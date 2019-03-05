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 Происшествия, Общество
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 Дело Безъязыкова: свидетель рассказал, что видел подозреваемого в форме наемников РФ в "ДНР"

Шевченковский районный суд Киева слушает свидетеля по делу бывшего полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыков, которого обвиняют в госизмене.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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В качестве свидетеля выступает бывший донецкий бизнесмен Владислав Дрегер. Он рассказал, что видел подозреваемого Безъязыкова в так называемой "ДНР" в помещении индустриального союза Донбасса. По его словам, Безъязыков не выглядел как пленный, а находился в военной форме наемников "РФ" и также был вооружен.

"Это была русская форма", - уточнил Владислав Дрегер.

Свидетель рассказал, что видел подозреваемого в этом здании несколько раз осенью 2014 года. Дрегер объяснил, что ездил туда к Олегу Шляпину, который якобы отобрал у него бизнес и состоял в то время в одном из подразделений незаконного вооруженного формирования в оккупированном Донецке.

По словам Дрегера, Шляпин много обращался к подозреваемому Безъязыкову и "у них были рабочие отношения".

"Более чем через год я увидел, что Безъязыкова отпустили, или поменяли на кого-то. И я увидел этого человека как освобожденного пленника", - рассказал свидетель.

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Свидетель отметил, что решил выяснить, почему так произошло у Шляпина с помощью скайп-связи и записал этот разговор.

"Я спросил, как так случилось, что тот, кто служил с тобой, стал украинским пленным", - пересказал разговор Дрегер. По его словам, Шляпин рассказал, что Безъязыков в 2014 году добровольно перешел на сторону "ДНР" и затем начал работать там в разведке.

Дело Безъязыкова: свидетель рассказал, что видел подозреваемого в форме наемников РФ в ДНР 01
Дело Безъязыкова: свидетель рассказал, что видел подозреваемого в форме наемников РФ в ДНР 02

Напомним, Ивана Безъязыкова задержали в декабре 2016 года по подозрению в сотрудничестве с "ДНР". Позже СБУ сообщила ему о подозрении в государственной измене. Задержанному грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Летом 2016 года полковника ВСУ освободили из плена "ДНР".

В июне 2017 года он объявил бессрочную голодовку в СИЗО.

Источник: https://censor.net.ua/n3115073
 
   
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Всяке буває на війні.. І полковник Ісаєв не завжди в будьонівці ходив, доводилось інколи одягати і мундир СС..
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Повесить по предложению гиркина, как предателя, по правам военного времени.
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В июне 2017 года он объявил бессрочную голодовку...

шедеврально! 1.5 года без еды - и даже НЕ похудал) реальное подтверждение что человеку еда ен нужно, если он питается "рузьким духом"))
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некоторые украинцы тоже голодают в мордорских тюрьмах и живы
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Всяке буває на війні.. І полковник Ісаєв не завжди в будьонівці ходив, доводилось інколи одягати і мундир СС..
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Відвести Без'язикова у музей середньовічних тортур і перевірити, чи такий вже він без'язикий. Дело Безъязыкова: свидетель рассказал, что видел подозреваемого в форме наемников РФ в "ДНР" - Цензор.НЕТ 3085. Хоча насправді виглядає на те, що дійсно як мінімум - колаборант.
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свидетель и вы поверите что разведка России ГРУ МО РФ или ФСБ зная что Безъязыков будет заслан в наш тыл скажем так ходил вот так в форме зеленых человечков и свидетель шастал туда сюда ДНР-Украина а может и Россия... и все кругом знали что он стал работать на разведку.. ну да вот заметситель главы ГРУ Украины Семочко.... нифигаче не знал и дело засекретили... ну ну барыги нам зщаливают фуфло по полной народ проснитесь от гипноза барыжных... Дело Безъязыкова: свидетель рассказал, что видел подозреваемого в форме наемников РФ в "ДНР" - Цензор.НЕТ 6522
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ты зачем ходишь в штанах с лампасами?? а если через 2 года - в баню, к рузьким? одень стринги и не вопи...
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Тю, і що? Голубан сфотографован не один раз в формі сепарів і разом з сепарами- і нічого. Аваков кришує свого.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДело Безъязыкова: свидетель рассказал, что видел подозреваемого в форме наемников РФ в "ДНР"
 
 
 
 
 
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