 Правительство должно провести аудит "Укроборонпрома" и максимально рассекретить гособоронзаказ, - посол США Йованович

Об этом дипломат заявила во время информационного марафона "Диалоги во времени", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Правительство Украины должно провести аудит "Укроборонпрома" и рассекретить гособоронзаказ до максимально возможного предела. Это будет способствовать прозрачности и борьбе с коррупцией в оборонном секторе и сделает эту систему более прозрачной. Таким образом, и лекарства, и оружие будут прозрачно попадать в руки украинских бойцов", – сказала Йованович.
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По словам посла, это поможет в борьбе с коррупцией в секторе нацбезопасности.
Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и экс заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
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Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.
Гройсман должен провести аудит у Свинарчука.
Или же правая рука должна провести аудит левой.
А если половину военного бюджета растащили да еще во время войны ...
А знаете, что страшнее атомной войны. нет не бибизяна с гранатой, а ...... баба с дурной инициативой.
Путлер знает о нас не меньше, чем Порох, Семочко подтвердит.😛
Депутаты имеют право знать как и куда расходуются деньги при таких обвинениях,но для этого они должны иметь допуск,потому что может быть и засекречено.Да и контролирующие органы могут не иметь допуск.
1 ч. ·
Про крайню серію серіалу "Бігус-розслідування", там де про літаки та висотоміри.
Хто не знає про що у той серії було, то скорочено
в Україну на ремонт з Казахстану прибули літаки. Щось на кшталт того, як автомобіль пригнати на СТО. Не усі запчастини на авіазаводі були в наявності, тому керівництво заводу замовило відсутні запчастини у якихось підприємців. Підприємці запчастини поставили на завод, завод відремонтував літаки, виставив рахунок Казахстану, казахи сплатили гроші, літаки улетіли. Всьо.
Ну і що тут кримінального запитаєте ви? Правильно, - нічого. Тоді про що ж ця серія "Бігус-розслідування"?
А вона про те, - в яких стосунках зазначенні підприємці з, умовно, керівництвом СТО, де, як та за скільки підприємці купили ті запчастини, на скільки "накрутили" ціну і так далі.
Ну, і звичайно, не зрозуміло правда яким боком, але у всьому винен Порошенко.
Дурня, правда? Але є "пипл" якій, нажаль, усе це "хаваєт".
Тому давай пройдемось швиденько по цьому ланцюжку. Для ще більшого спрощення, зробимо це в зворотньому напрямку.
За все (ремонт, запчастини, робота) сплатили КАЗАХИ. На цьому вже можна ставити крапку. Бо з бюджета України гроші ж не виходили, а якраз навпаки. Але ми прискіпливі.
Тому йдемо далі.
Скажіть, комусь не байдуже що це були за хлопці-підприємці, з ким вони ходять до сауни, де та за скільки вони купили запчастини, скільки "накрутили", etc? Бо, ще раз: ЗА ВСЬО СПЛАТИЛИ КАЗАХИ.
Ну і де тут крадіжка державних грошей? Де кримінал?!!!
Давайте наприклад.
Хтось з нас виростив свиню та продав її не в Україні за 300 дол. США, а примудрився продати, наприклад, казахам за 3000 дол. США. Це що, злочин?! Чомусь мені здавалось, що за такій успішний бізнес треба давати грамоту "Ударник капіталістичної праці". Хоча... У люмпенів на це може бути всій, особистий, ****, погляд.
Тобто, в сухому залишку маємо: державні гроші в цьому випадку ніхто не крав. Бо, ви ж пам'ятаєте, за все заплатили казахи (замовники). Хто, як та скільки на цьому заробив - хай цим займаєтеся податкова. В смислі - чи сплачено з прибутку податок. Ну так?
Ледь не забув. А до чого тут Порошенко?
Думаю, що Бігус його сюди "прикрутив" тому що в іншому випадку грошей би Бігусу ніхто не дав. А так, - начебто шкандаль вийшов. Хоча, як ми вже зрозуміли, вийшов лише "пшик".
Не хочу переходити на особистості. Тобто на Бігуса.
Тому що бігус - це з кулінарії.
Це така свинина. З "капустою".
ты пропустил главный вопрос-причем здесь порох?
як петрові посіпаки) жити па новому будуть ? на одну зарплату 28тон)гривень)))
отменяли-
Какая может быть "презумция невиновности",если твои расходы превышают доходы.
А если твои расходы превышают доходы,значит с них не уплачен налог.
А если с них не уплачен налог,то ....... .
это тебе не ватный принцип отнять и поделить
У нормальных людей ессно, у наших барыг, как сказал Луценко, контрабанда это вполне допустимо, а за незаконное обогащение вообще расследовать н е будем
Максимум - создаст "комиссию по рассекречиванию" из приближенных лиц, которая будет замыливать глаза западу и продолжать болтать про реформы.
Наивная женщина!
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
А вот тут полное непонимание ситуации в Украине.