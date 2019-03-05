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 Общество
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Все про:контракт (323) военнослужащие (4077) военкомат (172) 1-я танковая бригада (1)

 Васильковский военкомат отказывает в принятии на службу военному инженеру-механику Новохатнему, в работе которого заинтересованы 1-я танковая бригада и Герой Украины Межевикин

Капитан запаса, военный инженер-механик Валентин Новохатний заявляет о том, что из-за бездействия Васильковского военкомата не может подписать контракт с 1-й танковой бригадой, хотя подразделение в его работе заинтересовано.

Как сказал Новохатний в комментарии Цензор.НЕТ, он хотел пойти служить еще в 2015 году, однако в Васильковском военкомате ему отвечали, что специальность Новохатнего не востребована.

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Он военный инженер-механик. Был уволен в 1999 году, когда расформировали его полк.

В данный момент в том, чтобы Новохатний пошел служить по контракту заинтересована 1-я танковая бригада, бойцы которой непосредственно задействованы в Операции объединенных сил. Новохатний уже прошел медкомиссию, аттестационную комиссию и сдал экзамены. Взял в военной части отношение. Все соответствующие документы в военкомат Новохатний подал в конце 2018 года.

"Сперва они занимались волокитой, говорили, что нужно подождать. Мне постоянно отвечали, что либо они заняты, либо нет офицера, который занимается моим делом. Затем этот офицер уехал в командировку. А потом мне сказали, что была выпущена директива, по которой я не подхожу по возрасту. Саму директиву я почитать не могу, потому что она для служебного пользования. Мне сейчас 53 года. Хотя, насколько я знаю, то должны принять на службу по контракту, если это согласовано с военной частью. Сегодня я был у военкома, и он мне сказал, что я должен согласовать все с Генеральным штабом ВСУ. Как будто начальнику Генштаба больше нечем заняться…

Я не понимаю. Россия стянула свои войска, такое страшное творится. Туда берут молодых парней, а меня, профессионального военного, - нет. Моя специальность нужна, нужны офицеры. Тем более, есть запрос из военной части. Я вижу по телевизору, что нашу страну защищают даже иностранцы в возрасте. Все мои братья воевали, а меня, получается, не берут.", - отметил Новохатний.

В принятии на службу Новохатнего заинтересован в частности Герой Украины и Народный Герой Евгений Межевикин, однако в военкомате это не приняли во внимание.

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Комиссар Васильковского объединенного городского военкомата Михаил Тисовский на вопрос Цензор.НЕТ не ответил, направив к своему командованию. Издание делает запрос в Киевский областной военный комиссариат.

"Он был у меня на приеме. Я ему все объяснил. Если он считает, что я могу нарушать требования руководящих документом, то простите... не могу помочь", - отметил Тисовский.

Источник: https://censor.net.ua/n3115087
 
 
 Топ комментарии
 
капец! от бюрократы вонючие...
мзду маленькую ждал военком? или пенделя по загривку...
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теперь возможно будет пендель..хотя не факт..
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Обосновать???
Некомплект офицеров, 60%!!!
Какое ещё надо обоснование?
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а армия чья - не Украинская - как поделить кто соевый ,а кто нет - вообще то в этой жизни все отвечают за свои поступки лично - но мне еще раз на понимание - как определить офицер соевый или не соевый ? на нуле вот тоже - кто соевый ,а кто нет?: троллить все таки мозги иметь надо - а не писать полную ахинею
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когда в 2014-м мы пошли в военкомат , нас взяли на учет, но поехать воевать Мы смогли только как добровольцы с ПС, потому что как сказал нам военком - есть приказ вас не брать а только тех брать кто не хочет на войну ехать...
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я тут уже писал - шо в военкоматах совсем оборзели ,не везде конечно ,но в некоторых местах .денег за контракт хотят - у нас тут споры были - таки я прав - неприятно ,но так
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..Адам.. должен медальку швірнуть в ріло кнура
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До 60 лет принимать должны по закону, какие еще "руководящие документы" выше закона?
Взятку нагло вымогают!!!
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Ничего они не вымогают. У меня и многих мне подобных офицеров такая ситуация с октября 16 года, когда один из замов сухопутных.аойск закинул телегу по военкоматам чтобы не брали офицеров запаса после 50 Я кадровый офицер шел в боевую бригаду на командную должность , были все отношения, прошел все комиссии и т.д. и все заглохло, потому как тянули пол года и стукнуло 50. Это уже 2 года такая ситуация с офицерами. А рядовой состав да, до 60- Ти пожалуйста.
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У меня даже эти телеграммы для служебного пользования остались кому надо могу подкинуть )
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А мне за последний год раза четыре звонили из военкомата с предложением прийти и ознакомится с разными условиями контрактов.
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капец! от бюрократы вонючие...
мзду маленькую ждал военком? или пенделя по загривку...
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теперь возможно будет пендель..хотя не факт..
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А що! Хороший механік і у Васильковому згодиться! Особливо, як у машинах петрає. Де ж воєнкомівці свої авто ремонтувати будуть? А вони - люди державні. На державу працюють. А Україна що? Почекає Україна.
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У Василькові. У нас в місті навіть є рембаза, де ремонтують бронетехніку на добровільних засадах.
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Патріотичних і вмотивованих на фронт не беруть, все гібридно.
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Зато всех алкоголиков по окрестным селам на контракт аж бегом берут...
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известна цифирь: за скоко можно откосить от армии...интересна цифирь для этого военкома :за скоко надо откосить от гражданки...
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Я думаю если бы Нацкорпус поговорил с этим военкомисариатом, то они мигом бы все оформили. Вместо бесполезного марширования в Козине, нацкорпус и дружины нужны в Василькове!
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Цей же військкомат "губив" справу мого дядька. Також не хотіли брати по контракту, але наполегливість перемогла. З авіамеханіка перетворився на десантника з 95-ої)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВасильковский военкомат отказывает в принятии на службу военному инженеру-механику Новохатнему, в работе которого заинтересованы 1-я танковая бригада и Герой Украины Межевикин
 
 
 
 
 
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