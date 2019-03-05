 Большим городам нужны гарантии необратимости децентрализации, - Филатов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу мэрии Днепра, об этом городской голова Борис Филатов заявил во время Совета регионального развития Днепропетровской области 5 марта.
Так, по его словам, благодаря децентрализации Днепр продолжает возрождать муниципальный электротранспорт, продолжается масштабная достройка метрополитена. В городе также удалось решить проблему с нерабочими лифтами.
Кроме этого, Днепр стал единственным городом в Украине, который за счет муниципального бюджета капитально ремонтирует Центральный мост.
В то же время есть ряд проектов, в которых Днепру не обойтись без поддержки центральной власти. Ведь украинские города сталкиваются с инфраструктурными проблемами, которые накапливались десятилетиями.
Как известно, почти вся левобережная часть Днепра была возведена без ливневой канализации. По словам Филатова, строительство коллектора только на Донецком шоссе обойдется в 386 млн грн. Кроме того, город оплачивает строительство систем водоотведения и водоснабжения в Чаплях и Таромском.
Еще один проект - модернизация Ломовской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает питьевой водой более четверти жителей города. Ее реконструкция обошлась муниципальному бюджету в 80 млн грн. Это улучшило качество питьевой воды, а замена оборудования помогла экономить на электроэнергии и энергоносителях.
При этом в городе остается до тридцати станций водоснабжения и водоотведения, которым также необходима модернизация, а это - сотни миллионов средств.
"Все это - чрезмерная нагрузка для любого муниципального бюджета. Особенно если приходится постоянно отбиваться от попыток чиновников из Минфина и других заинтересованных "оторвать" часть городских денег", - сказал Филатов.
весь мир живет на самоуправлении (за исключением авторитарных режимов)
ти - Нерон !
Qualis artifex pereo (с лат. - «Какой артист погибает») - латинское крылатое выражение.
Применяется для описания чего-либо ценного, пропадающего зря, не использующегося по назначению, или человека, который не реализовал себя, не нашёл себе достойного места в жизни[1].
все вічне !
1.Відмінити децентрплізацію.
2.Відмовитись від євроінтеграції.
3.Заборонити ПЦУ і відмінити томос.
4.Перевести армію з контрактної на строкову.
5.Повернути радянське озброєння, а піндоське - утилізувати.
6.Повернути газові контракти 2009 року.
7.Відмінити безвіз.
І нарешті:
8.Терміново вступити в Таможний Союз, провести федералізацію України і відмінити всі мовні закони.
😇
треба брати приклад з Київської) педалі - у нього 75 мостів)))) і всі втомились!
звыняйте, якщо що не так