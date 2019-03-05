 Враг бил по позициям ВСУ в районе Лебединского, Водяного, Широкино, Песков, Авдеевки и Крымского, двое бойцов ранены, - пресс-центр ООС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм (в районе Лебединского, Водяного, Широкино) и минометов калибра 120 мм (вблизи Лебединского, Широкино), дважды - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов (в районе Песков) и стрелкового оружия (вблизи Авдеевки и Песков).
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в районе села Крымское из минометов калибра 82 мм.
"В результате обстрелов двое наших защитников получили ранения. На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - констатируют в пресс-центре.
Напомним, 4 марта враг выпустил по позициям ВСУ более 100 снарядов и мин, погиб один украинский воин, уничтожены четверо террористов.
"жарко" у вас там, хлопчики... не по-весеннему... жарко
пораненним соколам найскорішого одужання і невеликих шрамів
тихої вам ночки, синочки!
Желательно градами и артиллерией.
Есть даже PR100 Ronde&Schwarz!!! и это в поле! Видимо вероятно надо больше Мандатов с Искры. Разумеется РЭБ не должна мешать контрбатарейным радарам при одновременной работе.