 Васильковский военкомат отказывает в принятии на службу военному инженеру-механику Новохатнему, в работе которого заинтересованы 1-я танковая бригада и Герой Украины Межевикин

Как сказал Новохатний в комментарии Цензор.НЕТ, он хотел пойти служить еще в 2015 году, однако в Васильковском военкомате ему отвечали, что специальность Новохатнего не востребована.

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Он военный инженер-механик. Был уволен в 1999 году, когда расформировали его полк.

В данный момент в том, чтобы Новохатний пошел служить по контракту заинтересована 1-я танковая бригада, бойцы которой непосредственно задействованы в Операции объединенных сил. Новохатний уже прошел медкомиссию, аттестационную комиссию и сдал экзамены. Взял в военной части отношение. Все соответствующие документы в военкомат Новохатний подал в конце 2018 года.

"Сперва они занимались волокитой, говорили, что нужно подождать. Мне постоянно отвечали, что либо они заняты, либо нет офицера, который занимается моим делом. Затем этот офицер уехал в командировку. А потом мне сказали, что была выпущена директива, по которой я не подхожу по возрасту. Саму директиву я почитать не могу, потому что она для служебного пользования. Мне сейчас 53 года. Хотя, насколько я знаю, то должны принять на службу по контракту, если это согласовано с военной частью. Сегодня я был у военкома, и он мне сказал, что я должен согласовать все с Генеральным штабом ВСУ. Как будто начальнику Генштаба больше нечем заняться…

Я не понимаю. Россия стянула свои войска, такое страшное творится. Туда берут молодых парней, а меня, профессионального военного, - нет. Моя специальность нужна, нужны офицеры. Тем более, есть запрос из военной части. Я вижу по телевизору, что нашу страну защищают даже иностранцы в возрасте. Все мои братья воевали, а меня, получается, не берут.", - отметил Новохатний.

В принятии на службу Новохатнего заинтересован в частности Герой Украины и Народный Герой Евгений Межевикин, однако в военкомате это не приняли во внимание.

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Комиссар Васильковского объединенного городского военкомата Михаил Тисовский на вопрос Цензор.НЕТ не ответил, направив к своему командованию. Издание делает запрос в Киевский областной военный комиссариат.

"Он был у меня на приеме. Я ему все объяснил. Если он считает, что я могу нарушать требования руководящих документом, то простите... не могу помочь", - отметил Тисовский.