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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Днепр_город (2620) Филатов (281) децентрализация (415)

 Большим городам нужны гарантии необратимости децентрализации, - Филатов

В условиях реформы децентрализации, которую в Украине инициировал президент Петр Порошенко, Днепру удалось увеличить бюджет развития и приступить к реализации ряда крупных инфраструктурных проектов. Однако для миллионного мегаполиса, как и для других крупных украинских городов, необходимы гарантии необратимости децентрализации и четкие перспективы долгосрочного планирования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу мэрии Днепра, об этом городской голова Борис Филатов заявил во время Совета регионального развития Днепропетровской области 5 марта.

Так, по его словам, благодаря децентрализации Днепр продолжает возрождать муниципальный электротранспорт, продолжается масштабная достройка метрополитена. В городе также удалось решить проблему с нерабочими лифтами.

Кроме этого, Днепр стал единственным городом в Украине, который за счет муниципального бюджета капитально ремонтирует Центральный мост.

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В то же время есть ряд проектов, в которых Днепру не обойтись без поддержки центральной власти. Ведь украинские города сталкиваются с инфраструктурными проблемами, которые накапливались десятилетиями.

Как известно, почти вся левобережная часть Днепра была возведена без ливневой канализации. По словам Филатова, строительство коллектора только на Донецком шоссе обойдется в 386 млн грн. Кроме того, город оплачивает строительство систем водоотведения и водоснабжения в Чаплях и Таромском.

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Еще один проект - модернизация Ломовской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает питьевой водой более четверти жителей города. Ее реконструкция обошлась муниципальному бюджету в 80 млн грн. Это улучшило качество питьевой воды, а замена оборудования помогла экономить на электроэнергии и энергоносителях.

При этом в городе остается до тридцати станций водоснабжения и водоотведения, которым также необходима модернизация, а это - сотни миллионов средств.

"Все это - чрезмерная нагрузка для любого муниципального бюджета. Особенно если приходится постоянно отбиваться от попыток чиновников из Минфина и других заинтересованных "оторвать" часть городских денег", - сказал Филатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3115075
 
   
 Топ комментарии
 
Це щоб знати скільки можно вкрасти?Яка зарплатня у мера?Думаю він навіть субсидію оформляє,а живе як місцевий сЦарь.
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Петя сьогодні в Дніпрі. Центр міста - з вимкненими світлофорами та поліцейськими регулювальниками на перехрестях.. Це мабуть Боря вчергове розшаркався перед петьою на передвиборчій зустрічі петі в Дніпрі.
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І взагалі треба:
1.Відмінити децентрплізацію.
2.Відмовитись від євроінтеграції.
3.Заборонити ПЦУ і відмінити томос.
4.Перевести армію з контрактної на строкову.
5.Повернути радянське озброєння, а піндоське - утилізувати.
6.Повернути газові контракти 2009 року.
7.Відмінити безвіз.
І нарешті:
8.Терміново вступити в Таможний Союз, провести федералізацію України і відмінити всі мовні закони.
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Це щоб знати скільки можно вкрасти?Яка зарплатня у мера?Думаю він навіть субсидію оформляє,а живе як місцевий сЦарь.
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Мафія Дніпра хоче "вкладати гроші в інфраструктурні проекти", давати кредити місцевій владі і розкрадати їх і загоняти місцеві бюджети в кабалу, але потрібні гарантії, що бюджети будуть такими самими великими ще наступні 50 років! Ніякої децентралізації не буде, а буде централізація! Не буде жодних грошей для місцевої мафії!
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Є 200 млрд. грн вкрадених з Приватбанка, які мафія хоче дати в кредит місцевій громаді, а потім ще раз вкрасти, але щоб громада Дніпра була винна банкам мафії ці 200 млрд. грн і виплачувала їх наступні 50 років!
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хватит скулить!
весь мир живет на самоуправлении (за исключением авторитарных режимов)
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Хочеться сказати мафії тупорилих бандюків з 90-х - ваші двохходові схеми видно як тільки Ви починаєте відкривати рота!
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якщо я мафіозний тупорилий бандюк із 90-х, то Большим городам нужны гарантии необратимости децентрализации, - Филатов - Цензор.НЕТ 4758

ти - Нерон !

