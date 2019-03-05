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 Враг бил по позициям ВСУ в районе Лебединского, Водяного, Широкино, Песков, Авдеевки и Крымского, двое бойцов ранены, - пресс-центр ООС

С начала суток до шести часов вечера 5 марта противник семь раз открывал огонь по позициям наших войск, при этом шесть раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм (в районе Лебединского, Водяного, Широкино) и минометов калибра 120 мм (вблизи Лебединского, Широкино), дважды - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов (в районе Песков) и стрелкового оружия (вблизи Авдеевки и Песков).

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в районе села Крымское из минометов калибра 82 мм.

"В результате обстрелов двое наших защитников получили ранения. На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - констатируют в пресс-центре.

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Враг бил по позициям ВСУ в районе Лебединского, Водяного, Широкино, Песков, Авдеевки и Крымского, двое бойцов ранены, - пресс-центр ООС 01

Напомним, 4 марта враг выпустил по позициям ВСУ более 100 снарядов и мин, погиб один украинский воин, уничтожены четверо террористов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115088
 
 
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Выходит проще назвать пресс-центру ООС те пункты где враг-кацап сегодня не лупил по нашим... Да, "Веселое перемирие" ***..
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спасибо что живые!
"жарко" у вас там, хлопчики... не по-весеннему... жарко
пораненним соколам найскорішого одужання і невеликих шрамів
тихої вам ночки, синочки!
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Пора ненарушая перемирия, неответить врагу.
Желательно градами и артиллерией.

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Мммм.... Ну вот здесь есть дефектик. Это - у них есть обратная связь! Судя по всему сепары работают с наводчиком. Поэтому задача с началом обстрелов именно в прослушке и глушении требуемого частотного диапазона. И нет сообщений наводчика -артиллерия слепая.Станции РЭБ есть но видимо они недостаточно методично используется. Ну вот...
Есть даже PR100 Ronde&Schwarz!!! и это в поле! Видимо вероятно надо больше Мандатов с Искры. Разумеется РЭБ не должна мешать контрбатарейным радарам при одновременной работе.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг бил по позициям ВСУ в районе Лебединского, Водяного, Широкино, Песков, Авдеевки и Крымского, двое бойцов ранены, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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