 Дело Мартыненко: суд закончил изучать доказательства

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на САП.

"В судебном заседании прокурором объявлены аналитические материалы, касающиеся движения денежных средств между Чешской компанией "Шкода Джиес" и Панамским оффшором БРАДКРЕСТ, откуда средства в свою очередь перечислялись на счета компаний, подконтрольных членам преступной организации. Также исследованы документы, касающиеся влияния экс-нардепа на кадровые назначения судей и на закрытие уголовных производств, в которых фигурировал банк, совладельцем которого был последний", – говорится в сообщении на странице САП в Facebook.

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Следующее заседание по делу Мартыненко состоится 9 марта в 12 часов. На нем суд собирается рассмотреть заявление руководителя САП Назара Холодницкого о том, чтобы пересмотреть решение суда об отстранении прокурора САП Андрея Петрова. Также суд планирует перейти к исследованию доказательств, касающихся завладения средствами ГП "ВостГОК".

Как сообщалось, 22 мая 2018 года САП направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Н.Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом". Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации)".

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Так, Н.Мартыненко и В.Василькову инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS, заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму EUR6,4 млн.

Кроме того, Н.Мартыненко, С.Перелома, Р.Журило, А.Сорокин и В.Богданец обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

20 апреля 2017 года НАБУ и САП задержали Мартыненко по подозрению по делу о растрате средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн.

22 апреля 2017 суд отпустил его на поруки пятнадцати депутатов парламента, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра образования Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры.

НАБУ подозревает Мартыненко в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса.

В январе 2018-го суд отказался продлевать возложенные на бывшего народного депутата Николая Мартыненко обязательства.