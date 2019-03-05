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 Синод ПЦУ призвал украинцев сделать осознанный выбор президента Украины - "честно и по совести"

Священный Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) призывает избирателей изучить программы кандидатов на пост президента Украинского государства и сделать осознанный выбор.

"Дорогие избиратели! Мы призываем вас использовать время, которое осталось до дня голосования, для ознакомления с кандидатами и их программами, чтобы в день голосования, 31 марта, помолившись, прийти на избирательные участки и сделать ответственный, осознанный выбор", - говорится в обращении Священного Синода ПЦУ к украинцам по поводу выборов президента страны, обнародованном на сайте Церкви, передает Цензор.НЕТ.

В ПЦУ напомнили, что Украина более пяти лет вынуждена обороняться от широкомасштабной агрессии Российской Федерации. "В условиях навязанной агрессором нашему народу войны во время голосования следует особенно учитывать, что президент является верховным главнокомандующим. Поэтому от нашего выбора зависит приближение победы над агрессором и достижение не капитуляции перед врагом, к которой, говоря о мире, фактически призывает часть политиков, а настоящего справедливого мира", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, Синод обращает внимание на моральную составляющую выборов. В частности, призывает избирателей не продавать свой голос "ни за деньги или другие материальные ценности, ни за сладкие обещания", а сделать свой выбор "честно и по совести, руководствуясь здравым смыслом и собственными мировоззренческими убеждениями".

"Наша общая задача - сохранить государственность, независимость и единство Украины. Поэтому оценивайте кандидатов не по обещаниям, а по плодам их дел, по способности справиться с поставленными перед главой государства задачами. От голоса каждого, от решения избирателей в день голосования действительно зависит, каким будет наше общее будущее", - подытожил Священный Синод ПЦУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Православная Церковь Украины собралась на Синод в Доме митрополита в Софии Киевской. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3115091
 
   
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Звичайно, що ви все знаєте. ПЦУ звернулася до своїх вірян, щоб вони свідомо обирали президента.
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Програми пшик, ніщо. Реальні справи всьо.
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пеця чесно і по совісті?...сране сракославіє
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Давайте кожен з нас в кабінці для голосування згадаємо результат виконання петьою його передвиборчої програми "Жити по-новому!"..
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Я читал.... Синод ПЦУ призвал украинцев сделать осознанный выбор президента Украины - "честно и по совести" - Цензор.НЕТ 5330 и когда дошел до "кабинки"... Синод ПЦУ призвал украинцев сделать осознанный выбор президента Украины - "честно и по совести" - Цензор.НЕТ 5330
думал, шо дальше будет - "помолимся".... Синод ПЦУ призвал украинцев сделать осознанный выбор президента Украины - "честно и по совести" - Цензор.НЕТ 5330
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хорошо сказали.... ....но больше ни слова!
пусть будет и честно и осознанно! ради детей и страны
аминь
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ПЦУ не будет заниматься агитацией, ага, я почти поверил.
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По тексту сразу понятно за кого этот Синод агитирует, и они за сою продались.
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Ты на самом деле такой тупой, или притворяешься.
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Ринат Амедов - ты баран по сути ответь....

Был к тебе вопрос....
В какой части текста Синод агитирует или продался за сою...?
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Шо это было?
Бог за порошенко?
Ну, тогда все.
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Шоб голосовать честно и по совести надо иметь честных и совестных кандидатов, а не шоблу бандюков. Это очередной горе выбор для Украины - выбери меньшую кучку.
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А кто не по совести(не за П), попадет в ад.
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Как скажите,значит голосовать за подонка чьи кореша разворовывают оборонный бюджет не будем,последние сомнения вы развеяли.
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мда..будто повеяло с мокшанских болот..
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"следует особенно учитывать, что президент является верховным главнокомандующим" и далее по тексту..
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Ну и какого такого, если у нас церковь отделена от государства и не должна совать свой нос в политику? Батюшки, окститесь..Правьте службы, крестите, исповедуйте..это ваше святое дело
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Це ти будеш розповідати в РПЦ Гюндяєва.
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Не тільки ти. Вся кремлівська банда атеїсти але шкваритись будеде разом зі звичайними грішниками!
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Зю такое обращение не понравится....
Зю любит извинятся, говорить о мире и становится на колени... Синод ПЦУ призвал украинцев сделать осознанный выбор президента Украины - "честно и по совести" - Цензор.НЕТ 4170
Ну и бойкам и всяким мураевым тоже....

Поэтому от нашего выбора зависит приближение победы над агрессором и достижение не капитуляции перед врагом, к которой, говоря о мире, фактически призывает часть политиков, а настоящего справедливого мира",Источник: https://censor.net.ua/n3115091
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даже церковь понимает, что только ПОРОШЕНКО сможет сделать Украину процветающей европейской страной!! кто не с нами- тот подстилка *****!!!
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А можно ли помолиться после выборов? Кргда Господь на небесах слезы будет утирать свои божественные по поводу того, чего у нас насмотрелся и наслушался.
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Ну бывшие рыгионалы и кацапы уже определились. У них как у *****, лишь бы не Порошенко, а то его второй срок параша не переживет.
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Плохая реклама, Богу все равно, кто будет президентом и в какой стране.
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В Біблії написано - НЕ КРАДИ!.. А він - ВОР!!.. Хиба Бог буде за такого фарисея?
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Реальная программа только у одного кандидата, остальные бла-бла-бла, про экономику, качество жизни народа,про то, как будем прекращать войну ни слова.
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Я за Порошенко. Потому что все остальные ещё хуже.Нормальных нет, все плохие но Петя щас наименьшее зло. А после того как стало ясно что Юля Зеленский и Беня это одна банда тем более за Петю. Просто посмотрите на тех людей которые тут всегда топили за Юлю, они же все топят и за клоуна. Очень странно что люляботы не видят конкурента в клоуне, а вот Петя у них конкурент и враг. А чего ж клоун вам не конкурент?? У него ж рейтинг даже выше Пети судя по опросам, но нет же, клоун у вас свой человек. Думаю идея Бени была что бы во второй тур вышли и Люля и клоун, вот тут был бы Джек пот для Бени - кого бы не выбрали это будет его карманная обезьянка. Но что то пошло не так.. и бабка скатилась на третье место...Отсюда и все эти фейки с воровством в армии от купленых журналистов, и сказки про вклады СССР.... потому что у Бени уже нет уверенности в полной победе его бандюков.
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Хорошо, что бога нет и слова этих лицемеров не имеют значения.
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Хрущев стучал ботинком по трибуне ООН.
Кандидат в президенты намеревается стучать тем же чем стучал по клавишам рояля.
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Я задоволений тим, як паляться зрадоботи🤗
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Радость твоя закончится в конце марта, осталось недолго ждать.
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Особенно умиляет, что синод призывает идти на выборы, предварительно помолившись перед этим, и судя по всему за верховного томосоносца. Это можно понимать так, что иначе выборы не состоятся, или будут признаны недействительными.
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петя и это скопировал у хыла - держать ручной синод.
Вот такую будку себе выстроил!
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Самый совестливый кандидат - это без сомнения мальдивский главнокомандующий. Это вне конкуренции. Предатель украинского народа.
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