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 В ГПУ подтвердили, что убитый Киселев не имеет никакого отношения к делу "бриллиантовых прокуроров"

Убитый владелец ювелирного завода Сергей Киселев не был ни свидетелем, ни заявителем, ни потерпевшим в производстве.

"Убитый гражданин Киселев не имел процессуального статуса в уголовном производстве, которое расследовала Генпрокуратура", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение спикера ГПУ Андрея Лысенко, опубликованное в Facebook.

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Он отмечает, что убитый не был ни свидетелем, ни заявителем, ни потерпевшим в производстве. Лысенко напомнил, что дело уже слушается несколько лет в суде, а на скамье подсудимых находятся бывшие прокуроры Корниец и Шапакина, которых задержали по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах.

"Соответственно, заявление о якобы убийстве главного свидетеля по делу "бриллиантовых прокуроров - неправда", - подчеркнул Лысенко.

В ГПУ подтвердили, что убитый Киселев не имеет никакого отношения к делу бриллиантовых прокуроров 01

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Напомним, 5 марта в Киеве убили владельца ювелирного завода Сергея Киселева. По словам экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе, убитый был главным свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров".

Источник: https://censor.net.ua/n3115094
 
 
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Дійсно - тепер, після смерті, вже немає ніякого відношення..
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Да они за украденные бриллианты , золото и деньги что угодно подтвердят. Ларч конечно пал низко, когда пошел к ним работать штатным брехуном.
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Убитый владелец ювелирного завода Сергей Киселев не был ни свидетелем, ни заявителем, ни потерпевшим в производстве.

Правильно! Ведь его уже убили. И вообще скоро скажут, что это самоубийство от внезапно вспыхнувшей неприязни к самому себе.
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ГПУ это филиал программы, В гостях у Сказки .... В ГПУ подтвердили, что убитый Киселев не имеет никакого отношения к делу "бриллиантовых прокуроров" - Цензор.НЕТ 1731
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ГПУ подтвердили, что убитый Киселев не имеет никакого отношения к делу "бриллиантовых прокуроров"
 
 
 
 
 
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