 Враг бил по позициям ВСУ в районе Лебединского, Водяного, Широкино, Песков, Авдеевки и Крымского, двое бойцов ранены, - пресс-центр ООС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм (в районе Лебединского, Водяного, Широкино) и минометов калибра 120 мм (вблизи Лебединского, Широкино), дважды - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов (в районе Песков) и стрелкового оружия (вблизи Авдеевки и Песков).

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в районе села Крымское из минометов калибра 82 мм.

"В результате обстрелов двое наших защитников получили ранения. На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - констатируют в пресс-центре.

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Напомним, 4 марта враг выпустил по позициям ВСУ более 100 снарядов и мин, погиб один украинский воин, уничтожены четверо террористов.

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