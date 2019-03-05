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 В столице состоялся Всеукраинский форум "Важен каждый"

Экономическое развитие, социальная справедливость и сильные общины - главные приоритеты общественно-политического объединения "Важен каждый".


Социальная платформа объединила лидеров общественных организаций, профсоюзов, экспертов. Они создали программу социально-экономических реформ: "Важен каждый: программа действий", которая была представлена ​​во многих городах Украины, сообщает ТСН.

К общественно-политическому движению "Важен каждый" присоединились Ассоциация экономистов Украины, Свободный профсоюз образования Украины, Свободный профсоюз железнодорожников Украины, общественная организация "Ветеранская взаимопомощь", Институт проблем радикализма и другие.


"Цель общественно-политического движения - ознакомить украинцев со своими идеями, чтобы их реализовать. Мы хотим, чтобы больше люди ознакомились с Программой, дополняли ее своими идеями. И тогда нам будет легче добиваться ее реализации, ведь чиновники будут знать, что к созданию этой программы приобщились не только ведущие эксперты, но очень много людей во всех уголках Украины. Тем самым депутатам и чиновникам придется ее принимать, что и приведет к улучшению жизни людей", - отметил координатор общественно-политического движения "Важен каждый" Михаил Ромась.

Вторая редация Программы была представлена ​​на публичных встречах в Чернигове, Кропивницком, Ольшанах на Харьковщине, трудовых коллективах в Немирове Винницкой области, Кременчуге Полтавской области и других.

Обсуждение представленной в Киеве редакции программы общественно-политического движения - уже второе. Первая редакция появилась в 2015 году. Необходимость подготовить обновленный документ стала актуальной после того, как предложения относительно необходимых реформ из предыдущего, были частично или полностью реализованы законодательной и исполнительной властью.

Всеукраинский Форум "Важен каждый" в столице утвердил Вторую редакцию Программы с учетом предложений людей после презентации в регионах Украины.
Документ, содержащий экспертные рекомендации по реформированию страны в различных социально важных направлениях, будет передан Президенту, Кабинету Министров Украины, Верховной Раде Украины, и органам местного самоуправления для дальнейшей реализации.

Источник: https://censor.net.ua/n3115072
 
 
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Идея и начинание хорошее , но не при этой власти !!!
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Та починання взагалі то ніяке. Топік каже, що влада не знає, що робити, і громадянам треба йти й казати, бо вона сліпа, та й не хоче. Чому не хоче - й так ясно, чому не знає - тут питань нема. Не хоче й не знає - це як прийти до лінивого дурня й попросити в нього щось зробити.
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Ольшанах на Харьковщине- но вооще...скоро дело до Мухосранска с Крижополем дойдет.Короче- скока на входе дают?
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"Почую кожного",бо "важливий кожен"...Тільки так ми будем "жити по новому"...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ столице состоялся Всеукраинский форум "Важен каждый"
 
 
 
 
 
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