретити держоборонзамовлення, - посол США Йованович - Цензор.НЕТ 6925.ведь речь в "расследовании" об укроборонпроме ?
это тебе не ватный принцип отнять и поделить
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если на таможне страны, в которой высотомеры были куплены, в таможенной декларации указана стоимость 90 тыщ баксов за штуку, а уже на входе, на украинской таможне цена этого же высотомера указана как 540 тыщ тех же баксов, да еще и все 540 тыщ были реально отправлены "продавцу", то пардон, это максималкой попахивает.
У нормальных людей ессно, у наших барыг, как сказал Луценко, контрабанда это вполне допустимо, а за незаконное обогащение вообще расследовать н е будем
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Ща, абаждите!!! Свинарчуки и Плешинские наберут в аудиторы своих уродственников, вот тогда пожалуйста!!!
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Та они боятся только слова "аудит", а если его еще и провести.
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Во загнула! Может, ещё и суммы сворованного обнародовать?!
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Не...рассекретить - на такую жертву ПеПа пойти не может.
Максимум - создаст "комиссию по рассекречиванию" из приближенных лиц, которая будет замыливать глаза западу и продолжать болтать про реформы.
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Эта комиссия будет пугать ЕС, что Путлер нападёт.
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Хрю-правительство? Правительство должно провести аудит "Укроборонпрома" и максимально рассекретить гособоронзаказ, - посол США Йованович - Цензор.НЕТ 3335 Правительство должно провести аудит "Укроборонпрома" и максимально рассекретить гособоронзаказ, - посол США Йованович - Цензор.НЕТ 3335 Правительство должно провести аудит "Укроборонпрома" и максимально рассекретить гособоронзаказ, - посол США Йованович - Цензор.НЕТ 3335 Да они за 5 лет (!!!) НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ!
Наивная женщина!
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ребенок,поменьше эмоций...побольше сухих фактов Правительство должно провести аудит "Укроборонпрома" и максимально рассекретить гособоронзаказ, - посол США Йованович - Цензор.НЕТ 9083
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Там же столько Поросячих махинаций вскроется...
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Йованович-агент Кремля, сорвать с неё шапку и по мордяци её!
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Арабские шейхи поняли что не тем бизнесом занимаются, когда узнали что Свинарчуки под крышей Порошенко гоняли детали для военных самолётов из рашки через Арабские эмираты в Украину с профитом 1000%

Правительство должно провести аудит "Укроборонпрома" и максимально рассекретить гособоронзаказ, - посол США Йованович - Цензор.НЕТ 8179
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Всё верно пусть проводит аудит, и сразу шоб дважды не ходить проведите аудит соответствия задекларированных доходов Тимошенко к её расходам, ато у нас тут официально зубажилая завелась, думаю там аудит тоже не лишним будет. Ато я уже слишком взрослый что бы поверить что можно так жить на одну ЗП депутата. Всех - так всех!
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Он не виноват, это пеця в его голове приказал отписать.
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Рассекретить что бы страна агрессор тоже узнала.
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Если это рассекретить, то сразу все увидят, что военная верхушка - это сборище пузатых синеносых красноглазых барыг, тоскующих по совку
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"Правительство Украины должно провести аудит "Укроборонпрома"

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А вот тут полное непонимание ситуации в Украине.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство должно провести аудит "Укроборонпрома" и максимально рассекретить гособоронзаказ, - посол США Йованович
 
 
 
 
 
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