Qualis artifex pereoлат. - «Какой артист погибает») - латинское крылатое выражение.
Применяется для описания чего-либо ценного, пропадающего зря, не использующегося по назначению, или человека, который не реализовал себя, не нашёл себе достойного места в жизни[1].
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Децентрализация по украински,це коли папа в Раде,сын в Горраде,а внук в райраде с перспективой роста до уровня деда.И ще родственники та кумы раскинуты.Хто в ментах,хто в прокуратуре,кто хлебзаводы все скупил та типа меценат города Большим городам нужны гарантии необратимости децентрализации, - Филатов - Цензор.НЕТ 9997
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О! Так виходит кожен із громади при дєлє, а у громадах демократія зовсім як у Афінах при Периклі Большим городам нужны гарантии необратимости децентрализации, - Филатов - Цензор.НЕТ 7241
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Крім того Перікл поступався Кімону багатством і засобами, якими той прихиляв до себе бідноту. Так, Кімон щоденно давав безплатні обіди бідним афінянам, роздавав одяг людям похилого віку, у своїх маєтках наказав знести огорожі, щоб кожен, хто забажає, міг користуватися тим, що там вродило.

все вічне ! Большим городам нужны гарантии необратимости децентрализации, - Филатов - Цензор.НЕТ 9836
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Чому як ? Живе, СЦар! Децентралізація - гарна справа, якщо є закладені традиції, суспільний контроль і совість у міських райців. Як на Заході. У наших умовах - це тепличні умови для розмноження місцевих баронів. Які просто змушені ставати "смотрящими" для діючої влади. Тобто децентралізація у наших умовах - це фікція.
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І взагалі треба:
1.Відмінити децентрплізацію.
2.Відмовитись від євроінтеграції.
3.Заборонити ПЦУ і відмінити томос.
4.Перевести армію з контрактної на строкову.
5.Повернути радянське озброєння, а піндоське - утилізувати.
6.Повернути газові контракти 2009 року.
7.Відмінити безвіз.
І нарешті:
8.Терміново вступити в Таможний Союз, провести федералізацію України і відмінити всі мовні закони.
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зеля,юля и еще много много других - нет ,нет и еще раз нет)))))
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Больше гавна,больше.Деньги надо отрабатывать.
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Правильно!, Бодя!), а харантии может дать только Пятро Ляксеич!)) на втором ессно сроке!)))
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(( больной - у них то же децентрализация - шо с вам больных и тупых взять))))
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А у малых городов нет самоуправления и собственных бюджетов ?
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От кого он требует？ От запойного диабетика？ Это утопия！
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Петя сьогодні в Дніпрі. Центр міста - з вимкненими світлофорами та поліцейськими регулювальниками на перехрестях.. Це мабуть Боря вчергове розшаркався перед петьою на передвиборчій зустрічі петі в Дніпрі.
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Тиждень тому бачив, що почали розбирати..
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Конституційний суд вже дав гарантії - можна красти. Децентралізацію коштів зробили, тепер красти можна й на місцях. І безкарно. КС тому гарантія. І тому що децентралізація такого роду мала б супроводжуватись створенням органів контролю. Хто ж тих крадіїв контролювати буде? Охі ж наробив дурниць дон Педро - на всю Україну.
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А шо,раве сегодня в Днепре пэтюня ничего не пообещал? Странно.
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О какой децентрализации речь, если сейчас идет принудительное присоединение и поглощение мелких общин большими ради раздеребана ресурсов, предприятий и земель.
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Нюююю, с опыта, ГИЛЬОТИНА на ценьральной пллощади!!
😇
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Борис потемкин, пусть лучше расскажет про свои мега прожекты в Днепре, за все, что он берется до ума не доводит, сроки просраны, качество ремонта ниже плинтуса, при Куличенко такого не было. Чего стоят только "Новый мост", уже третий год делают бюджет с 70 млн уже 400 млн. Но доделанные и брошенные дома на центральном проспекте например дом № 100, это вообще ******, уже и леса строительные сняли. Кто в Днепре посмотрите на это ппц, сказали, что уже сдали. И ул. Курчатова куда ухерячили 120 млн грн, а она рассыпалась через месяц. ТАК ЧТО ЭТО ВСЕ ДЛЯ ВАТЫ КОНЧЕНОЙ, Главное томос и прочая херня. Ну путин куйло.
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так шо він хоче більше грошей на "Центральний міст",
треба брати приклад з Київської) педалі - у нього 75 мостів)))) і всі втомились! Большим городам нужны гарантии необратимости децентрализации, - Филатов - Цензор.НЕТ 3501
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нет , мосты молодеют с каждым годом и размножаются по ночам
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убрал кацапов, и вот что получилось
звыняйте, якщо що не так
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБольшим городам нужны гарантии необратимости децентрализации, - Филатов
 
 
 
 
 
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